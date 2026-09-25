De Ñoño Núñez a Rivas: los cartistas condenados en los últimos años

Entre fallos históricos por desvío de fondos públicos y procesos judiciales salpicados de chicanas, la nómina de referentes cartistas castigados por la Justicia durante el actual ejercicio de Gobierno evidencia un patrón en la administración pública.

Antes de condenar a Hernán Rivas el jueves último por haber falseado su título de abogado, la Justicia procesó y castigó a otros referentes del oficialismo, entre ellos otros exparlamentarios, un exgobernador, un exintendente y hasta un exministro.

Los condenados del cartismo en el presente periodo

Óscar Venancio “Ñoño” Núñez

El exgobernador de Presidente Hayes y hermano del legislador Basilio “Bachi” Núñez fue condenado el 14 de diciembre de 2023 a 11 años de prisión. La Justicia lo halló culpable de lesión de confianza y administración en provecho propio, tras comprobarse un esquema de “tragada” que ocasionó un perjuicio económico superior a los G. 42.500 millones en las arcas del gobierno departamental.

Joaquín Daniel Roa Burgos

El exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) fue sentenciado el 22 de diciembre de 2025 a 8 años de penitenciaría tras confirmarse su responsabilidad en los delitos de cohecho pasivo agravado (coima), lesión de confianza y lavado de dinero. La investigación demostró que el exfuncionario recibió un lujoso yate de parte del esquema encabezado por Alberto Koube a cambio de direccionar licitaciones públicas.

Erico Galeano Segovia

El exsenador y exdiputado cartista recibió una pena de 13 años de prisión el pasado 4 de marzo por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal. El Tribunal de Sentencia comprobó sus vínculos logísticos con la red de narcotráfico y lavado desarticulada en el operativo A Ultranza Py, además de facilitar infraestructura a los prófugos del esquema internacional.

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Hilario Adorno Mazacote

El intendente de Puerto Casado (Alto Paraguay) de las filas de ANR-HC resultó condenado a 3 años y 8 meses de cárcel por lesión de confianza el 13 de junio de 2025. Se probó en juicio oral que utilizó fondos del municipio casadeño para beneficio personal, incluyendo el pago de la entrega inicial para la compra de un vehículo particular.

Hernán David Rivas Román

Fue parlamentario de ambas cámaras ocupando una banca cartista y desde allí ingresó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El 24 de septiembre último recibió una condena de 8 años de cárcel tras comprobarse la comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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“Jueces de jueces” salpicados por corrupción

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) fue históricamente un bastión de poder político, pero también el centro de diversos procesos judiciales e investigación por hechos punibles de sus propios titulares.

Óscar González Daher : expresidente del JEM en los periodos 2001-2003 y 2016-2017. Fue condenado el 12 de agosto de 2021 a 7 años de prisión tras ser hallado culpable de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Jorge Bogarín Alfonso : presidió el órgano desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2023. Se vio obligado a renunciar luego de ser designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Orlando Arévalo : ejerció la presidencia del JEM entre agosto de 2023 y febrero de 2025. Aunque en agosto de 2026 la Justicia desestimó una causa en su contra por tráfico de influencias y lavado de dinero, Arévalo enfrenta la etapa de audiencia preliminar por presunta coima en la causa conocida como #LaMafiaManda.

Hernán Rivas: designado en julio de 2023 como presidente del JEM, cerró su paso institucional con la posterior condena penal a 8 años de prisión por falsificación de documentos.

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