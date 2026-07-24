Educación sexual: Iglesia rechaza enfoques de Argentina y Brasil

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) distribuye portafolios con libros de lectura que, según aseguran, llegarán a más de un millón de estudiantes. Entre los materiales, figura un folleto del denominado programa de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE).

El reparto incluye a escuelas y colegios del sector público, pero también a instituciones educativas privadas subvencionadas. Por esta razón, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) decidió realizar un análisis y revisión del contenido de estas páginas, pues los centros escolares católicos fueron incluidos en el plan oficial y reciben los insumos.

Una primera reunión para analizar el contenido se realizó este miércoles y participaron miembros de la Dirección Arquidiocesana de Educación Católica, dependiente de la CEP. La cabeza del encuentro fue el cardenal Adalberto Martínez, quien es además el encargado de la educación católica de la Conferencia.

Igualmente, participó monseñor Gabriel Escobar, obispo del Chaco, quien conversó con ABC sobre este encuentro y compartió su visión sobre el programa de educación sexual del Ministerio. Aclaró que, todavía no terminaron de analizar el contenido en todos los niveles del sistema educativo.

Educación sexual: esto dice la Iglesia sobre los libros del MEC

Los ejemplares de EASE están siendo objeto de críticas en el interior del país. El miércoles 8 de julio, familias de la Escuela Básica N° 3518 Kuarahy Rese, de la ciudad de Caaguazú, reclamaron al MEC la entrega de los folletos. “El MEC implementó este material de manera unilateral, sin previa autorización ni consentimiento de los padres”, apuntaron.

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Monseñor Gabriel Escobar aseguró que en el libro del MEC “aparece el tema de las 12 Ciencias donde está todo el tema de la biología, la psicología, sociología, antropología... Lo que sí faltaría, donde nosotros vemos que vamos a ir complementando desde nuestras instituciones católicas, es la teología y la antropología cristiana“, afirmó el religioso.

¿Qué son las “12 Ciencias”? Escobar se refiere a las “12 Ciencias de la afectividad y la sexualidad en el ámbito educativo”, cuya autora es la ecuatoriana Judith Turriaga, referente “provida” en la región y auspiciada en Paraguay por el pastor evangélico Miguel Ortigoza, representante de la oenegé estadounidense Capitol Ministries y líder de los grupos autodenominados “provida” en nuestro país, con marcada influencia en el MEC.

“Yo estoy de acuerdo (con los materiales), hasta el momento vemos que van reuniendo las condiciones para ofrecer una formación integral, justamente en el ámbito de la sexualidad y la educación. Pero no hemos terminado todavía el análisis que estamos haciendo con un grupo de pedagogos también y otros colegas míos en el Episcopado”, afirmó el obispo del Chaco.

Obispo felicita al MEC y cuestiona a países vecinos

Monseñor Escobar aclaró que “mi miedo es que detrás de eso se vayan infiltrando pensamientos muchas veces no acordes con la formación que vamos dando desde nuestras instituciones católicas”.

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“Creo que a nivel país también, justamente, está la preocupación de los padres de familia, de que a través de ciertos textos se puedan meter temas de género, otras formas de enfoque de familia, que creo que hasta lo que hemos analizado veo que no hay nada de eso”, añadió el referente de la Iglesia Católica.

A continuación, congratuló al MEC, remarcando que es la “primera vez” que otorgan materiales que pueden educar y formar dentro de la integridad a “nuestros niños y jóvenes”.

“Porque nosotros sabemos las repercusiones que van teniendo en otros países, en otros continentes, cuando van en contra de la naturaleza, la biología, la antropología”, reafirmó el salesiano.

Educación sexual: el ejemplo de Argentina y Brasil, según la Iglesia

Al ser consultado sobre los países con repercusiones por el tipo de educación, monseñor Escobar habló de dos países limítrofes, Argentina y Brasil. Si bien el primer país mencionado tiene un plan de Educación Sexual Integral (ESI), el segundo no tiene uno propio a nivel nacional, sino más bien estadual.

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“En Argentina y Brasil, basta con abrir internet y ver qué consecuencias están teniendo. Cómo se está pasando la factura a estos pobres inocentes que fueron educados en una forma determinada, con consecuencias a nivel psicológico, afectivo y social”, afirmó monseñor.

Agregó que como profesor, sabe que desde la edad temprana tiene que educar a los niños en la verdad y en la integridad. “Evidentemente está el respeto a cada uno, pero vos no podes decirle a una persona que es hombre, que puede ser mujer, porque eso es antinaturaleza en el sentido de que va en contra de la biología”, expresó.

Educación sexual: los costosos libros que financia Itaipú

Pese a la protesta de 40 empresas editoriales de todo el país, denunciando falta de transparencia de parte del MEC en la licitación de los libros de lectura y de educación sexual, el Gobierno adjudicó la provisión de estos materiales a una sola empresa, editorial Atlas Representaciones S.A., por alrededor de US$ 8 millones.

Atlas Representaciones S.A. es propiedad de Pedro Moreira y tiene como director general a su hijo, Fernando Moreira, quien está casado con Silvia “Chichi” Gadea Villate, prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos Villate y, por ende, del presidente de la República, Santiago Peña.

La adjudicación se realizó a través de Itaipú Binacional, cuyo director es Justo Zacarías Irún, miembro del clan Zacarías Irún en Alto Paraná.

Sobre “12 Ciencias”, base de EASE, vale recordar que este enfoque es muy cuestionado por estudiantes y organizaciones, debido a que promueve contenido machista, sin enfoque de género, con sesgo religioso y anticientífico.

“Los hombres no oyen muy bien la voz aguda femenina, por eso las mujeres casadas siempre se quejan, mi marido no me oye. No es sordo, es hombre (sic). Háblele un poquito más bajo o escríbale una nota”, había afirmado la creadora de las “12 Ciencias”, Judith Turriaga, cuando defendió los materiales en el Congreso Nacional.