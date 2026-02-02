Delincuencia sin freno dejó varias víctimas en enero puku

La inseguridad no es una “sensación”. Es real, está presente en nuestro día a día y las víctimas no son personas que se apeligran de madrugada en zonas “rojas”, sino personas comunes que han sido avasalladas por la delincuencia en su quehacer diario, muchas veces a plena luz de día.

En este recuento de los asaltos ocurridos en enero, vemos entre las víctimas de la violencia personas que se encontraban trabajando, un anciano que tomaba mate, sentado en la vereda de su casa, criaturas que paseaban por la calle e incluso un ciudadano que se encontraba descansando en su propia casa y fue asesinado a tiros por un ladrón.

Minimizar la inseguridad que se vive en el país, además de ser una bofetada para las víctimas de la violencia, no hará que disminuya ni que pase desapercibida.

Es necesario dejar los remanidos discursos en franca desconexión con la realidad y afrontrarla con seriedad que se merece, pues así como están las cosas, ninguna persona que sale de su casa para trabajar, comprar algo o simplemente pasear, puede tener la certeza de que va a regresar con vida.

Así nos fue en enero:

1/1/26: Lambaré - César Alejandro Gaona, de 20 años, fue golpeado y despojado de su mochila con documentos varios en la zona de 4 Mojones, cuando se encontraba a media cuadra de su casa. El ataque fue perpetrado por cuatro hombres que llegaron en dos motos.

9/1/26: Ciudad del Este - A las 05:30, la pasera Estelvina Flores Casco y su hijo fueron asaltados en el barrio San Roque. En la ocasión, cuatro de asaltantes ingresaron a la casa, de donde se apoderaron de dos paquetes que contenían 13 teléfonos celulares y varias baterías.

10/1/26: Luque- Un asalto a un local de la cadena Biggie ubicado en Segundo Barrio terminó con dos detenidos; un adolescente paraguayo de 17 años y el argentino Elías Ignacio Domínguez (20).

12/1/26- Santa Rosa del Aguaray: Hugo Siemens, de 67 años, fue despojado de G. 140 millones cuando se dirigía a depositarlos en la sede del banco Sudamaris ubicado en el centro mismo de esta ciudad, a las 13:00.

13/1/26: Luque- Tras asaltar la joyería Vip Joyas, Diego Ariel Segovia Paniagua (27) fue apedreado y baleado y de su poder se recuperaron las joyas robadas.

14/1/26: Luque- Jonathan Sebastián González Chávez fue despojado de su motocicleta y de su celular, a las 18:00, en una calle del barrio Costa Sosa.

Villarrica- Un adulto mayor de 82 años tomaba mate en la vereda de su casa en el barrio Santa Librada, cuando fue despojado de su celular y amenazado de muerte. Posteriormente, fue detenido Rodrigo Ismael Aguilar Cabral, de 25 años, quien cuenta con antecedentes por robo y robo agravado.

19/1/26: Luque- Tres sujetos armados irrumpieron en el motel Golden, ubicado en la compañía Cañada Garay, y despojaron al japonés Kori Aihara de 600.000 dólares.

20/1/26: Asunción - Funcionarios de Mundial Cambios se dirigían a retirar US$ 300.000 de un local ubicado en barrio Virgen de Fátima, al mediodía, cuando fueron interceptados por un grupo armado. Uno de los trabajadores arrojó una mochila vacía y corrió a refugiarse en un edificio, mientras los asaltantes se enfrentaron a tiros con los policías encargados de la custodia.

Pablo Emmanuel Mendieta Martínez, de 23 años, fue detenido por este caso.

CDE- A las 09:00, el repartidor de bebidas Marcial Espínola Legal fue asaltado a la altura del Km 9 Monday, golpeado y despojado de su recaudación.

21/1/26: Ypané- A la tarde, un conductor de la plataforma Bolt fue despojado de su moto. Gracias al GPS, el vehículo robado fue recuperado luego en J. Augusto Saldívar. Un adolescente de 17 años -que tenía orden de captura– y Alexis Victorino Espínola Ramos, de 18 años, quien tenía arresto domiciliario, fueron detenidos. Durante el procedimiento, fue incautada una pistola calibre 9 mm, que había sido denunciada como robada el día anterior en Ypané, por un policía.

22/1/26: CDE - El influencer argentino Valentín Vera fue asaltado en el barrio San Rafael, donde fue despojado de una mochila que contenía una filmadora, micrófonos, dinero en efectivo y un Iphone 17 y fue golpeado en la cabeza con la culata de un arma.

26/1/26: Capiatá - El empresario pakistaní Asad Ahmed, de 56 años, fue asesinado a la 01:30 a puñaladas, durante un asalto en una casaquinta de Capiatá, donde se encontraba con un empresario pakistaní-japonés y la novia de este.

27/1/26: Fernando de la Mora- Mario Roberto Gómez Zayas, de 70 años, quien se encontraba descansando con su esposa en su casa ubicada en la Zona Norte, a las 02:00 de la madrugada se percató de que extraños ingresaron a su casa. Gómez abrió fuego contra los cuatro asaltantes y si bien mató a uno de ellos -Emerson Giovanni Ruiz Acosta, alias Pingüi, (20)- también recibió un tiro que le costó la vida.

28/1/26: Luque - A las 16:30, dos sujetos armados asaltan la joyería Diadema Joyas, ubicada en la misma cuadra donde el 13 del mismo mes asaltaron otra joyería. El perjuicio fue de G. 4 millones.

29/1/26: Lambaré - A las 11:00, cuatro sujetos armados asaltaron a dos repartidores de Lactolanda en el barrio San Isidro.

30/1/26: CDE - Un asaltante es baleado durante un atraco a un local de venta de celulares. Durante la balacera, ocurrida a la siesta, la pareja del propietario, Fabiola Monserrat Romero Wuyk, también perdió la vida al recibir un disparo.

Lambaré - Una adolescente de 14 años que caminaba por una calle del barrio Santa Rosa con una niña de 5 años fue despojada de su celular por un motochorro. Ocurrió a las 19:00.

Para Benítez, es un “fenómeno cíclico”

Para el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Humberto Benítez González, la inseguridad responde a un “fenómeno cíclico”. En declaraciones a la prensa tras el asalto en que un empresario pakistaní fue asesinado en Capiatá, defendió su gestión al frente de la institución policial al asegurar que Paraguay mantiene altos niveles de seguridad en comparación con la región.

Afirmó que los delincuentes suelen realizar tareas previas de observación y aprovechan los momentos en que las patrullas se desplazan entre cuadrantes, dado que la cobertura policial no es estática.

Benítez aseguró que la Policía Nacional opera bajo un plan institucional y una estrategia de seguridad ciudadana orientada al fortalecimiento interno.

Aseguró que hay avances, mencionó la aprehensión de “Chopalé” (Blas Pablo Melgarejo Benítez), uno de los delincuentes más buscados del país, pero que la institución no puede considerarse satisfecha. Finalmente, dijo que realizan las investigaciones para identificar a los responsables de los últimos hechos delictivos .

