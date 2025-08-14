Copa Libertadores

Cerro Porteño vs. Estudiantes: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata se miden hoy en un vibrante duelo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que se disputará en La Nueva Olla de Asunción, arranca a las 19:00, hora de Paraguay, bajo el arbitraje del chileno Piero Maza. Seguilo por ABC

Por ABC Color
13 de agosto de 2025 - 19:01

El Ciclón, que terminó segundo en el Grupo G detrás de Palmeiras, buscará aprovechar la localía para conseguir una ventaja crucial. Con el objetivo de sellar la clasificación en el partido de vuelta en La Plata, los dirigidos por Diego Martínez, líderes del torneo Clausura, llegan motivados a esta instancia decisiva.

El técnico argentino se vio obligado a realizar cambios en el once inicial. Debido a las bajas por desgarro de Gustavo Velázquez y Gastón Giménez, y la suspensión de Robert Piris da Motta, la formación incluirá a Lucas Quintana, Jorge Morel y Wilder Viera. Martínez también sorprende con otras variantes: ubica a Rodrigo Gómez como lateral derecho e Ignacio Aliseda en el ataque.

Cerro Porteño vs. Estudiantes: minuto a minuto en vivo

19:00 ¡Arranca el partido en Barrio Obrero!

Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata ya juegan en Barrio Obrero, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América 2025, disputado en el estadio La Nueva Olla. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Cerro Porteño, con once definido

El entrenador azulgrana, Diego Martínez anuncia el siguiente once para recibir a Estudiantes de La Plata: Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Wilder Viera y Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:00 Estudiantes de La Plata, con equipo confirmado

El conductor “pincharrata”, Eduardo Domínguez presentará el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pires, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia; Mikel Amondaraín, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina y Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwin Cetré. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

17:45 Cerro Porteño y el primer duelo de los octavos de la Copa Libertadores 2025

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de Santiago Arzamendia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón y el Pincha juegan en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción: arranca a las 19:00, hora de Paraguay, con arbitraje de Piero Maza y VAR de Piero Carvajal.

Juan Iturbe (c) de Cerro celebra su gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en el estadio Nacional del Perú en Lima (Perú).
17:30 Guaraní vs. Cerro Porteño cambia de estadio: será en...

Guaraní modificó la localía del partido ante Cerro Porteño por la octava fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El clásico entre el escolta y el puntero no será en la ciudad de Itauguá.

Vista del estadio Arsenio Erico del Club Nacional, en Asunción, Paraguay.
17:15 La formación de Cerro Porteño para recibir hoy a Estudiantes

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El técnico Diego Martínez tiene definido el equipo: hay cambios obligados y una sorpresa.

El argentino Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño, reacciona en un partido frente a Bolívar por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
17:00 Cerro vs. Estudiantes: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Estudiantes de La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Jonathan Torres (c) de Cerro celebra un gol este martes, en un partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Cerro Porteño y Bolívar en el estadio La Nueva Olla.
16:45 Santiago Arzamendia y los otros 24 convocados de Estudiantes

Estudiantes viaja a Asunción para enfrentar el miércoles a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2025. Santiago Arzamendia, ex azulgrana, integra la lista de convocados del Pincha.

Los jugadores de Estudiantes de La Plata en el vuelo a Asunción.
16:30 Alerta Cerro Porteño: Ignacio Aliseda y otro cambio sorpresa

Cerro Porteño enfrenta el miércoles a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Diego Martínez mete mano en la formación e Ignacio Aliseda arranca de titular.

El argentino Ignacio Aliseda (c), futbolista de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay.
16:15 Cerro Porteño: bajas y cambios para enfrentar a Estudiantes

Cerro Porteño disputa los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón recibe el miércoles a Estudiantes de Santiago Arzamendia. Diego Martínez perdió a tres titulares y cambia la alineación.

Los jugadores de Cerro Porteño dejan el campo de juego después del partido frente a Sporting Cristal por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
16:00 Doble desafío azulgrana

Cerro Porteño se dispone a afrontar una secuencia de partidos tanto para intentar avanzar en la Copa Libertadores como para la defensa del liderazgo del torneo Clausura.

Alexis Martín Arias (33 años) totaliza 30 presentaciones en Cerro Porteño, 22 en esta temporada.
15:45 Gustavo Velázquez, descartado para enfrentar a Estudiantes...

Gustavo Velázquez sufrió una lesión muscular en el empate sin goles de Cerro Porteño ante Nacional. El defensor está descartado para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Gustavo Velázquez (i), futbolista de Cerro Porteño.
