Cáncer de próstata en IPS: ¿Qué pasó con el stock de Enzalutamida?

En la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) realizada esta mañana, las autoridades manifestaron preocupación y ordenaron una auditoría técnica ante el consumo acelerado de la Enzalutamida 40 mg, un fármaco quimioterápico vital para el tratamiento del cáncer de próstata. El medicamento, tiene un costo que ronda los G. 40 millones.

Según el informe presentado por la Gerencia de Salud, a cargo de Derlis León y, la Gerencia de Logística y Abastecimientos, a cargo de Cecilia Rodríguez, el medicamento —cuya provisión estaba planificada para cubrir un periodo de 24 meses— se agotó en apenas 182 días.

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El presidente del IPS, Isaías Fretes, cuestionó duramente esta situación, señalando que este ritmo de consumo resulta inusual y podría evidenciar falta de planificación o irregularidades o “fuga” en la distribución.

“No creo que de repente el cáncer de próstata haya aumentado tanto. Me preocupa que los periodos de regularización burocrática son prolongados y no nos puede tomar de manos atadas cuando hay un paciente que lo necesita”, expresó el titular del IPS.

Enzalutamida: medidas adoptadas por el IPS

Ante la sensibilidad del tema y el alto costo del fármaco, estimado en unos G. 40 millones por unidad en su versión genérica o biosimilar, que incluso puede costar el doble si se trata de un biológico original, el Consejo de Administración resolvió solicitar un dictamen detallado a los jefes de los servicios de Urología y Oncología para justificar el incremento en la demanda.

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Además, se pidió determinar si hubo cambios en los protocolos médicos que impliquen el reemplazo de otras medicaciones por la Enzalutamida o si el fármaco está siendo utilizado para otras patologías.

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El Consejo también urgió investigar la trazabilidad del medicamento para descartar posibles desvíos o fugas del inventario institucional, además de intensificar la comunicación con los servicios médicos para ajustar los tableros de consumo automatizados y evitar quiebres de stock en medicamentos de alto costo como diabetes, hipertensión y cáncer.

Fretes insiste en urgencia de “ordenar la casa”

La Enzalutamida es un inhibidor de los receptores de andrógenos utilizado principalmente en pacientes con cáncer de próstata. Las autoridades mencionaron que, actualmente, se está recurriendo a productos genéricos debido a que la opción original representa un costo significativamente mayor para la institución.

Fretes, como presidente del IPS desde el pasado 22 de abril, en reemplazo de Jorge Brítez, reiteró durante la sesión en contables ocasiones que es fundamental “ordenar la casa” en cuanto a la previsión de medicamentos para garantizar que ningún asegurado quede sin tratamiento debido a desajustes administrativos o falta de control en el flujo de consumo.