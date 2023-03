«Boreal» en Paraguay: el primer largometraje de Federico Adorno

Después de un periplo planetario que comenzó hace un año con su estreno en el 24º Festival Internacional de Cine de Punta del Este, Uruguay, en febrero de 2022, el primer largometraje del cineasta Federico Adorno ha aterrizado hace dos semanas en los cines de Paraguay. Mientras llega mi turno de ir a verla, aquí aporto algunos datos presurosos e incompletos sobre Boreal, como glosa a la reseña de Santiago Caballero que encontrarán los lectores en nuestra edición de hoy.

Viajes, festivales, premios

En los meses posteriores a su estreno mundial, Boreal ganó el premio al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine Florianópolis Audiovisual Mercosur (FAM), Brasil, el premio al mejor largometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos (Ficdh) de Sucre, Colombia, el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Fenavid, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y cuatro premios en el Seattle Latino Film Festival / Festival de Cine Latino de Seattle, Estados Unidos: mejor película, mejor director, mejor fotografía (para el fotógrafo y realizador audiovisual argentino Fernando Lockett) y mejor actuación (compartido por los actores paraguayos Fabio Chamorro, Mateo Giménez y Amado Cardozo).

Producción, equipo, idiomas

Coproducción paraguayo-mexicana rodada íntegramente en el Chaco paraguayo, Boreal fue la última producción de la cineasta Renate Costa Perdomo (1981-2020), que falleció antes de verla terminada. Boreal ha contado con la producción creativa de la artista Gabriela Zuccolillo, quien ya había trabajado con Federico Adorno como directora de fotografía de sus dos cortometrajes, Isla alta (2011) y La estancia (2014), y con la dirección artística de Carlo Spatuzza, que también fue director de arte en ambos cortometrajes, escritos y dirigidos, al igual que Boreal, por Adorno. Además de las interpretaciones de los galardonados actores Fabio Chamorro, Mateo Giménez y Amado Cardozo en los papeles principales, Boreal contó con actuaciones de Harold Bergen y Remigio Romero, y con la dirección actoral de Paola Irún. Filme políglota, los diálogos están en español, guaraní, jopara, enlhet y bajo alemán (plattdeuscht), reflejando el mosaico lingüístico del Chaco, tierra de guaraniparlantes, de hispanoblantes, de menonitas y de maskoy.

Breve perfil del director

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica de Asunción, el director y guionista Federico Adorno (Carapeguá, 1982) se inició en el mundo del cine como autodidacta. Ha participado del Berlinale Talent Campus y ha sido programador en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (2012), el Image Forum Festival (2012) y el Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (2012), entre otros festivales de cine del mundo. Su cortometraje Isla Alta (2011) recibió el Gran Premio de la Competencia Internacional en Winterthur, Suiza, en 2012 (Principal Prize Kurzfilmtage Winterthur 2012), y su cortometraje La estancia (2014), el Gran Premio de la Ciudad de Oberhausen en el International Kurzfilmtage Oberhausen (Principal Prize of the City of Oberhausen, Kurzfilmtage Oberhausen), Alemania, en 2014. Con sus arrojados artículos de opinión sobre la experiencia de hacer cine en Paraguay en sus relaciones inconfesas con aspectos tan opresivos de nuestra sociedad como la vigencia del colonialismo (1) o la persistencia de los vestigios de la dictadura (2), Federico se cuenta, además, entre los colaboradores más polémicos de estas disidentes páginas de El Suplemento Cultural.

Boreal: Ficha Técnica

Título original: Boreal.

Género: Drama.

Idiomas: Guaraní / Español / Bajo alemán (Plattdeuscht) / Enlhet.

Dirección: Federico Adorno.

Guion: Federico Adorno.

Reparto: Fabio Chamorro / Mateo Giménez / Amado Cardozo / Harold Bergen / Remigio Romero.

Fotografía: Fernando Lockett.

Dirección de arte: Carlo Spatuzza.

Producción creativa: Gabriela Zuccolillo.

Música: Richard Wagner / Carlos Zárate.

Sonido: César González / Liliana Villaseñor / Diego Kartaszewicz.

Edición: Lenz Claure / Delfina Castagnino.

Asistencia de dirección: Cristian Pellegrini.

Dirección de actores: Paola Irún.

Producción: Renate Costa Perdomo / Pamela Guinea / Leo Rubín / Federico Adorno.

Compañías productoras: Grupo Perdomo SA (Paraguay) / Cine Murciélago (México) / Metatron Films (Paraguay) / Balthazar SRL (Paraguay).

Distribuidora: El Cuervo Filmes.

Países: Paraguay / México.

Duración: 87 min.

Año: 2022.

Notas

(1) Federico Adorno, «¡Háblame de colonialismo! Notas desde el resentimiento». El Suplemento Cultural, 09/01/2022.

(2) Federico Adorno, «Una cierta tendencia en las artes paraguayas financiadas: Cine, teatro y disenso». El Suplemento Cultural, 24/07/2022.