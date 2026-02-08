Nacional vs. Olimpia: resultado, resumen y goles

El “Decano” logró romper la paridad gracias a una brillante acción colectiva. Richard Ortiz filtró un pase rasante para la proyección de Alan Rodríguez por izquierda; el “Coyote” metió un centro de primera al segundo poste y allí apareció por sorpresa Hugo Quintana, quien se filtró entre Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz para aplicar un cabezazo colocado que batió la resistencia de Santiago Rojas e inauguró el marcador.

Cuando la primera mitad se despedía, llegó la polémica. Un tiro de esquina de Hugo Iván Valdez terminó en un agarrón de Alan Rodríguez sobre el hombro de Thomas Gutiérrez. Tras la advertencia de José Méndez desde el VAR, el árbitro Blas Romero revisó las imágenes y señaló la pena máxima. Ignacio Bailone, con un zurdazo alto y potente, venció a Gastón Olveira —que llegó a intuir el disparo— para establecer el 1-1 parcial.

Cuando parecía que los puntos se repartirían en Barrio Obrero, en el sexto minuto de adición, el portero Gastón Olveira lanzó un envío largo desde su campo. Adrián Alcaraz impuso su físico en las alturas, le ganó el duelo a Gutiérrez y “peinó” el esférico para la aparición sopresa de Alex Franco, el volante rompió líneas y sacó un derechazo esquinado que se ajustó al poste derecho de Rojas, para el triunfo que deja a Olimpia en lo más alto de la tabla, desplazando de la cima a su rival de turno.

Nacional vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

22:37 ¡Ganó Olimpia en La Visera!

Olimpia derrotó a domicilio por 2-1 a Nacional, al que le arrebató el liderazgo de la clasificación, tras el encuentro que completó la cuarta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, disputado en el estadio Arsenio Erico, en Barrio Obrero.

96′ ¡Franco desnivela el marcador en el último minuto!

Cuando el partido expiraba, en el sexto y último minuto de adición, estalló el grito sagrado en Barrio Obrero. El portero Gastón Olveira lanzó un misil desde su área que Adrián Alcaraz transformó en asistencia, ganando en el aire ante el choque de Thomas Gutiérrez. La 'peinada' dejó a Alex Franco de cara al gol; el volante rompió líneas y sacó un derechazo quirúrgico que se ajustó al poste derecho de Santiago Rojas. Pese a la estirada desesperada del arquero tricolor, la pelota besó la red y sentenció el agónico triunfo franjeado.

92′ Alcaraz recibe la amarilla

Los ánimos continuaron caldeados en el conjunto decano y Adrián Alcaraz no escapó a la rigurosidad de Blas Romero. El delantero franjeado se convirtió en el cuarto amonestado de su equipo, luego de una airada protesta que el juez principal no dejó pasar, sumando una nueva cartulina amarilla en el tramo final.

90′ Un expulsado en la banca de Olimpia

La temperatura subió en el banco de Olimpia sobre el cierre del encuentro. Leandro Martín, asistente técnico de Pablo 'Vitamina' Sánchez, vio la tarjeta roja de forma directa tras una airada protesta contra el juez Blas Romero, dejando al cuerpo técnico franjeado con un integrante menos para los minutos finales.

82′ Olimpia quema sus últimos cartuchos

Pablo 'Vitamina' Sánchez también quemó sus últimos cartuchos en el tramo final del encuentro. Obligado por las circunstancias, el DT franjeado envió al campo a Bryan Bentaberry para suplir a un sentido Juan Ángel Vera, quien se retiró con una lesión en el tibillo derecho, y apostó por Hugo Sandoval en lugar de Hugo Quintana el autor del tanto franjeado.

82′ Nacional agota sus variantes

Felipe Giménez quemó naves y agotó sus variantes en busca del triunfo. El técnico tricolor ordenó los ingresos de Silvio Torales y Leandro Meza, refrescando el círculo central y la banda al retirar a Fabrizio Jara y Orlando Gaona Lugo para los minutos finales.

74′ Gamarra, pintado de amarillo

La intensidad del encuentro le pasó factura a Mateo Gamarra, quien se convirtió en el tercer amonestado de Olimpia. El zaguero tuvo que recurrir a un agarrón para frenar a Lucas González, cortando de raíz una réplica peligrosa que el recién ingresado ya empezaba a comandar.

73′ Un par de variantes en Nacional

El estratega de la Academia, Felipe Giménez, movió nuevamente su banco de suplentes con una doble variante. Buscando renovar la ofensiva, envió al campo a Lucas González y Alejandro Samudio, quienes ingresaron en sustitución de Hugo Iván Valdez y el autor del gol del empate, Ignacio Bailone.

69′ Dos cambios en Olimpia

Pablo 'Vitamina' Sánchez decidió refrescar líneas con una doble variante en el equipo franjeado. El técnico ordenó los ingresos de Alex Franco y Franco Alfonso, retirando del campo a Juan Fernando Alfaro y Rodney Redes para buscar mayor dinámica en la zona media y ofensiva.

65′ Olveira impide el tanto de Valdez

Hugo Iván Valdez aprovechó un balón suelto en la medialuna para sacar un derechazo con dirección de gol. La respuesta de Gastón Olveira fue efectiva: el portero franjeado voló y, con total seguridad, mandó la pelota por encima del travesaño para desactivar el peligro.

62′ Alcaraz se pierde el gol

Olimpia acarició el segundo tanto tras un pelotazo quirúrgico de Juan Ángel Vera desde su propio campo. El envío encontró la velocidad de Iván Leguizamón, quien dejó en el camino a Alexis Cañete con un desborde eléctrico. Leguizamón sirvió el centro atrás para la llegada limpia de Adrián Alcaraz, pero este, de frente al arco y con todo para convertir, terminó enviando su remate por encima del travesaño.

58′ Primera variante en Nacional

Felipe Giménez, estratega del 'Tricolor', movió su primera pieza en el tablero: envió al campo a Josué Colmán para sumar desequilibrio, retirando del encuentro nada menos que al capitán, Roque Santa Cruz.

55′ Amonestado Juan Vera

El zaguero de Olimpia Juan Ángel Vera recibe la cartulina de amonestación, tras impedir el avance de Hugo Iván Valdez sobre la banda izquierda.

46′ Primer cambio en Olimpia

Olimpia saltó al campo para el segundo tiempo con una variante ofensiva. 'Vitamina' Sánchez decidió mover su banca: Adrián Alcaraz saltó al terreno de juego, mientras que Carlos Sebastián Ferreira quedó en vestuarios tras una primera mitad de mucho desgaste.

21:44 Arranca la complementaria en “La Visera”

Nacional y Olimpia ya juegan la etapa complementaria en "La Visera", en el encuentro correspondiente a la cuarta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

21:28 ¡Final de la primera mitad en “La Visera”!

El árbitro Blas Romero envía a los equipos a vestuarios. Al término de la primera mitad, Nacional y Olimpia igualan parcialmente 1-1, en el encuentro correspondiente a la cuarta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

45′+8′ Bailone iguala el partido desde los doce pasos

En el epílogo de la primera parte, el VAR entró en escena para cambiar el guion del partido. Un córner lanzado por Hugo Iván Valdez al segundo palo terminó en un agarrón de Alan Rodríguez sobre el hombro de Thomas Gutiérrez. Tras la advertencia de José Méndez desde la cabina, el juez Blas Romero revisó las imágenes y señaló el punto penal. Ignacio Bailone se hizo cargo de la ejecución y, con un zurdazo alto y ajustado al palo derecho, venció la resistencia de Gastón Olveira, quien a pesar de adivinar la trayectoria, no pudo evitar la igualdad.

45′+1′ Leguizamón se pierde el segundo gol

Cerca del descanso, el Decano estuvo a nada de asestar un segundo golpe gracias a una genialidad individual de Iván Leguizamón. El extremo recibió por el sector izquierdo y emprendió una diagonal eléctrica hacia el carril central, dejando en el camino a cuatro defensores de Nacional a pura potencia y amague. Tras la apilada monumental, buscó el arco con su pierna menos hábil, pero su derechazo terminó perdiéndose desviado del poste izquierdo defendido por Santiago Rojas.

33’ Gutiérrez, pintado de amarillo

El colombo-venezolano, Thomas Gutiérrez se convierte en el primer amonestado en Nacional, tras ir con el brazo arriba en la disputa con el volante franjeado, Juan Fernando Alfaro.

30′ Encuentro sumergido en una meseta táctica

Al alcanzar la media hora de juego, el partido se sumergió en una meseta táctica, producto del excesivo estudio entre ambos estrategas. En su búsqueda del empate, Nacional logró un tramo de dominio en el que mantuvo a Olimpia replegado en su propia área; sin embargo, al "Tricolor" le faltó claridad y profundidad para generar peligro real sobre el arco defendido por Gastón Olveira.

11′ Hugo Quintana inaugura el marcador

En un compromiso caracterizado por la fricción y el rigor táctico, Olimpia logró romper el cero mediante una destacada construcción colectiva. La jugada se gestó con un pase filtrado de Richard Ortiz que permitió la proyección de Alan Rodríguez por el sector izquierdo; este envió un centro de primera hacia el segundo poste, donde Hugo Quintana apareció por sorpresa. Tras ganarles la posición a los centrales Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz, el volante conectó un cabezazo esquinado que dejó sin opciones al portero Santiago Rojas.

3′ Ferreira, el primer amonestado

El delantero franjeado, Carlos Sebastián Ferreira se convierte en el primer amonestado del partido, tras una protesta ante el árbitro del partido Blas Romero.

20:32 ¡Comienza el partido en “La Visera”!

Nacional y Olimpia ya juegan en "La Visera", en el encuentro correspondiente a la cuarta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero.

19:30 Nacional, con equipo confirmado

El entrenador tricolor, Felipe Giménez presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia: Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez y Hugo Iván Valdez; Ignacio Bailone y Roque Santa Cruz.

19:30 Olimpia, con once definido

El conductor franjeado, Pablo "Vitamina" Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Nacional: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera Gómez, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Rodney Redes, Carlos Sebastián Ferreira y Iván Leguizamón.

19:15 Nacional y Olimpia se disputan el liderato en “La Visera”

Nacional y Olimpia dan cierre esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En un encuentro entre el “Tricolor” y el “Franjeado” en el que está en juego el liderazgo de la clasificación, comienza a las 20:30, hora de nuestro país, en Arsenio Erico de Asunción.

19:00 A qué hora juega Nacional vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Nacional y Olimpia dan cierre esta noche a la disputa de la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:45 “Vitamina” Sánchez prepara cambios de piezas y de esquema para asaltar la punta

El Olimpia de Pablo “Vitamina” Sánchez no quiere dejar pasar el tren del liderato. A solo dos unidades de la cima, el Franjeado se prepara para una visita este domingo a las 20:30 en el Arsenio Erico, donde se verá las caras con el puntero, Nacional. Para este duelo crucial, el estratega argentino planea cambio de esquema en su estructura titular con cuatro modificaciones.

18:30 Blas Romero pitará Nacional-Olimpia, el “plato fuerte” de la cuarta fecha

La cuarta jornada del Torneo Apertura ya tiene a sus jueces designados. En una fecha marcada por la lucha en la cima y la protección a los futbolistas ante las altas temperaturas, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) oficializó los equipos arbitrales que impartirán justicia en los duelos clave del fin de semana.

