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11 de agosto de 2026 a la - 01:00

Día del Folclore: mitos y sabores tradicionales del Paraguay

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GENTILEZA

En Paraguay celebramos el Día del Folclore el 22 de agosto. Ese día recordamos las historias, la música, las danzas, las palabras y las costumbres que nos cuentan quiénes somos.

Por Alba Acosta

El Día del Folclore también se celebra porque, hace muchos años, se empezó a usar la palabra «folclore» para hablar de lo que el pueblo comparte, aprende y transmite de generación en generación.

Mitos y leyendas que escuchamos

Cuando escuchamos sobre los mitos y las leyendas, imaginamos seres mágicos y aprendemos a cuidar la naturaleza y respetar a los demás. Entre los más conocidos están los seres de la tradición guaraní: Teju Jagua, Mbói Tu’ĩ, Moñái, Jasy Jatere, Kurupi, Ao Ao y Luisõ, considerados los siete hijos de Tau y Kerana.

También conocemos al Pombéro, un duendecito del monte al que muchas familias nombran en sus relatos.

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Estas historias se cuentan en la casa, en la escuela y en las comunidades.

Comidas típicas que disfrutamos

Comidas típicas paraguayas.
Comidas típicas paraguayas.

El folclore también se come.

En Paraguay disfrutamos de la sopa paraguaya, el mbeju, el chipa guasu y platos calentitos como el vori vori.

Para tomar, compartimos tereré cuando hace calor y cocido en días frescos.

Otros elementos del folclore paraguayo

Elementos del colclore paraguayo.
Elementos del colclore paraguayo.

Además, usamos y escuchamos el idioma guaraní, bailamos polca paraguaya y escuchamos la guarania, y nos emociona el sonido del arpa paraguaya.

Vemos y elaboramos artesanías como el ñandutí y telas como el ao po’i, hechas con paciencia y cariño.

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Actividades

  1. Dibujamos nuestro mito favorito y contamos su historia
  2. Probamos una comida típica y describimos su sabor
  3. Armamos una rueda de cuentos, escuchamos, esperamos nuestro turno y compartimos una leyenda