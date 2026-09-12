Hartos del humo y las alimañas, vecinos de Asunción van a la Justicia para cerrar dos frigoríficos

Comisiones vecinales de los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción, junto a varias empresas de la zona, presentaron esta semana una acción de amparo constitucional contra los frigoríficos Beef SA y Frigomerc SA, ubicados en el sector. El recurso judicial apunta de forma directa a frenar los graves perjuicios denunciados cotidianamente por los residentes.

Amparo en Tablada: 12.000 vecinos de Asunción, afectados por el faenamiento

Los accionantes señalan que alrededor de 12.000 habitantes experimentan de forma directa las consecuencias negativas derivadas del funcionamiento continuo de estas plantas industriales dentro de una zona catalogada como residencial. La problemática afecta de manera transversal la calidad de vida y el bienestar general de las familias arraigadas en estos barrios.

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“Lo que pretendemos con este amparo es que el juez disponga el cese del faenamiento y la mudanza progresiva de estos dos establecimientos”, refirió la abogada Pilar Abente, representante de los pobladores. La profesional enfatizó que la salida de estas grandes plantas industriales provocará inevitablemente la desaparición de los comercios conexos informales y formales instalados en los alrededores.

Abente señaló que este viernes se concretó la audiencia en que los representantes legales de los frigoríficos presentaron su descargo y los demandantes dejaron constancia de sus testimonios. Además, ambas partes solicitaron una serie de diligencias probatorias que deberán sustanciarse, estimando el magistrado emitir su pronunciamiento sobre la causa entre el jueves y el viernes de la próxima semana.

Humo, moscas y alimañas: advierten que llevarán el reclamo a cortes internacionales

La abogada de los pobladores fundamentó su reclamo principal en la vulneración sistemática del derecho constitucional a habitar un ambiente saludable, a la salud integral y a la propia vida. Los vecinos sostienen que la emisión constante de olores insoportables y vectores contaminantes destruye por completo la convivencia pacífica en todo el vecindario.

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“Cada vez que está funcionando, cada uno de los frigoríficos tira un humo que con el viento sur le hace llegar a todo el vecindario y con ello vienen moscas, roedores y todo tipo de alimañas”, remarcó Abente. A esto se suma la persistencia de los perjuicios sanitarios pese a la existencia formal de normativas de la Municipalidad de Asunción orientadas a regular el impacto industrial.

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Ante la falta de respuestas eficaces por parte de las instituciones competentes, los afectados acudieron a la Justicia como último recurso disponible para hacer valer sus garantías fundamentales. Al respecto, la abogada remarcó que “si los vecinos llegaron a este punto de presentar un amparo constitucional es porque ya no había ninguna otra vía a la que podían acudir”.

Si bien los accionantes aguardan una respuesta favorable de los magistrados locales, advirtieron que no descartan elevar el caso ante estrados internacionales. “Tenemos también previsto acudir a estrados internacionales, porque el Estado paraguayo, a través de sus tres poderes y de los organismos descentralizados, tiene la obligación de vigilar, controlar y garantizar los derechos constitucionales y humanos de los particulares”, agregó.

Leyes e incumplimientos: los frigoríficos de Tablada operan con plazos vencidos

Aunque la lucha de estos vecinos por su derecho a un ambiente saludable se remonta a varias décadas atrás, un antecedente clave es la Ordenanza N.° 161/24 sobre el Plan Regulador de la Franja Costera. En su artículo 41, la normativa prohíbe expresamente el uso industrial para frigoríficos, curtiembres y plantas conexas en el Área de Uso Específico (AUE Tablada).

El primer hito de esta norma, que obligaba a las empresas a presentar sus planes de cierre, venció en enero de 2025 sin que los frigoríficos cumplieran. La reglamentación fijaba además el cese de faena para diciembre de 2025 y el cierre total a los tres años, aunque la aplicación se mantiene dilatada por acciones legales promovidas por las propias firmas contra las disposiciones.

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En paralelo, la Junta Municipal emitió la Ordenanza N.° 197/25, que prohíbe de forma expresa la circulación y el estacionamiento de camiones de transporte de ganado en pie por el sector urbano. Esta legislación continúa plenamente vigente tras un rechazo judicial a los frigoríficos, sin embargo, los residentes denuncian que la prohibición es constantemente desacatada en la práctica.