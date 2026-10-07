Senado sanciona pensión para la madre de Rodrigo Quintana

La Cámara Alta sancionó el proyecto de ley “Que concede pensión graciable a la señora Felicita Arrúa de Quintana”, presentado por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA). La propuesta fue aprobada durante el tratamiento de un paquete de iniciativas similares.

¿Quién recibirá la pensión graciable aprobada por el Senado?

Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), presidente de la Comisión de Hacienda y vocero del dictamen, explicó que la beneficiaria es la madre de Rodrigo Quintana, dirigente juvenil “fallecido trágicamente” el 1 de abril de 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Quintana fue asesinado durante un atropello policial al local partidario en el marco de las represalias contra manifestantes tras el incendio del Congreso Nacional. La protesta se desencadenó tras la “sesión mau” en la que se buscó aprobar la Enmienda de Sangre, un plan promovido por Horacio Cartes y Fernando Lugo para habilitar la reelección presidencial.

¿De cuánto es el monto y por qué se transfirió el beneficio a la madre de Rodrigo Quintana?

Ovelar aclaró que anteriormente la pensión otorgada bajo la Ley N° 5851 la percibía el padre de Rodrigo, el señor Fidelino Quintana Ruiz, quien falleció el 3 de mayo de 2026 “y constituía el principal sostén económico del hogar”, resaltó.

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El legislador señaló que, al quedar la señora Felicita en situación de desprotección económica y vulnerabilidad debido a su avanzada edad (72 años) y a diversos problemas de salud, se solicitó la transferencia de la pensión para cubrir su sustento básico y mantener el amparo estatal al núcleo familiar.

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Por su parte, la senadora liberocartista Hermelinda Alvarenga indicó que la beneficiaria se encuentra gravemente enferma y especificó que el monto asignado es de G. 2.500.000 mensuales.

¿Qué sucedió con el padre de Rodrigo Quintana?

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) recordó que, tras el asesinato del joven, viajó al distrito de La Colmena para conversar con don Fidelino. Relató que en aquel momento era un hombre fuerte que incluso construyó con sus propias manos el panteón de su hijo, pero que posteriormente cayó en una profunda depresión. “No se puede esperar menos de alguien que perdió a su hijo de una manera tan trágica”, afirmó.

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Nakayama sostuvo que en los últimos años don Fidelino “deambulaba” por las calles de La Colmena y que sus familiares llegaron a pedir auxilio para intentar salvarlo. “O sea que se puede decir que este señor falleció de tristeza y depresión. A la madre de un mártir de la democracia”, concluyó.