Cerro Porteño vs. Estudiantes: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

El Ciclón, que terminó segundo en el Grupo G detrás de Palmeiras, buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja crucial. Con el objetivo de sellar la clasificación en el partido de vuelta en La Plata, los dirigidos por Diego Martínez, líderes del torneo Clausura, llegan motivados a esta instancia decisiva.

El técnico argentino se vio obligado a realizar cambios en el once inicial. Debido a las bajas por desgarro de Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, y la suspensión de Robert Piris da Motta, la formación incluirá a Lucas Quintana, Jorge Morel y Wilder Viera. Martínez también sorprende con otras variantes: ubica a Rodrigo Gómez como lateral derecho e Ignacio Aliseda en el ataque.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: minuto a minuto en vivo

19:00 ¡Arranca el partido en Barrio Obrero!

Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata ya juegan en Barrio Obrero, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2025, disputado en el estadio La Nueva Olla. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Cerro Porteño, con once definido

El entrenador azulgrana, Diego Martínez anuncia el siguiente once para recibir a Estudiantes de La Plata: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera y Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a Estudiantes ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/oyzFb4LYUT — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) August 13, 2025

18:00 Estudiantes de La Plata, con equipo confirmado

El conductor “pincharrata”, Eduardo Domínguez presentará el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pires, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Mikel Amondaraín, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwin Cetré. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

⚽️ ¡Así Estudiantes! Formación para la ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores ante Cerro Porteño. pic.twitter.com/cUPKSpdVz8 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) August 13, 2025

17:45 Cerro Porteño y el primer duelo de los octavos de la Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón y el Pincha juegan en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Piero Maza y VAR de Piero Carvajal.

16:00 Doble desafío azulgrana

Cerro Porteño se dispone a afrontar una secuencia de partidos tanto para intentar avanzar en la Copa Libertadores como para la defensa del liderazgo del torneo Clausura.

