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Política
02 de noviembre de 2026 - 17:45

Impunidad de crímenes contra periodistas: cuestionan al Senado por incumplir sentencia del caso Leguizamón

Rafael Filizzola, Santiago Ortiz, Dante Leguizamon y Esperanza Martínez.
Rafael Filizzola, Santiago Ortiz, Dante Leguizamon y Esperanza Martínez.

En el Día contra la Impunidad, parlamentarios y gremios de prensa denunciaron que el Senado sigue incumpliendo la sentencia internacional que exige una ley de protección a periodistas tras el caso Santiago Leguizamón.

Por ABC Color
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Cada 2 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, una fecha proclamada por la ONU para exigir justicia y defensa de la libertad de prensa.

Lea más: Estado paraguayo pide perdón por el asesinato de Santiago Leguizamón tras histórica sentencia de la Corte IDH

En este contexto, senadores opositores, referentes del gremio periodístico y de los derechos humanos lamentaron que la Cámara Alta siga incumpliendo la sentencia internacional del caso Santiago Leguizamón. A la fecha, el Senado frenó todos los intentos de aprobar el proyecto de ley, mientras que el oficialismo impulsó en paralelo una normativa mutilada, duramente rechazada por los activistas.

¿Qué exige la condena internacional al Estado paraguayo por el caso Santiago Leguizamón?

Esta exigencia internacional implica la sanción de una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la creación de una comisión especial que investigue el crimen de Santiago Leguizamón, comunicador asesinado en 1991, y la institución de un premio homónimo que conmemore las investigaciones frente a las injusticias.

Santiago Leguizamón, Pablo Medina y Humberto Coronel, tres de los 22 periodistas asesinados en Paraguay.
Santiago Leguizamón, Pablo Medina y Humberto Coronel, tres de los 22 periodistas asesinados en Paraguay.

La conferencia de prensa involucró al senador Rafael Filizzola (PDP), relator de la Comisión de Derechos Humanos; a la senadora Esperanza Martínez (PPC); al secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), Santiago Ortiz, y al vocero de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), Dante Leguizamón.

Lea más: Ley de protección a periodistas: SPP alerta de los posibles peligros del proyecto oficialista

“Una sociedad democrática no puede fortalecerse sin el periodismo libre; una sociedad civilizada no puede tolerar el asesinato de periodistas”, expresó Rafael Filizzola. El parlamentario afirmó que el Estado paraguayo está en falta con el gremio, ya que debió proteger a Santiago Leguizamón —asesinado en 1991— y al periodista Pablo Medina, ultimado en 2014. “En el caso de Pablo Medina, no solo no lo defendieron, sino que le retiraron la guardia policial días antes de ser asesinado”, lamentó.

“Cuando se asesina a un periodista se ataca fuertemente a la democracia. Es el símbolo más claro de los modelos autoritarios cuando se quiere silenciar a la comunicación, a la prensa, a los periodistas y a los medios que puedan interferir para que la sociedad esté informada”, manifestó por su parte Esperanza Martínez.

¿Cuál es la postura de los senadores y gremios ante el proyecto de ley bloqueado?

La legisladora urgió a sus colegas a sancionar la ley, lamentó que el oficialismo pretenda mutilarla y hacerla dependiente del Ministerio del Interior para evitar la transparencia.

También solicitó al oficialismo, ya sea que responda al presidente Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Alliana o al titular de la ANR Horacio Cartes, llegar a un acuerdo “en algún quincho” y “ordenar aprobar la ley”.

Esperanza Martínez, senadora opositora. Foto: Prensa Senado.
Esperanza Martínez, senadora opositora. Foto: Prensa Senado.

¿Cuántos periodistas fueron asesinados en Paraguay desde 1991 según el SPP?

Por su parte, Santiago Ortiz, titular del SPP, señaló que en el Paraguay el 90% de los crímenes contra periodistas permanecen impunes. “No se sabe quiénes son los que ordenan el asesinato de nuestros colegas”, advirtió. Asimismo, precisó que tienen catastrados 22 periodistas asesinados en el país desde 1991.

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