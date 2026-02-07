Fútbol
07 de febrero de 2026 - 19:34

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

El cierre de la jornada sabatina por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 tendrá como escenario el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Allí, el Sportivo 2 de Mayo recibirá a Cerro Porteño en un compromiso programado para las 20:30, bajo la conducción arbitral de Derlis López. Seguilo por ABC.

Por ABC Color

El Sportivo 2 de Mayo llega con el ánimo renovado tras hacer historia a mitad de semana. En su debut absoluto en la Copa Libertadores, el conjunto norteño logró una victoria ante Alianza Lima, sellando así su primer triunfo oficial de la temporada. No obstante, la situación en el torneo doméstico es mucho más compleja para los dirigidos por Eduardo Ledesma.

El equipo aún no conoce la victoria en el Apertura tras caer ante Rubio Ñu, empatar con Olimpia y sufrir una reciente goleada frente a Nacional. Esta racha negativa mantiene al “Gallo” en la penúltima posición, solo por encima del Sportivo San Lorenzo. Sumar de a tres en casa es vital no solo para escalar posiciones, sino para llegar con impulso al partido de vuelta de la fase inicial del certamen continental el próximo miércoles.

Por su parte, el vigente campeón del Clausura llega a Pedro Juan Caballero con la misión de defender su corona. Bajo la dirección técnica de Jorge Bava, Cerro Porteño tiene la oportunidad inmejorable de escalar hasta la cima de la tabla y desplazar provisionalmente a Nacional, que mañana protagonizará el clásico ante Olimpia.

A pesar de las ausencias determinantes de Blas Riveros y Juan Manuel Iturbe —mejor jugador y máximo artillero de la temporada pasada, respectivamente—, el conjunto azulgrana busca encadenar su tercera victoria consecutiva. Tras el empate inicial frente a Libertad, el campeón llega en alza luego de superar sucesivamente al Sportivo San Lorenzo y al Sportivo Luqueño.

19:30 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El conductor del “Gallo” norteño, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Ángel Martínez; Miguel Barreto, Juan Camilo Saiz, René Rodríguez y Wilson Ibarrola; Orlando Colmán, Ulises Coronel, Sergio Sanabria y Sergio Fretes; Alan Gómez y Diego Acosta. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:15 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez Huertas, Víctor Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Guillermo Benítez; Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta e Ignacio Aliseda; Carlos Franco y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:00 Cerro Porteño sube a la “Terraza” con la misión de asumir el liderato

Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño completan esta noche la jornada sabatina de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Gallo” norteño juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

El estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero albergará el duelo entre Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño, correspondiente a la cuarta ronda del torneo Apertura 2026.
18:45 A qué hora juega 2 de Mayo vs. Cerro y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
18:30 La lista de viajeros de Cerro Porteño, con tres retornos y dos retas importantes

Con tres retornos, Cerro Porteño se alista para la visita al Spotivo 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, en el duelo marcado para mañana, a las 20:30, en el estadio Río Parapití, que siempre representa una prueba de fuego, y para el conjunto de Jorge Bava, esta es la oportunidad de demostrar de qué está hecho realmente su plantel en una plaza tradicionalmente hostil.

El delantero Juan Manuel Iturbe y el lateral izquierdo Blas Riveros son la restas sensibles que tendrá Cerro Porteño para su visita al Sportivo 2 de Mayo en Pedro Juan Cabellero.
18:15 Blas Romero pitará Nacional-Olimpia, el “plato fuerte” de la cuarta fecha

La cuarta jornada del Torneo Apertura ya tiene a sus jueces designados. En una fecha marcada por la lucha en la cima y la protección a los futbolistas ante las altas temperaturas, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos clave del fin de semana.

El árbitro Blas Romero será el encargado de pitar el duelo entre Nacional y Olimpia, el "plato fuerte" que completará la cuarta ronda del torneo Apertura 2026.
18:00 Eduardo Ledesma: “Sé que mucha gente estaba esperando este momento”

En un estreno que rozó la perfección emocional, el Sportivo 2 de Mayo rompió los pronósticos al vencer a Alianza Lima en su debut absoluto en la Copa Libertadores. Entre la euforia de lo implicó la gesta, el entrenador Eduardo Fabián Ledesma Trinidad (40 años) desmenuzó una victoria que trasciende lo táctico, dando mérito al esfuerzo de la plantilla de jugadores.

Eduardo Fabián Ledesma Trinidad (40 años), entrenador del Sportivo 2 de Mayo.
17:45 Diego Acosta, el autor del gol que ilusiona al Sportivo 2 de Mayo

El Sportivo 2 de Mayo escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al debutar con una victoria ante el poderoso Alianza Lima de Perú en la Copa Libertadores. La gran figura de la noche fue Diego Acosta, autor del golazo que sentenció el encuentro y que desató la euforia en la “Terraza” del país.

El delantero Diego Emmanuel Acosta Curtido (23 años) celebra el tanto que le dio al Sportivo 2 de Mayo el triunfo en su histórico debut en Copa Libertadores.
17:30 Sportivo 2 de Mayo se estrena con histórico triunfo en Copa Libertadores

En su histórico debut en la Copa Libertadores, el Sportivo 2 de Mayo logró una victoria memorable al derrotar por 1-0 al Alianza Lima de Perú. El encuentro, correspondiente a la Fase 1, convirtió a la “Terraza” del país en una verdadera fiesta continental tras el agónico tanto de Diego Acosta. Este resultado le permite al “Gallo” norteño estrenarse con éxito en el certamen más importante de clubes del continente, y viajar a Perú la próxima semana con la ventaja mínima, soñando con sellar su clasificación a la siguiente ronda en el partido de desquite.

El delantero, Diego Emmanuel Acosta Curtido (23 años), celebra el solitario tanto que permitió del debut triunfal del Sportivo 2 de Mayo en Copa Libertadores de América. (Foto: @Club2deMayo)
17:15 ¿Por qué Juan Cruz Anselmi deja las formativas de Cerro Porteño?

El gran ciclo de Juan Cruz Anselmi al frente de las Divisiones Formativas de Cerro Porteño llegó a su fin. En comunicación con el Cardinal Deportivo, el profesional argentino detalló los pormenores de su salida, la cual se produce tras una gestión cargada de éxitos deportivos y una reestructuración integral del “Semillero Azulgrana”.

El argentino Juan Cruz Anselmi (centro), en su etapa de Coordinador de las Divisiones Formativas de Cerro Porteño.
17:00 Cerro Porteño sube en la tabla y Vegetti anota el gol 50 del torneo

Cerro Porteño se ubica a dos puntos del puntero Nacional y el esperado festejo del Pirata Pablo Vegetti se registró en el partido de la noches del lunes frente al Sportivo Luqueño. Ese gol es el número 50 del torneo Apertura 2026.

Golpe de diestra de los goleadores de Cerro Porteño en el triunfo sobre Luqueño. Jorge Morel y el “Pirata”. Pablo Vegetti marcó su primer gol.
16:45 Cerro Porteño 2-Luqueño 0: El Ciclón se eleva

Cerro Porteño se ubica a dos puntos de la punta al ganar en la noche de lunes a Sportivo Luqueño 2-0, en La Nueva Olla, con los goles del primer tiempo marcados por Jorge Morel y, el esperado, Pablo Vegetti, de penal. El Ciclón ratifica sus aspiraciones al cerrarse la 3ª fecha del torneo Apertura y el “Pirata” ya anotó.

Con cortina de Pablo Vegetti, el salto y cabezazo de Jorge Morel que terminó en el primer gol de Cerro Porteño, en el triunfo de anoche frente a Sportivo Luqueño (2-0), en La Nueva Olla.
