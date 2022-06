Suba de los combustibles aumentó el precio del flete fluvial y de productos

El aumento de los precios de los carburantes también impacta en los valores del flete fluvial, que ya registró un incremento de hasta un 15% hasta ahora, lo que a su vez afecta a los precios de los productos que ingresan al país a través de los ríos.

Así confirmó ayer Esteban Dos Santos, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), quien a su vez señaló que preocupa la tendencia de que los precios de los combustibles seguirán subiendo.

“La suba del precio de combustibles ya produjo un impacto en el valor de los fletes desde inicio de año a hoy. El incremento de las tarifas se dio entre 12% y 15% dependiendo de cada contrato de transporte”, expresó.

A su vez sostuvo que el combustible representa aproximadamente el 45% del costo operativo de una embarcación, por lo que esto también impacta en el precio final a los consumidores de los productos importados. “El mayor costo logístico es igual a un mayor precio final de producto. Al final termina pagando el consumidor final”, aseveró.

También afecta a la exportación de granos

Al mismo tiempo, el titular de Cafym indicó que en el caso de los commodities como la soja (o granos que cotizan internacionalmente) también se produce el alza de precios. “Eso puede parecer beneficioso para Paraguay, pero con altos costos logísticos de la exportación, que son más elevados que los otros países con litoral marítimo, nuestro producto pudiera ser menos competitivo”, aseveró.

Cuando se le consultó cuál es el precio actual del flete fluvial mencionó que “cada tipo de mercadería con cada cliente, cada origen y destino tiene distintas condiciones contractuales”. “No puedo hablar de un precio antes y después. Sí del incremento del 15% que mencioné”, indicó.

Lo cierto es que el 80% del comercio exterior del país dependen del transporte fluvial y la suba generalizada de los carburantes afectan tanto a la importación y exportación de productos.

Preocupa tendencia alcista de los combustibles

Dos Santos también manifestó que la tendencia actual es al alza de precios de los carburantes y que es posible que en los próximos meses se tenga un mayor aumento, aunque consideró que ya no se llegaría al pico alcanzado el año pasado.

Recordemos que la mayoría de los emblemas privados y Petropar ya alzaron desde esta semana el precio de los combustibles, que es la cuarta suba en lo que va de este año y la octava en menos de 16 meses. Esta vez el incremento fue de entre G. 320 y G. 750 por litro, dependiendo de cada distribuidora y del tipo de combustible comercializado.

Según los registros, en el caso del gasoíl común (tipo III), que es el que más impacto tiene en la economía del país, ya registra un aumento del 94% en 16 meses, pues antes de la primera suba que se dio en febrero de 2021, este producto tenía un valor de G. 4.530 por litro y a partir del lunes último ya tiene un precio de G. 8.800 por litro.

En el caso de la nafta, la suba registrada en 16 meses fue de G. 4.000 por litro, dependiendo del octanaje de este carburante. Para tener una idea, en febrero de 2021, la gasolina de 97 octanos costaba G. 6.040 por litro y hoy el valor de este producto ya llegó a G. 9.990 (65%).

Camioneros se reúnen para definir qué harán

Los gremios de camioneros se reunirán en la fecha para definir si se movilizarán o aceptarán la propuesta del Gobierno, que a través de Petropar les ofreció un combustible G. 650 más barato a los gremios legalmente constituidos, diferencia que la empresa pública absorberá, sacando el costo del flete por el traslado del gasoil del precio final y disminuyendo sus ganancias.

También hoy tendrán un encuentro con el titular de Dinatran, Juan José Vidal, para definir el precio del flete y mañana con el titular de Petropar, Denis Lichi, para conversar sobre la venta de combustible a precio preferencial para las asociaciones.

Fue lo último que informó días pasados Juan Villalba, presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay. Ayer intentamos contactar con el vocero de los transportistas pero ya no respondió las llamadas. Aún no se manejan los horarios de estas reuniones.

Otro de los puntos que estaban exigiendo los camioneros para levantar las movilizaciones era que la Cámara de Diputados apruebe el veto parcial del Ejecutivo a la ley que planteaba excluir las compras de combustible de Petropar del cumplimiento de la ley de Contrataciones Públicas y sancionar la parte no objetada de la ley, que le permitirá a la petrolera estatal comprar sin intermediarios, eliminando las declaraciones juradas a las proveedoras extranjeras de combustibles.

Pero este plan normativo fue enviado ayer al archivo por la cámara baja y no se podrá tratar en 12 meses y no se sabe la postura de Villalba sobre este tema. Los camioneros no están de acuerdo con la reducción del 50% del IVA que también les ofreció el Gobierno, ni tampoco el descuento de G. 400, a través de las tarjetas de Petropar.