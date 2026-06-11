Inéditos documentos lo revelan: Nenecho jamás planificó obras en plazas con bonos G6

Documentos oficiales e inéditos de la Municipalidad de Asunción, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por ABC, revelan de forma lapidaria que la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) jamás planificó ni presupuestó la intervención de las plazas públicas prometidas con los bonos G6, emitidos en 2022 por un total de G. 100.000 millones.

Pese a que Rodríguez se había comprometido a invertir G. 10.000 millones de ese dinero en la revitalización de estos espacios urbanos, las propias direcciones de la comuna confirmaron este 2026 que no poseen ningún registro, plano ni antecedente que demuestre que dichas obras existieron alguna vez en los papeles de la municipalidad.

De las 10 plazas que Nenecho prometió revitalizar con ese dinero, la única que empezó, pero no terminó, fue la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Según el portal de la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se llegó a pagar G. 971 millones, de los más de G. 2.300 millones por la que fue adjudicada.

¿Qué fue del resto de los millonarios fondos que se evaporaron de los balances municipales?

El laberinto administrativo: Oficinas de la Municipalidad de Asunción niegan tener registros de las plazas

El origen de esta investigación se remonta al pedido tramitado por ABC en abril de 2026, con el objetivo de conocer el listado específico y las ubicaciones de las diez plazas que debían ser beneficiadas con los G. 10.000 millones provenientes de los bonos G6, emitidos en el año 2020.

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La solicitud ciudadana, realizada a través del portal de Acceso a la Información Pública, inició un recorrido burocrático por diversas dependencias de la institución, incluyendo la Dirección de Transparencia y la Dirección de Planeamiento Urbano. Ninguna de estas reparticiones contaba con datos concretos, lo que derivó en sucesivas remisiones internas para intentar localizar la información.

Una “pelota tata” en la Municipalidad de Asunción

La primera respuesta formal quedó registrada el 6 de mayo de 2026, mediante un dictamen del Departamento de Proyectos Urbanos. Esta oficina informó por escrito que, tras realizar una revisión exhaustiva de sus antecedentes institucionales, no se identificaron registros vinculados a dichas intervenciones en su base de datos. Los responsables aclararon que la función de dicha dependencia se limita a la elaboración de diseños ejecutivos y que no tienen participación en la administración ni en la ejecución de los recursos económicos asignados.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2026, el Departamento de Ingeniería, dependiente de la Dirección de Obras, emitió su respuesta manifestando que dicha instancia no es la encargada de responder a la solicitud ciudadana. Si bien esta oficina recomendó derivar el expediente a la dependencia competente, no se menciona cuál es. La administración municipal tampoco corrió traslado a ninguna otra dirección que pudiera responder de manera efectiva al requerimiento sobre el destino de los fondos públicos.

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A este desorden administrativo se suma la abierta violación de los plazos legales establecidos por la normativa de acceso a la información pública. El límite legal para que la Municipalidad de Asunción entregara una respuesta vencía el 11 de mayo de 2026. Sin embargo, la comuna notificó su contestación oficial recién el 22 de mayo, acumulando un retraso de 11 días. El expediente final arrastró un vacío documental que confirma la inexistencia de planes constructivos para las otras nueve plazas prometidas por la gestión anterior.

¿Dónde están los G. 10.000 millones?: El destino oculto de los fondos del desarrollo urbano

El dinero obtenido mediante la colocación de los bonos G6 ya no existe en las arcas de la Municipalidad de Asunción. Los registros contables demuestran que las cuentas bancarias especiales que debían resguardar de forma exclusiva estos fondos dejaron de figurar en los balances oficiales de la Municipalidad de Asunción, detectándose su desaparición contable al menos desde el ejercicio fiscal del año 2024.

El destino final del resto de los G. 10.000 millones que debieron financiar la refacción de plazas de la capital se mantiene bajo absoluta opacidad debido a un vacío en los mecanismos de control institucionales. El informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) en julio de 2024, que calificó de irregular el manejo de los fondos municipales y sirvió de base para la posterior intervención comunal, limitó su alcance técnico de forma estricta a la fiscalización de las emisiones de los bonos G8 y G9.

Debido a esta delimitación del órgano superior de control, la posterior intervención de la municipalidad repitió el mismo criterio analítico y se enfocó únicamente en los bonos G8 y G9. De esta manera, tanto la Contraloría como el interventor, Carlos Pereira, dejaron fuera del examen técnico las emisiones de los bonos G6 y G7, facilitando que la eliminación de sus cuentas bancarias asociadas pasara sin controles directos dentro del balance contable general.

Plaza Naciones Unidas: La única y ruinosa obra que Nenecho no terminó

La Plaza Naciones Unidas, ubicada en el barrio Mburicao de Asunción, constituye el único caso documentado en el que la administración de Rodríguez ejecutó una obra de revitalización de plazas con los fondos de los bonos G6. Este espacio público se convirtió, sin embargo, en el testimonio visible de la falta de planificación, tras permanecer clausurado al público desde marzo de 2023 hasta diciembre de 2025, privando a los vecinos de su uso por casi tres años.

La obra fue adjudicada originalmente por el exintendente Rodríguez a la firma D&D Arquitectura y Construcción SRL por una suma inicial de G. 2.094 millones. A través de adendas contractuales posteriores, el monto asignado al proyecto sufrió un incremento presupuestario que elevó el costo total de la obra a G. 2.332 millones.

La obra sufrió constantes parálisis, situación que persistió hasta la renuncia de Rodríguez, en agosto de 2025. Tras asumir el cargo, el actual intendente Luis Bello (ANR-cartista), con el aval de la Junta Municipal, decretó la rescisión unilateral del contrato con la empresa constructora debido a los incumplimientos acumulados. Tras reestructurarse los trabajos pendientes, con fondos de la comuna, el espacio público fue reinaugurado finalmente el 16 de diciembre de 2025.

Nenecho había pretendido lavarse las manos de la emisión de bonos G6

A mediados de abril, en medio de la campaña electoral con la que pretendía volver a ser concejal, el exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) intentó minimizar su responsabilidad en la actual crisis financiera de la municipalidad y negó que haya sido él quien emitió los bonos G6 (2020), por G. 100.000 millones. Sin embargo, ABC mostró con documentos toda su participación en la cadena de responsabilidades.

Nenecho, quien ya había sido concejal electo para el periodo 2015-2020, afirmó que los bonos G6 fueron contraídos bajo la gestión de Mario Ferreiro y no la suya. No obstante, documentos publicados durante su gestión, revelan que en noviembre de 2019, como presidente de la Junta Municipal de Asunción, Rodríguez firmó la Resolución 10.553/19 que autorizó a Ferreiro la emisión.

Nenecho había llegado al cargo gracias a una coalición con la mayoría que acompañaba a Ferreiro y que, un año y medio después, elegiría a Rodríguez como intendente en su reemplazo, tras la renuncia del jefe comunal opositor. Ya como intendente, el propio Rodríguez firmó la Resolución 37/20, el 16 de enero de 2020, que autorizó la emisión de los bonos G6. Este documento formalizó la colocación de G. 100.000 millones en el mercado de valores de Asunción.

La lista de promesas con los bonos G6 incluía también G. 26.800 millones para bacheos y G. 9.000 millones para señalización de calles. También se presupuestó una flota de vehículos y G. 4.630 millones para reformar la Estación de Buses (EBA), proyecto que fue incluido nuevamente en la emisión G7 y que jamás se encaró.

La complicidad de la Junta y las 8 causas penales que acorralan al exintendente Rodríguez

La falta de planificación y la desaparición de los fondos de los bonos G6 se desarrollaron bajo un esquema de blanqueo político en el legislativo municipal. Como concejal y presidente de la Junta Municipal, el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista), formó parte activa de la mayoría de 14 concejales que aprobaron de forma consecutiva los balances financieros presentados por la gestión de Rodríguez correspondientes a los años 2023 y 2024, periodos en los cuales el desvío de los recursos de los bonos ya era de conocimiento público, tras la denuncia de ABC.

El desvío fue confirmado por la CGR, que pidió la intervención, y por el informe final del interventor, Carlos Pereira. Este último, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a salarios y otros gastos corrientes.

Presionado por las consecuencias del lapidario informe del interventor, Nenecho renunció al cargo en agosto y su gestión enfrenta al menos 8 causas penales abiertas en Fiscalía, entre las que destaca una acusación por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.

El intento de Nenecho por volver a la Junta Municipal resultó en un rotundo fracaso, recolectando apenas poco más de 1.200 votos el domingo pasado, en las elecciones internas del Partido Colorado, con miras a las municipales. Pero el esquema que lo sostuvo, incluyendo a concejales y directores cómplices, copa la lista de candidatos a concejales de la ANR y podría volver a administrar la Municipalidad, tras las elecciones del 4 de octubre.