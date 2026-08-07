Paso a paso: cómo agendar una consulta pediátrica en el Hospital Central del IPS

Acceder a una atención médica especializada para los niños es fundamental para garantizar su correcto crecimiento y desarrollo. El Departamento de Pediatría del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), en coordinación con la Sección de Agendamientos y el Call Center, cuenta con un sistema estructurado para facilitar el acceso de los asegurados a los servicios de salud infantil.

A continuación, ABC Color te detalla el paso a paso para realizar el agendamiento de consultas de manera correcta, los requisitos necesarios y la ubicación del centro asistencial, que es el de mayor envergadura dentro del servicio médico del IPS.

Paso a paso para agendar una consulta en Pediatría Clínica del IPS

Actualmente, los turnos para las consultas de Pediatría Clínica se pueden solicitar a través de tres modalidades habilitadas para los asegurados.

En la plataforma digital MI IPS:

Ingresá a la aplicación móvil o al sitio web oficial de MI IPS con su usuario y contraseña.

Dirigite a la sección de agendamiento de citas médicas.

Seleccioná la especialidad de Pediatría Clínica y elegí el profesional, fecha y horario disponibles según la disponibilidad del sistema.

A través del Call Center:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llamá al número 0800 11 5000 desde cualquier línea fija o celular habilitada.

Seguí las instrucciones del operador automático o comunicate con un agente para solicitar el turno de Pediatría Clínica.

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De manera presencial:

subsuelo del del Hospital Central. Acudí al Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Hospital Central.

Dirigite específicamente a las ventanillas 7 y 8 .

El horario de atención presencial para agendamientos es de lunes a viernes, de 06:00 a 12:00.

¿Cómo acceder a las subespecialidades Pediátricas en IPS?

Para acceder por primera vez a una subespecialidad pediátrica, como neurología, cardiología, endocrinología, neumología, gastroenterología, nefrología, infectología, oncología, hematología, psiquiatría infantil, neurodesarrollo, reumatología, nutriología, neonatología, cirugía pediátrica u odontología hospitalaria, se debe seguir un procedimiento más riguroso:

Derivación obligatoria: Es indispensable contar previamente con una derivación médica emitida por el pediatra clínico , quien actúa como la puerta de entrada para el seguimiento de la salud infantil.

Sistema de citas programadas: para acceder a una consulta médica de subespecialidad pediátrica, la solicitud se tramita solo mediante el Call Center. La Secretaría del Departamento de Pediatría, respetando estrictamente el orden de ingreso para la asignación de turnos.

Plazos de disponibilidad: Las agendas de las subespecialidades se habilitan con anticipación y según disponibilidad.

Recomendaciones importantes para el día de la consulta

Casos de alta médica e internados: Los niños que reciben el alta del área de Internaciones Pediátricas, así como los recién nacidos que estuvieron internados, ya egresan del hospital con los turnos de seguimiento y control programados de forma automática.

Urgencias inmediatas: Para situaciones que requieran atención médica de carácter urgente, el hospital dispone de un renovado Para situaciones que requieran atención médica de carácter urgente, el hospital dispone de un renovado Servicio de Urgencias Pediátricas operativo para intervenir de inmediato.

Carnet de vacunación: Se recuerda a los padres y tutores acudir siempre a la consulta con el Se recuerda a los padres y tutores acudir siempre a la consulta con el carnet de vacunación del niño , ya que el área de consultorios cuenta con el apoyo directo de un vacunatorio para verificar y actualizar el esquema de inmunización obligatorio.

¿Cómo llegar al Hospital Central del IPS?

El Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) está ubicado sobre la Avenida Santísima Trinidad esquina Ruperto Ñamandú, en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción.

En vehículo particular o transporte alternativo se puede acceder fácilmente desde importantes arterias de la capital, como la Avenida Primer Presidente, la Avenida Artigas o la Costanera Norte, conectando luego con la Avenida Santísima Trinidad. El predio cuenta con zonas señalizadas para el acceso peatonal y vehicular hacia el Centro de Atención Ambulatoria.

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En el caso del transporte público, diversas líneas de colectivos que circulan por las avenidas Santísima Trinidad y Primer Presidente, como las líneas 18,23-24,31-8,37-C,5, dejan a los pasajeros a pocos metros de los accesos principales del complejo hospitalario.