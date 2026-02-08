Nacional vs. Olimpia: duelo por el liderato de la clasificación en vivo

El presente de Nacional roza la perfección absoluta en este arranque de temporada. Con nueve puntos de nueve posibles, el conjunto dirigido por Felipe Giménez no solo lidera con puntaje ideal tras vencer sucesivamente a San Lorenzo, Luqueño y 2 de Mayo, sino que también ostenta una marcada superioridad psicológica sobre su rival de turno. Esta hegemonía se respalda en una racha de siete partidos invicto frente al Decano, acumulando cuatro victorias y tres empates, incluyendo la eliminación que le propinó en la Copa Paraguay 2024.

Por su parte, el Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez llega a esta cita a solo dos unidades de la cúspide y con una propuesta táctica renovada para romper el cerrojo tricolor. El entrenador apostará por un sistema de doble nueve para ganar peso ofensivo en Barrio Obrero. Tras un camino que incluyó un debut exitoso ante Guaraní, un empate frente al 2 de Mayo y una reciente recuperación ante Trinidense, el Franjeado entiende que esta es la oportunidad perfecta para quebrar la mala racha ante la Academia y posicionarse como el nuevo referente del campeonato.

Nacional vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

19:30 Nacional, con equipo confirmado

El entrenador tricolor, Felipe Giménez presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia: Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez y Hugo Iván Valdez; Ignacio Bailone y Roque Santa Cruz.

19:30 Olimpia, con once definido

El conductor franjeado, Pablo "Vitamina" Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Nacional: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera Gómez, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira y Iván Leguizamón.

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Nacional en el Estadio Arsenio Erico.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️

19:15 Nacional y Olimpia se disputan el liderato en “La Visera”

Nacional y Olimpia dan cierre esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En un encuentro entre el "Tricolor" y el "Franjeado" en el que está en juego el liderazgo de la clasificación, comienza a las 20:30, hora de nuestro país, en Arsenio Erico de Asunción.

19:00 A qué hora juega Nacional vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Nacional y Olimpia dan cierre esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

18:45 “Vitamina” Sánchez prepara cambios de piezas y de esquema para asaltar la punta

El Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez no quiere dejar pasar el tren del liderato. A solo dos unidades de la cima, el Franjeado se prepara para una visita este domingo a las 20:30 en el Arsenio Erico, donde se verá las caras con el puntero, Nacional. Para este duelo crucial, el estratega argentino planea cambio de esquema en su estructura titular con cuatro modificaciones.

18:30 Blas Romero pitará Nacional-Olimpia, el “plato fuerte” de la cuarta fecha

La cuarta jornada del Torneo Apertura ya tiene a sus jueces designados. En una fecha marcada por la lucha en la cima y la protección a los futbolistas ante las altas temperaturas, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos clave del fin de semana.

18:15 El nuevo informe médico de Olimpia indica que Lucas Morales irá a cirugía

La situación del lateral uruguayo Lucas Morales encabeza el informe médico del Club Olimpia, confirmándose que el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica tras detectarse una hernia inguinal bilateral. Esta lesión representa el caso más complejo del plantel actual; aunque el periodo exacto de baja se ratificará tras la operación, se estima que su rehabilitación demandará al menos dos meses fuera de las canchas.

18:00 Mateo Gamarra alcanza el centenar de presentaciones con Olimpia

El Defensores del Chaco fue escenario de una jornada que Mateo Gamarra guardará para siempre. En la previa del ajustado triunfo de Olimpia ante Sportivo Trinidense, el zaguero central inscribió su nombre en las páginas doradas del club, al alcanzar la cifra de 100 partidos oficiales defendiendo la franja negra, institución a la que volvió tras dos temporadas en el fútbol brasileño.

17:45 Felipe Giménez analiza el choque ante Olimpia, que tendrá en juego la punta

El torneo Apertura se prepara para uno de sus duelos más vibrantes. Este domingo, a las 20:15, el único líder del certamen, Nacional, recibirá en su “Visera” a uno de sus perseguidores directos, Olimpia. Con apenas dos puntos de diferencia entre ambos, el estadio Arsenio Erico será el escenario de una batalla donde la punta del campeonato está en juego. El director técnico tricolor, Felipe Giménez, analizó el presente de su equipo y destacó la rotación y el crecimiento futbolístico que tienen en las tres primeras fechas.

17:30 Rodrigo Nogués sobre Hugo Quintana: “No tiene precio ahora, vamos a salir campeones con él”

El nivel de Hugo Quintana en el mediocampo de Olimpia está dejando de ser una sorpresa para convertirse en una realidad que el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, defiende con vehemencia. Tras sus recientes publicaciones en redes sociales bajo el lema “Es paraguayo”, el titular franjeado profundizó en Cardinal Deportivo sobre el valor actual del canterno olimpista.

17:15 Rodrigo Nogués busca unir fuerzas con Blas Reguera para revalorizar el fútbol paraguayo

El presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, sorprendió con un análisis profundo sobre la economía del fútbol local y la necesidad de trabajar en conjunto con la nueva directiva de Cerro Porteño, encabezada por Blas Reguera. En comunicación con Cardinal Deportivo, el titular franjeado puso el foco en un objetivo común: los derechos de televisión y la exportación del producto paraguayo al mundo.

17:00 Hugo Quintana: “Estamos para grandes cosas, estamos jugando bien”

Tras la sufrida pero necesaria victoria ante Sportivo Trinidense en el Defensores del Chaco, la figura del encuentro, Hugo Lorenzo Quintana Escobar (24 años), analizó el trámite del partido. El volante franjeado, clave en el marcador al contribuir con un tanto y una asistencia, no ocultó su satisfacción por el resultado positivo.