Con las urnas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitadas desde las 7:00, el gremio de abogados dio inicio a una jornada electoral para definir a sus dos representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM).

Lea más: Elecciones de abogados para el CM: ¿Dónde te toca votar el sábado?

La llegada de Jorge Bogarín Alfonso acompañado de un grupo de seguidores generó las críticas por una presunta campaña en día de votación. Ante los cuestionamientos, el candidato y exmiembro del Consejo negó estar cometiendo una infracción y defendió la dinámica de su equipo.

“Hay muchas críticas siempre con la manera de hacer política a veces. Me estaban mencionando otras personas de que venir a hacer campaña directamente aquí en el local de votación no estaba permitido. Nosotros simplemente venimos a arengar a nuestro equipo a que venga a depositar ya los votos en la primera hora para dar un poco ese golpe”, se defendió Bogarín Alfonso.

Lea más: Enrique Berni cierra campaña rumbo a las elecciones del Consejo de la Magistratura

Un móvil de ABC TV pudo constatar que el propio Bogarín conversaba con sus seguidores para evitar que avanzaran gritando consignas políticas hasta los puestos de votación. “Esto es a lo que vinimos. En masa nos juntamos acá a 200 metros como dice la ley. Ahora nos vamos a distribuir y vamos a estar ejerciendo nuestro derecho como colegas”, aseguró.

Significativamente corrupto

Consultado sobre la designación como significativamente corrupto por parte del gobierno de Estados Unidos, y sobre si había mantenido algún contacto con la embajada norteamericana para aclarar la situación, Bogarín Alfonso respondió de manera dispersa y poco clara.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuál es el procedimiento para designar al nuevo Fiscal General del Estado?

“No. Nosotros en el 2023 hablábamos mucho. En lo particular me sometí al ámbito administrativo, al ámbito judicial. Y ni qué decir al ámbito electoral porque mi gestión fue la que se evaluó en el 2023”, expresó.

Según él, la situación no afectó su imagen, por eso es que vuelve a postularse para uno de los lugares en el CM. “Gracias a Dios tenemos muy buena aceptación. Siempre estuve trabajando en los pasillos, así que es por lo que estamos batallando, tratando de llevar independencia nuevamente al Consejo de la Magistratura”, afirmó.

Lea más: Mafia de los pagarés: proceso contra exjueza de Paz quedó firme casi a la par de su acusación

Caso Rivas

Al ser abordado sobre avalar situaciones irregulares dentro de los organismos del sistema de justicia como la inclusión de Hernán David Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al contar con un título universitario falso de abogado y otras denuncias de manipulaciones, Bogarín Alfonso evitó dar una definición antes del escrutinio. “No me quiero aventurar a una opinión porque uno no sabe qué va a pasar en el CM y que también puede tener incidencia en el jurado de enjuiciamiento”, desvió.

“Sí puedo comentar que yo cuando fui miembro del Consejo y estuve en el JEM, pasé un par de años con Hernán David Rivas. Pero no me quiero aventurar porque después uno no sabe a partir de hoy. Con el resultado llegaremos al consejo y evidentemente ahí vamos a tener que opinar mejor y ya en forma sólida”, esbozó.

Lea más: TSJE niega conocimiento de pagos de Comitia a Itti por ganar la licitación de las máquinas de votación

Dura réplica

La presencia y la movilización del sector de Bogarín generaron criticas y una respuesta del abogado Federico Campos López Moreira, quien se presentó como delegado electoral de Juan Sosa Bareiro.

Campos López Moreira cargó contra el estilo de movilización y sostuvo que se vulneraron normativas vigentes. “Se confunde gremialismo con hinchada de cancha. Nosotros somos más que una hinchada, somos profesionales, y este hecho acá, por ejemplo, de venir con bombos y con remeras es desprolijo. Nosotros somos más que eso, somos profesionales del derecho”, lanzó.

Lea más: Derecho UNA: Estudiantes exigen apartar a más docentes salpicados en el caso Ueno Bank

Para él, no se trata de “arrear”, sino de buscar mejorar el sistema de justicia. “Esto no es una carrera de quién junta más gente. Acá se busca un voto consciente para mejorar nuestra justicia. Y obviamente eso se confunde con que la mayoría tiene derecho a violar leyes”, detalló.

Abierta violación de la ley

Denunció que, con su actividad, Bogarín y su equipo violaron varias leyes. “Esta gente violó la ley. No puede venir a gritar a favor de un candidato, esto es ilegal. Esto viola la Constitución y viola también la ley electoral. Está prohibido. No es que yo digo, la ley dice”, aseguró.

Lea más: Revés para “el emperador”: Estudiantes de Derecho UNA le bajan el pulgar a Marco Aurelio por caso Ueno

Ante la consulta de si cabía recurrir ante alguna instancia en su rol de apoderado, el dirigente cuestionó la credibilidad del sector rival y apuntó tanto a la calificación estadounidense como a denuncias vinculadas al entorno familiar de Bogarín. “Duele ver que se quiera instalar que los gremios son elementos o vehículos para cimentar nuestros órganos corruptos. Este señor está declarado como significativamente corrupto y su esposa tiene tres denuncias”, recalcó.

“Sabemos que los otros movimientos tienen más credibilidad. Ellos se presentan acá y gritan y tiran bombas, esto está prohibido. La ley electoral dice expresamente prohibido. Entonces, que sirva esto a la ciudadanía para aprender. La democracia no es juntar gente y gritar y tirar bombas”, finalizó Campos López Moreira.

Lea más: Elecciones de abogados para el CM: ¿Cuándo estarán habilitadas las prácticas con las máquinas?

La votación permanece abierta de corrido desde las 7:00 hasta las 17:00. Existen cuatro candidatos que compiten por los dos lugares, Jorge Bogarín Alfonso, Enrique Berni, Juan Sosa Bareiro y Gerardo Bobadilla.