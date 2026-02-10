Fiscal de causas emblemáticas busca confirmación en el cargo

El pleno del Consejo de la Magistratura (CM) conformó 11 ternas para cargos de agentes del Ministerio Público, cuyos mandatos se encuentran fenecidos. Las mismas serán remitidas a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para la designación de los ternados a los puestos.

Las ternas fueron aprobadas por voto unánime de los miembros del órgano, el presidente Gerardo Bobadilla, el vicepresidente Gustavo Miranda, la representante del Ejecutivo Alicia Pucheta, el senador Édgar López, el diputado Édgar Olmedo, el representante de los abogados Enrique Berni y el representante de las universidades privadas César Ruffinelli.

Para el cargo de agente fiscal itinerante de Caacupé fue ternada la fiscala titular Zulma Carolina Benítez Reyes (610,69 p); para el cargo de fiscal itinerante de Villarrica fue seleccionada la fiscala Lisa Maricel Báez Cáceres (572,9 p), quienes buscan ser confirmadas en el cargo.

Para el cargo de agente fiscal en lo penal por el departamento Central fueron incluidos en terna la fiscala titular Hermenegilda Cubilla Cuevas de Muñoz (537,4 p), Elena María Betania Bernal Jara (480,2 p) y María José Bogado de Velázquez (475,4 p).

Fiscal de causas emblemáticas busca rekutu

En otra de las ternas que fue conformada por los miembros del Consejo de la Magistratura está el fiscal Jorge Luis Arce Rolandi (557,96 p). El mismo actualmente ocupa el cargo de agente en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).

Arce Rolandi es uno de los agentes fiscales designados por el fiscal general, Emiliano Rolón, para integrar el equipo encargado de realizar diligencias investigativas en causas denominadas emblemáticas. Una de estas es la conocida como la del “avión iraní”, que fue desestimada por la jueza Lici Sánchez, en marzo de 2025.

Otra causa en la que intervino Arce es la denuncia por supuesto soborno hecha por Estados Unidos contra el exvicepresidente paraguayo y declarado significativamente corrupto Hugo Velázquez. Esta causa que fue desestimada en marzo de 2024 por el juez Humberto Otazú, también integraron el equipo fiscal Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Alma Zayas, bajo coordinación de la adjunta Matilde Moreno.

En junio de 2025, el equipo fiscal que integra el fiscal Arce acusó al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, Óscar Boidanich, así como a las exfuncionarias Raquel Concepción Cuevas y María Del Mar Melissa Parodi, quienes se desempañaban como Ministro – Secretario Ejecutivo, directora general de Análisis Financiero y jefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, respectivamente.

Misma suerte corrió una de las causas contra el expresidente paraguayo y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, que fue desestimada en octubre de 2025 por el juez Rodrigo Estigarribia. Esto fue tras el pedido de los fiscales Francisco Cabrera, Fernando Meyer, Verónica Mayor y Jorge Arce.

Igualmente, Jorge Arce realizó actuaciones en causas relacionadas al doleiro brasileño Darío Messer. En algunas hubo imputaciones relevantes, entre ellas, contra el cigarrillero Roque Fabiano Silveira, quien dio protección a Messer, y fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento en 2023.

El fiscal Jorge Arce también acusó al exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, en la causa conocida como detergentes de oro. Así también, con los fiscales Silvio Corbeta y Marlene González tienen otras causas relacionadas a corrupción pública en la Municipalidad capitalina.

También le toca al fiscal Jorge Arce coadyuvar en el equipo liderado por la fiscala Belinda Bobadilla, que está encargada de investigar la denominada “mafia de los pagarés”, en la cual hay más de 60 acusados, entre ellos jueces de paz, actuarios, ujieres, abogados y oficiales de justicia que torcieron el derecho.

Otras ternas conformadas

Así también, la fiscala María Alejandra Savorgnan González (544 p) fue incluida en terna. La misma había imputado y acusado al usurero Ramón González Daher (RGD) por testimonio falso por su declaración hecha en juicio, tras ser consultado sobre el motivo de renuncia a la vicepresidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Igualmente la agente fiscal María Eusebia Segovia Cabrera (617,7 p) integra otra de las ternas, para el cargo de fiscal itinerante de la capital.

Por otra parte para el cargo de agente fiscal penal para la ciudad de Lambaré, fueron ternados los abogados Leticia Paola Noldin riveros (670,4 p), Antonio Olmedo Caballero (466,42) y Fabio Evelio Cueto Huerta (440,36 p).

Para el cargo de fiscal penal de Paraguarí, el Consejo de la Magistratura ternó a los profesionales del derecho Diego Raúl Duarte Vázquez (558,4 p), María del Mar Colmán Maldonado (438,75 p) e Ismael Alberto Bogado Azuaga (438,2 p).

En tanto que para ocupar el cargo de fiscal de Yuty, departamento de Caazapá, fueron incluidos en ternas los abogados Rodrigo Lepretti Cañete (524 p), Derlis Ramón Santacruz Marín (461,2 p) y Jorge Armando Vázquez Smerdel (412,71 p).

Y para el puesto de fiscal de Santa Rita, departamento de Alto Paraná, fueron integrados en terna José María Silguero Denis (633,95 p), María Fátima Montiel Bordenave (482,6 p) y Juan Denis González (477,04 p).