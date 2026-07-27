“Mafia del asfalto”: interventor de Vialidad presentará el viernes informe preliminar

A más de una semana de asumir la intervención de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, Óscar Pérez adelantó que este viernes presentará al intendente, Luis Bello (ANR-cartista) el informe preliminar con los datos recabados sobre la denominada “mafia del asfalto”. Pérez confirmó graves irregularidades, incluido el desvío de recursos municipales hacia predios privados.

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“Efectivamente se estuvo utilizando (asfalto municipal en obras privadas) Ahora, la cuestión de cantidades es lo que se está viendo. Eso, por ejemplo, es un dato que estoy esperando, ver si es que efectivamente esa cantidad (140 toneladas) se estuvo utilizando en el hecho denunciado“, dijo Pérez en conversación con ABC.

La intervención institucional se originó tras las denuncias presentadas por el concejal Pablo Callizo (PPQ) ante el pleno de la Junta Municipal y, posteriormente, ante el Ministerio Público. El esquema investigado apunta al uso irregular de maquinaria, insumos y personal municipal para ejecutar obras de asfaltado en predios privados.

Primeros hallazgos: anomalías en asfalto y combustible municipal

La auditoría ya había detectado anomalías y variaciones injustificadas en los registros diarios de mezcla asfáltica elaborada. También se detectó el consumo excesivo de combustible que no se condice con la operatividad real de la dependencia comunal. Estas irregularidades administrativas ocurrieron en un contexto de nulo control tecnológico y de vigilancia dentro de las instalaciones de la dirección municipal.

Pérez confirmó que, además del exdirector Nicolás Duarte, otros funcionarios de alto rango fueron apartados de sus cargos. “El jefe del departamento administrativo, el jefe de la unidad de abastecimiento y combustible, también el jefe de la unidad de básculas, por citar algunos, ellos fueron todos apartados y ya no pertenecen a la dirección de Vialidad", dijo.

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Medidas correctivas: cámaras, GPS y control estricto de flota

Pérez remarcó que el cien por ciento de las cámaras de seguridad encargadas de monitorear las áreas críticas se encontraba fuera de servicio al asumir el cargo. Como primera medida correctiva operativa, la administración interina logró reactivar más de la mitad de los dispositivos de videovigilancia. Asimismo, se dispuso el incremento de personal de seguridad para cubrir de manera permanente los distintos turnos laborales en el predio.

En cuanto al rastreo de vehículos y maquinarias utilizadas en los hechos denunciados, la intervención constató que carecían de sistemas de posicionamiento. Ante esta falencia, el interventor indicó que se gestiona la instalación de tecnología GPS para garantizar el monitoreo de toda la flota.

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Para frenar el despilfarro de recursos en el rubro de combustibles, el interventor asumió de forma personal la autorización de las órdenes de pago. El objetivo de esta medida es asegurar que la comuna capitalina abone estrictamente por los suministros que son utilizados en las labores viales.

Pérez aclaró que, aunque la denuncia ante la fiscalía ya está hecha, de ser necesario, se realizará una ampliación de la misma basada en los hallazgos de la intervención. El interventor remarcó que todos los datos obtenidos mediante la revisión documental y operativa serán puestos a entera disposición de la ciudadanía.

Estado de las calles: recapado parcial y baches que persisten

Mientras la investigación interna en la Dirección de Vialidad continúa, la ciudad adolece de años de abandono municipal. Pérez remarcó que, a pesar de la intervención, la dirección mantiene su operatividad en tres turnos, iniciando a las 5:30 de la mañana con la provisión de combustible y salida de maquinaria.

El interventor destacó que, tras la denuncia de ABC, se realizaron trabajos de recapado en zonas de alta circulación, como las avenidas Mariscal López y Eusebio Ayala. Tras denuncias ciudadanas, ABC recorrió otras zonas de la capital que requieren de urgente intervención vial.

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Cruciales avenidas como Quinta y Rodríguez de Francia, muestran hoy un deterioro severo de la capa asfáltica con la presencia de pozos profundos que representan un peligro para el tránsito vehicular. Muchos de los baches acumulan agua, barro y basura, lo que acelera la degradación de la calzada.