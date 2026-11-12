Revés para “el emperador”: Estudiantes de Derecho UNA le bajan el pulgar a Marco Aurelio por caso Ueno

En septiembre pasado, la euforia y el consenso inicial habían llevado a los delegados de los turnos mañana, tarde y noche a proponer formalmente al exprocurador Marco Aurelio González -aliado de Jorge Bogarín, significativamente corrupto, según EE.UU.-, como padrino de la Promoción 2025. El pedido fue aprobado por el decano Bonifacio Ríos Ávalos.

Sin embargo, una nueva nota presentada este 11 de noviembre ante el decano muestra un giro rotundo. Alegando “circunstancias sobrevinientes”, los firmantes solicitaron dejar sin efecto aquella designación y elevaron el nombre del profesor Fernando Andrés Beconi Ortiz para ocupar el codiciado lugar.

Ese eufemismo estudiantil encaja en realidad con el estallido social desatado en torno al caso de Ueno Bank, que hace apenas ocho días cobró la cabeza de Marco Aurelio González con su renuncia al Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

Ante este panorama de alta tensión, los futuros abogados optaron por despegar su ceremonia de graduación de la figura del cuestionado doctor de la ley, alegando que buscan una representación alineada con los valores que pretenden destacar en su egreso.

Derecho UNA: Piden un padrino “que reúna las condiciones” en lugar de Marco Aurelio

En la solicitud presentada ante la Facultad, los universitarios consideraron oportuno revisar la designación para contar con “un padrino que reúna las condiciones de identificación, cercanía y compromiso con los valores académicos e institucionales”.

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En esa línea, los estudiantes exigieron que se deje sin efecto el nombramiento inicial y se arbitren los mecanismos institucionales correspondientes para dar curso a esta nueva propuesta, buscando así que su ceremonia de graduación quede al margen del terremoto institucional y el desgaste político que salpicó a su primer elegido.

Marco Aurelio González fue vicedecano de la sede central de Derecho UNA ubicada en el barrio Trinidad de Asunción, hasta las elecciones de setiembre pasado, cuando quedó como decano Bonifacio Ríos y como vice el profesor Fausto Portillo.

González había renunciado a su puesto de miembro directivo del Banco Central el 4 de noviembre, luego de la resolución a Ueno Bank, a raíz de la insuficiencia en el índice de solvencia de la entidad bancaria, que se generó por el exceso de las operaciones entre empresas vinculadas. La crisis llevó al juicio político del presidente Santiago Peña, hoy privado de su libertad e investigado por la Fiscalía.

El entorno de Marco Aurelio: del escándalo de Ueno en el IPS a su nexo con Jorge Bogarín

El trasfondo que rodea a Marco Aurelio González también incluye fuertes conexiones políticas y familiares en entidades públicas. Es hermano de José González Maldonado, conocido como José’i, quien se desempeñó como director Jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), y actualmente es investigado por el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

Este lazo cobra especial relevancia en medio de la crisis bancaria, ya que la previsional es una de las entidades golpeadas por el caso Ueno Bank, tras haber colocado más de US$ 500 millones de los fondos jubilatorios en dicha financiera.

Además, su historial político lo vincula directamente con Jorge Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos. González cumplió un rol clave en el ascenso de Bogarín, habiéndose desempeñado como su jefe de campaña durante la contienda en la que este logró alzarse con la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).

La graduación de la promo 2025 de Derecho UNA, sede central, está marcada para el lunes y el martes de la próxima semana en el rectorado de San Lorenzo.