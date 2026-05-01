Caso metrobús: Wiens recurre contra confirmación de juez Otazú ante Sala Penal

La apelación general presentada por Arnoldo Wiens, bajo patrocinio de los abogados Cecilia Pérez y Alfredo Kronawetter, es contra el Auto Interlocutorio N° 52 del 23 de abril de 2026, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos Segunda Sala, que rechazó la recusación y confirmó al juez de Garantías Humberto Otazú en el caso metrobús.

La defensa basa su apelación en una “absoluta falta de fundamentación” de los camaristas Paublino Escobar, José Waldir Servín y Camilo Torres, para confirmar en la presente causa al juez Otazú; y solicita que el recurso sea resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

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Respecto al máximo tribunal los abogados Cecilia Pérez y Alfredo Kronawetter recordaron que deben apartarse de la Sala Penal los ministros de la Corte que en diciembre de 2025 mantuvieron una reunión secreta con el presidente de la República Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, encuentro en el que habría estado presente también el titular del Partido Colorado Horacio Cartes.

Es decir, a criterio de la defensa de Wiens deben apartarse los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, miembros naturales de la Sala Penal; también los ministros César Diesel, César Garay, Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Los miembros del máximo tribunal que no estuvieron en la reunión secreta son Manuel Ramírez Candia, Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans.

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Wiens considera negado su derecho a la defensa

La recusación de Arnoldo Wiens en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú fue presentada el 11 de marzo pasado, un día antes de la fecha fijada para la audiencia de imposición de imposición de medidas (jueves 12 de marzo), que debido al recurso planteado quedó suspendida.

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La defensa expresó disconformidad por la devolución de un incidente de nulidad presentado el 8 de septiembre de 2025, alegando que “las decisiones adoptadas en ese contexto se proyectan directamente sobre la situación procesal actual, pues la imputación formulada por el Ministerio Público se encuentra estrechamente vinculada con aquellos actos cuya validez fue oportunamente cuestionada”.

Al rechazar la recusación y confirmar al juez Humberto Otazú en la presente causa, el tribunal de alzada fundamentó que, a dicho momento procesal, el encausado Arnoldo Wiens no revestía la calidad de parte dentro de la presente causa, ni los profesionales recurrentes se encontraban habilitados para ejercer representación alguna.

A criterio del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, la decisión del magistrado recusado de no imprimir trámite a una presentación efectuada por quien carecía de legitimación activa no constituye una restricción indebida del derecho a la defensa, sino el estricto cumplimiento de los principios procesales que rigen la intervención de las partes.

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Argumentos de apelación general de Wiens

En el escrito de apelación general la defensa resalta que la recusación contra el juez Humberto Otazú se sustentó en la existencia de circunstancias objetivas que comprometerían la imparcialidad del magistrado, en particular su intervención previa en la misma causa penal N° 4310/2018 en distintas etapas del proceso, incluso respecto de otros imputados, así como la adopción de decisiones concretas que afectaron el ejercicio efectivo del derecho de defensa del exministro Arnoldo Wiens.

El eje argumental central del tribunal de alzada al momento de rechazar el incidente de recusación consistió en afirmar que el inciso 13 del artículo 50 del Código Procesal Penal, que hace referencia a “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”; sería una disposición destinada exclusivamente a los magistrados como facultad de excusación, y no una causal invocable por las partes.

Sobre el punto la defensa de Wiens manifiesta que pretender que el inciso 13 no puede ser invocado por las partes implica introducir una distinción que la ley no hace, y esa operación interpretativa resulta, a todas luces, extensiva, pero utilizada en contra del ejercicio de los derechos y facultades del imputado.

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Los abogados Cecilia Pérez y Alfredo Kronawetter fundamentan además que el Tribunal de Apelación sostiene que las decisiones del juez Humberto Otazú fueron objeto de control por las vías recursivas ordinarias, y los camaristas utilizan este argumento en la parte final de la resolución para terminar de rechazar la recusación, cuando esto es, “completamente falso”.

Al respecto la defensa remarca que uno de los ejes de la recusación fue que Wiens no pudo acceder a ese control, porque, no solo el incidente de nulidad no fue tramitado, sino que se obtuvo la misma respuesta con un recurso posterior interpuesto, el cual tampoco fue tramitado por el juez Penal de Garantías que fuera recusado.

Imputación contra Wiens y sobreseimiento para Jiménez Gaona

En un giro dentro de la causa metrobús, el 13 de febrero pasado los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva solicitaron la reapertura del proceso y el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2013 y 2018.

Además, ese día los agentes del Ministerio Público presentaron imputación contra el también exministro del MOPC Arnoldo Wiens, por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, responsabilizándolo del fracaso final del proyecto del metrobús por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El 18 de febrero el juez de Garantías interino Osmar Legal resolvió devolver la imputación al advertir deficiencias formales y de fondo en el requerimiento fiscal.

En fecha 3 de marzo de 2026, luego de ser confirmados en el caso por la Fiscalía General del Estado, los agentes encargados de la causa se ratificaron en la imputación presentada contra Arnoldo Wiens.

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El exministro del MOPC y su defensa sostienen que la imputación por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).