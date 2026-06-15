Plaza Naciones Unidas: A seis meses de su inauguración, con serios signos de deterioro

La Plaza Naciones Unidas del barrio Mburicaó de Asunción ofrece hoy un panorama desolador. Apenas seis meses después de su pomposa reinauguración, en la cual estuvieron el intendente actual, Luis Bello (ANR-HC), como Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), una verificación de ABC revela un prematuro y grave deterioro en gran parte de su infraestructura.

El área destinada a los niños es una de las zonas que presenta las peores y más peligrosas condiciones. La calesita infantil se encuentra prácticamente inutilizable debido a severos desperfectos mecánicos localizados en su base. El juego ha quedado trabado de tal manera que hace casi imposible su giro, anulando por completo su función.

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Para lograr que la estructura gire, se requiere aplicar una fuerza desmedida que resulta inviable para un niño. Asimismo, la torre de madera exhibe una inclinación comprometedora que amenaza su estabilidad. El peligro es latente para los chicos del barrio debido al evidente mal estado de los materiales.

Los vecinos de la zona, quienes prefirieron resguardar su identidad por temor a represalias, expresaron su profunda indignación. Señalaron que los materiales empleados dan la alarmante impresión de haber sido reciclados para abaratar los costos. Sostienen que las vigas de madera presentan signos avanzados de descomposición.

Negligencia en Asunción: Canchas oxidadas y la falta de mantenimiento municipal

El abandono también se verifica en el sector destinado a las actividades deportivas de los jóvenes del barrio. La cancha de fútbol, cuyo vallado perimetral fue construido incluso tras concluir los actos oficiales de inauguración, muestra ya un aspecto deplorable. Las barandas metálicas perimetrales sufren un avanzado proceso de oxidación y desprendimiento total de su pintura.

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La protección de la cancha es ineficiente, ya que el tejido metálico se encuentra seriamente dañado. Se constató la presencia de enormes agujeros y peligrosos desprendimientos de alambre en varios tramos del cercado. A esto se suma que los servicios básicos, como el bebedero público de hormigón, están fuera de servicio.

De hecho, a un mes de la reapertura, la plaza NN.UU. seguía llena de peligrosos pozos. Ahora la falta del grifo condena al desuso a esta instalación sanitaria vital para los deportistas y visitantes. Aunque el entorno natural conserva árboles de gran porte, las estructuras de cemento denotan un deterioro acelerado, reflejo de una obra entregada con apuro.

La falta de gestión municipal no solo se limita a la calidad constructiva, sino al nulo mantenimiento diario. Varios de los asientos de la plaza se observan cubiertos por una densa capa de heces de aves. Por el estado de los desechos, es evidente que llevan largos días sin recibir limpieza.

El trasfondo de los bonos G6: La herencia de Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez

Este fiasco urbanístico arrastra un oscuro historial que se financió mediante los cuestionados bonos G6. La revitalización se adjudicó inicialmente a la firma D&D Arquitectura y Construcción SRL por G. 2.094 millones. Posteriormente, el monto contractual fue ampliado de forma llamativa hasta alcanzar la cifra de G. 2.332 millones. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones.

El proyecto estuvo marcado por constantes paros y prórrogas que la comuna justificó por supuestas inclemencias climáticas. Tras la renuncia de Rodríguez, en agosto de 2025, su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista) rescindió el contrato atribuyendo la responsabilidad al contratista. La Municipalidad reactivó las obras por cuenta propia y apuró la inauguración el 16 de diciembre de 2025.

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Las recientes revelaciones de ABC Color confirman que esta plaza fue la única donde se planificó e inició alguna intervención con los G. 10.000 millones provenientes de los bonos G6, con los que Rodríguez prometió revitalizar diez plazas. Tras una solicitud formal de este medio, las direcciones técnicas de la comuna confesaron que jamás existieron planos ni proyectos reales para dichos espacios.

Mientras la Plaza Naciones Unidas se destruye, las cuentas bancarias donde debían estar los G. 100.000 millones de esa emisión ni siquiera existen. Al menos desde 2020, ABC ya había reportado un faltante de G. 78.000 millones de esa emisión en los balances.

Desvío de bonos municipales: Contraloría y Fiscalía cercan la gestión de Nenecho

Ante las denuncias de ABC, de que en el uso de los bonos emitidos por la municipalidad en la administración de Nenecho, desde los G6 hasta los G8 (para desagües pluviales, cuatro de los cuales nunca se hicieron) y los G9 (para pagar intereses de bonos anteriores), habían desaparecido unos G. 500.000 millones, la Contraloría General de la República confirmó el desvío mediante un análisis especial.

Pero el estudio de la Contraloría solo se basó en el destino de los bonos G8 y G9, dejando de lado los anteriores. Enmarcándose en ese informe oficial, el interventor Carlos Pereira confirmó en agosto del año pasado “terribles prácticas ilegales” en el desvío de un total de G. 512.000 millones utilizándose las cuentas de los bonos G8. Pero tampoco se refirió al dinero de los bonos anteriores.

En la Fiscalía, entretanto, se investiga el desvío de dinero, de los bonos G8 y G9 desde setiembre de 2024, mientras desde el año pasado hay otra pesquisa abierta que incluye el uso de los bonos G6 y G7.

Presionado por el resultado de la intervención, Nenecho renunció a su cargo en agosto pasado, dejando paso a Luis Bello, quien, como concejal, había avalado su gestión y que, como intendente colorado cartista como Rodríguez, sigue hasta ahora sus mismos pasos, posponiendo la calidad de servicios prometidos con dinero de los contribuyentes y el pago de millonarias deudas contraídas por lo bonos para obras que, finalmente, no se ejecutaron.

Ocho causas penales y el futuro político del exintendente

De la gestión de Nenecho hay en la Fiscalía ocho causas penales abiertas, incluida la de la compra de detergentes “de oro” con fondos de emergencia en pandemia, proceso en el cual hay una acusación por lesión de confianza y asociación criminal.

Con todo, Rodríguez se candidató en las internas coloradas con intención de ser nuevamente concejal, pero no logró pasar. Sí lo hicieron, e integran las listas a concejales con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, los concejales y directores que lo acompañaron y avalaron toda su cuestionada gestión. Los ediles que buscan reelección integran ternas del Partido Colorado y también representan al Partido Liberal.