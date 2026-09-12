Nacionales
12 de septiembre de 2026 a la - 07:00

Hartos del humo y las alimañas, vecinos de Asunción van a la Justicia para cerrar dos frigoríficos

Frigoríficos de Tablada Nueva y Virgen de Fátima aún no presentaron su plan de retiro de la zona. En diciembre vence el plazo para el cese de actividades de faenamiento en el sitio.
Vecinos de Tablada Nueva y Virgen de la Asunción presentaron una acción de amparo constitucional contra la presencia y funcionamiento de frigoríficos en la zona. (Archivo)ARCENIO ACUÑA

Pobladores de los barrios afectados por la presencia de frigoríficos presentaron un amparo ante el incumplimiento sistemático de ordenanzas municipales y exigen a la Justicia el cese inmediato del faenamiento industrial.

Por Luis López Nery Huerta

Comisiones vecinales de los barrios Tablada Nueva y Virgen de Fátima de Asunción, junto a varias empresas de la zona, presentaron esta semana una acción de amparo constitucional contra los frigoríficos Beef SA y Frigomerc SA, ubicados en el sector. El recurso judicial apunta de forma directa a frenar los graves perjuicios denunciados cotidianamente por los residentes.

Amparo en Tablada: 12.000 vecinos de Asunción, afectados por el faenamiento

Los accionantes señalan que alrededor de 12.000 habitantes experimentan de forma directa las consecuencias negativas derivadas del funcionamiento continuo de estas plantas industriales dentro de una zona catalogada como residencial. La problemática afecta de manera transversal la calidad de vida y el bienestar general de las familias arraigadas en estos barrios.

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“Lo que pretendemos con este amparo es que el juez disponga el cese del faenamiento y la mudanza progresiva de estos dos establecimientos”, refirió la abogada Pilar Abente, representante de los pobladores. La profesional enfatizó que la salida de estas grandes plantas industriales provocará inevitablemente la desaparición de los comercios conexos informales y formales instalados en los alrededores.

Un camión transganado fue detenido cuando intentaba ingresar a Tablada para descargar animales en un frigorífico, debido a la vigencia de la ordenanza municipal 197/25
En diciembre del año pasado, agentes de la PMT empezaron a controlar el ingreso de los transganados a la zona de los frigoríficos, en cumplimiento de la ordenanza municipal 197/25. Según los vecinos, estos controles terminaron muy pronto. (Archivo)

Abente señaló que este viernes se concretó la audiencia en que los representantes legales de los frigoríficos presentaron su descargo y los demandantes dejaron constancia de sus testimonios. Además, ambas partes solicitaron una serie de diligencias probatorias que deberán sustanciarse, estimando el magistrado emitir su pronunciamiento sobre la causa entre el jueves y el viernes de la próxima semana.

Humo, moscas y alimañas: advierten que llevarán el reclamo a cortes internacionales

La abogada de los pobladores fundamentó su reclamo principal en la vulneración sistemática del derecho constitucional a habitar un ambiente saludable, a la salud integral y a la propia vida. Los vecinos sostienen que la emisión constante de olores insoportables y vectores contaminantes destruye por completo la convivencia pacífica en todo el vecindario.

“Cada vez que está funcionando, cada uno de los frigoríficos tira un humo que con el viento sur le hace llegar a todo el vecindario y con ello vienen moscas, roedores y todo tipo de alimañas”, remarcó Abente. A esto se suma la persistencia de los perjuicios sanitarios pese a la existencia formal de normativas de la Municipalidad de Asunción orientadas a regular el impacto industrial.

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Ante la falta de respuestas eficaces por parte de las instituciones competentes, los afectados acudieron a la Justicia como último recurso disponible para hacer valer sus garantías fundamentales. Al respecto, la abogada remarcó que “si los vecinos llegaron a este punto de presentar un amparo constitucional es porque ya no había ninguna otra vía a la que podían acudir”.

Camiones trasganados en las calles del barrio Virgen de Fátima, en la zona de frigoríficos de Tablada. Los vecinos denuncian que estos vehículos siguen ingresando con total impunidad y generan caos en el barrio, pese a la ordenanza que prohibe su circulación por la zona.
Camiones trasganados en las calles del barrio Virgen de Fátima, en la zona de frigoríficos de Tablada. Los vecinos denuncian que estos vehículos siguen ingresando con total impunidad y generan caos en el barrio, pese a la ordenanza que prohibe su circulación por la zona.(Archivo)

Si bien los accionantes aguardan una respuesta favorable de los magistrados locales, advirtieron que no descartan elevar el caso ante estrados internacionales. “Tenemos también previsto acudir a estrados internacionales, porque el Estado paraguayo, a través de sus tres poderes y de los organismos descentralizados, tiene la obligación de vigilar, controlar y garantizar los derechos constitucionales y humanos de los particulares”, agregó.

Leyes e incumplimientos: los frigoríficos de Tablada operan con plazos vencidos

Aunque la lucha de estos vecinos por su derecho a un ambiente saludable se remonta a varias décadas atrás, un antecedente clave es la Ordenanza N.° 161/24 sobre el Plan Regulador de la Franja Costera. En su artículo 41, la normativa prohíbe expresamente el uso industrial para frigoríficos, curtiembres y plantas conexas en el Área de Uso Específico (AUE Tablada).

Los vecinos de los barrios que componen Tablada, en Asunción, acompañados de su abogado Ricardo Merlo y el director de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, discutieron sobre las denuncias de polución ambiental, que no avanzan.
Los vecinos de los barrios que componen Tablada, en Asunción, acompañados de su abogado Ricardo Merlo y el director de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia,en anteriores reuniones sobre la situación de la zona.

El primer hito de esta norma, que obligaba a las empresas a presentar sus planes de cierre, venció en enero de 2025 sin que los frigoríficos cumplieran. La reglamentación fijaba además el cese de faena para diciembre de 2025 y el cierre total a los tres años, aunque la aplicación se mantiene dilatada por acciones legales promovidas por las propias firmas contra las disposiciones.

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En paralelo, la Junta Municipal emitió la Ordenanza N.° 197/25, que prohíbe de forma expresa la circulación y el estacionamiento de camiones de transporte de ganado en pie por el sector urbano. Esta legislación continúa plenamente vigente tras un rechazo judicial a los frigoríficos, sin embargo, los residentes denuncian que la prohibición es constantemente desacatada en la práctica.