Día del Folclore: mitos y sabores tradicionales del Paraguay

El Día del Folclore también se celebra porque, hace muchos años, se empezó a usar la palabra «folclore» para hablar de lo que el pueblo comparte, aprende y transmite de generación en generación.
Mitos y leyendas que escuchamos
Cuando escuchamos sobre los mitos y las leyendas, imaginamos seres mágicos y aprendemos a cuidar la naturaleza y respetar a los demás. Entre los más conocidos están los seres de la tradición guaraní: Teju Jagua, Mbói Tu’ĩ, Moñái, Jasy Jatere, Kurupi, Ao Ao y Luisõ, considerados los siete hijos de Tau y Kerana.
También conocemos al Pombéro, un duendecito del monte al que muchas familias nombran en sus relatos.
Lea más: Cuentos y canciones en el aula del kinder: por qué son importantes
Estas historias se cuentan en la casa, en la escuela y en las comunidades.
Comidas típicas que disfrutamos
El folclore también se come.
En Paraguay disfrutamos de la sopa paraguaya, el mbeju, el chipa guasu y platos calentitos como el vori vori.
Para tomar, compartimos tereré cuando hace calor y cocido en días frescos.
Otros elementos del folclore paraguayo
Además, usamos y escuchamos el idioma guaraní, bailamos polca paraguaya y escuchamos la guarania, y nos emociona el sonido del arpa paraguaya.
Vemos y elaboramos artesanías como el ñandutí y telas como el ao po’i, hechas con paciencia y cariño.
Lea más: Nuestras queridas mascotas: cómo cuidarlas correctamente en casa
Actividades
- Dibujamos nuestro mito favorito y contamos su historia
- Probamos una comida típica y describimos su sabor
- Armamos una rueda de cuentos, escuchamos, esperamos nuestro turno y compartimos una leyenda