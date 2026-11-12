ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
38º
undefined 2026-11-13
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 18:34

Revés para “el emperador”: Estudiantes de Derecho UNA le bajan el pulgar a Marco Aurelio por caso Ueno

El cuestionado vicedecano de Derecho UNA, Marco Aurelio González, depositó su voto el viernes pasado.
Marco Aurelio González, exvicedecano de Derecho UNA.

Los alumnos de la Promoción 2025 dieron marcha atrás y solicitaron cambiar al cuestionado abogado y docente que en principio debía ser su padrino, ante el estallido de la crisis bancaria que lo salpicó como miembro titular del BCP.

Por Rene Ramos
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En septiembre pasado, la euforia y el consenso inicial habían llevado a los delegados de los turnos mañana, tarde y noche a proponer formalmente al exprocurador Marco Aurelio González -aliado de Jorge Bogarín, significativamente corrupto, según EE.UU.-, como padrino de la Promoción 2025. El pedido fue aprobado por el decano Bonifacio Ríos Ávalos.

Sin embargo, una nueva nota presentada este 11 de noviembre ante el decano muestra un giro rotundo. Alegando “circunstancias sobrevinientes”, los firmantes solicitaron dejar sin efecto aquella designación y elevaron el nombre del profesor Fernando Andrés Beconi Ortiz para ocupar el codiciado lugar.

Ese eufemismo estudiantil encaja en realidad con el estallido social desatado en torno al caso de Ueno Bank, que hace apenas ocho días cobró la cabeza de Marco Aurelio González con su renuncia al Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

Documento oficial firmado por Marco Aurelio González, con texto sobre su renuncia al Banco Central del Paraguay, en ambiente formal.
Marco Aurelio González renuncia a su cargo en el directorio del Banco Central del Paraguay en Asunción.

Ante este panorama de alta tensión, los futuros abogados optaron por despegar su ceremonia de graduación de la figura del cuestionado doctor de la ley, alegando que buscan una representación alineada con los valores que pretenden destacar en su egreso.

Derecho UNA: Piden un padrino “que reúna las condiciones” en lugar de Marco Aurelio

En la solicitud presentada ante la Facultad, los universitarios consideraron oportuno revisar la designación para contar con “un padrino que reúna las condiciones de identificación, cercanía y compromiso con los valores académicos e institucionales”.

Marco Aurelio González (d), vicedecano de la Facultad de Derecho UNA, junto al "significativamente corrupto" -para EE.UU.- Jorge Bogarín Alfonso en el acto del lanzamiento de su candidatura al Consejo Directivo.
Marco Aurelio González (d), exvicedecano de la Facultad de Derecho UNA, junto al "significativamente corrupto" -para EE.UU.- Jorge Bogarín Alfonso en el acto del lanzamiento de su candidatura al Consejo Directivo.

En esa línea, los estudiantes exigieron que se deje sin efecto el nombramiento inicial y se arbitren los mecanismos institucionales correspondientes para dar curso a esta nueva propuesta, buscando así que su ceremonia de graduación quede al margen del terremoto institucional y el desgaste político que salpicó a su primer elegido.

Marco Aurelio González fue vicedecano de la sede central de Derecho UNA ubicada en el barrio Trinidad de Asunción, hasta las elecciones de setiembre pasado, cuando quedó como decano Bonifacio Ríos y como vice el profesor Fausto Portillo.

González había renunciado a su puesto de miembro directivo del Banco Central el 4 de noviembre, luego de la resolución a Ueno Bank, a raíz de la insuficiencia en el índice de solvencia de la entidad bancaria, que se generó por el exceso de las operaciones entre empresas vinculadas. La crisis llevó al juicio político del presidente Santiago Peña, hoy privado de su libertad e investigado por la Fiscalía.

El entorno de Marco Aurelio: del escándalo de Ueno en el IPS a su nexo con Jorge Bogarín

El trasfondo que rodea a Marco Aurelio González también incluye fuertes conexiones políticas y familiares en entidades públicas. Es hermano de José González Maldonado, conocido como José’i, quien se desempeñó como director Jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), y actualmente es investigado por el Ministerio Público por supuesta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.

Imagen sin descripción

Este lazo cobra especial relevancia en medio de la crisis bancaria, ya que la previsional es una de las entidades golpeadas por el caso Ueno Bank, tras haber colocado más de US$ 500 millones de los fondos jubilatorios en dicha financiera.

Además, su historial político lo vincula directamente con Jorge Bogarín Alfonso, designado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos. González cumplió un rol clave en el ascenso de Bogarín, habiéndose desempeñado como su jefe de campaña durante la contienda en la que este logró alzarse con la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM).

La graduación de la promo 2025 de Derecho UNA, sede central, está marcada para el lunes y el martes de la próxima semana en el rectorado de San Lorenzo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Nacionales
Un paraguayo entre las víctimas fatales del desplome de un jet privado en Palm Beach
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
05
Nacionales
Ueno: juez frena disolución conyugal de Liana Caballero, ex titular interina del BCP
Ver más

Te puede interesar