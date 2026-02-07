El Sportivo 2 de Mayo llega con el ánimo renovado tras hacer historia a mitad de semana. En su debut absoluto en la Copa Libertadores, el conjunto norteño logró una victoria ante Alianza Lima, sellando así su primer triunfo oficial de la temporada. No obstante, la situación en el torneo doméstico es mucho más compleja para los dirigidos por Eduardo Ledesma.

El equipo aún no conoce la victoria en el Apertura tras caer ante Rubio Ñu, empatar con Olimpia y sufrir una reciente goleada frente a Nacional. Esta racha negativa mantiene al “Gallo” en la penúltima posición, solo por encima del Sportivo San Lorenzo. Sumar de a tres en casa es vital no solo para escalar posiciones, sino para llegar con impulso al partido de vuelta de la fase inicial del certamen continental el próximo miércoles.

Por su parte, el vigente campeón del Clausura llega a Pedro Juan Caballero con la misión de defender su corona. Bajo la dirección técnica de Jorge Bava, Cerro Porteño tiene la oportunidad inmejorable de escalar hasta la cima de la tabla y desplazar provisionalmente a Nacional, que mañana protagonizará el clásico ante Olimpia.

A pesar de las ausencias determinantes de Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe —mejor jugador y máximo artillero de la temporada pasada, respectivamente—, el conjunto azulgrana busca encadenar su tercera victoria consecutiva. Tras el empate inicial frente a Libertad, el campeón llega en alza luego de superar sucesivamente al Sportivo San Lorenzo y al Sportivo Luqueño.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

19:30 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El conductor del "Gallo" norteño, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Ángel Martínez; Miguel Barreto, Juan Camilo Saiz, René Rodríguez y Wilson Ibarrola; Orlando Colmán, Ulises Coronel, Sergio Sanabria y Sergio Fretes; Alan Gómez y Diego Acosta.

19:15 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta e Ignacio Aliseda; Carlos Franco y Pablo Vegetti.

19:00 Cerro Porteño sube a la “Terraza” con la misión de asumir el liderato

Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño completan esta noche la jornada sabatina de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Gallo” norteño juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

18:45 A qué hora juega 2 de Mayo vs. Cerro y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:30 La lista de viajeros de Cerro Porteño, con tres retornos y dos retas importantes

Con tres retornos, Cerro Porteño se alista para la visita al Spotivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, en el duelo marcado para mañana, a las 20:30, en el estadio Río Parapití, que siempre representa una prueba de fuego, y para el conjunto de Jorge Bava, esta es la oportunidad de demostrar de qué está hecho realmente su plantel en una plaza tradicionalmente hostil.

18:15 Blas Romero pitará Nacional-Olimpia, el “plato fuerte” de la cuarta fecha

La cuarta jornada del Torneo Apertura ya tiene a sus jueces designados. En una fecha marcada por la lucha en la cima y la protección a los futbolistas ante las altas temperaturas, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos clave del fin de semana.

18:00 Eduardo Ledesma: “Sé que mucha gente estaba esperando este momento”

En un estreno que rozó la perfección emocional, el Sportivo 2 de Mayo rompió los pronósticos al vencer a Alianza Lima en su debut absoluto en la Copa Libertadores. Entre la euforia de lo implicó la gesta, el entrenador Eduardo Fabián Ledesma Trinidad (40 años) desmenuzó una victoria que trasciende lo táctico, dando mérito al esfuerzo de la plantilla de jugadores.

17:45 Diego Acosta, el autor del gol que ilusiona al Sportivo 2 de Mayo

El Sportivo 2 de Mayo escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al debutar con una victoria ante el poderoso Alianza Lima de Perú en la Copa Libertadores. La gran figura de la noche fue Diego Acosta, autor del golazo que sentenció el encuentro y que desató la euforia en la “Terraza” del país.

17:30 Sportivo 2 de Mayo se estrena con histórico triunfo en Copa Libertadores

En su histórico debut en la Copa Libertadores, el Sportivo 2 de Mayo logró una victoria memorable al derrotar por 1-0 al Alianza Lima de Perú. El encuentro, correspondiente a la Fase 1, convirtió a la “Terraza” del país en una verdadera fiesta continental tras el agónico tanto de Diego Acosta. Este resultado le permite al “Gallo” norteño estrenarse con éxito en el certamen más importante de clubes del continente, y viajar a Perú la próxima semana con la ventaja mínima, soñando con sellar su clasificación a la siguiente ronda en el partido de desquite.

