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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 19:17

Presupuesto 2027: Docentes celebran 5% de aumento, pero advierten riesgo en la Caja Fiscal

Un grupo de docentes se reunió en la plaza de armas frente al Congreso.
Docentes protestaron en la plaza de Armas frente al Congreso Nacional, en reclamo de mayor presupuesto para el sector.Gustavo Machado

Tras la media sanción del presupuesto educativo en Diputados, los gremios celebran el reajuste salarial del 5% y la gratuidad, pero trasladan su lucha al Senado para completar el 8% y blindar la Caja Fiscal.

Por Rene Ramos
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Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), valoró la media sanción lograda en la Cámara de Diputados esta mañana, destacando que el proyecto contempla un reajuste salarial del 5% para el sector docente, además de un incremento en el escalafón y una adenda clave para elevar el monto destinado a la gratuidad por alumno de cara al 2027.

El gremialista también confirmó que el sector buscará presionar en la Cámara de Senadores para lograr el 3% restante y alcanzar el 8% de aumento anhelado y, que había sido exigido por todos los sindicatos del sector para el año lectivo siguiente.

Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP-SN), la dirigente Blanca Ávalos manifestó una postura de cautela y escepticismo, calificando el presupuesto actual como insuficiente. Alertó sobre recortes previos en el crecimiento vegetativo y lanzó una fuerte advertencia a los educadores sobre el peligro latente en la Caja Fiscal, exigiendo al Gobierno planes concretos de recuperación para blindar las jubilaciones del sector.

Un grupo de docentes se reunió en la plaza de armas frente al Congreso.
Docentes ocuparon la plaza de armas durante el tratamiento del presupuesto en la Cámara de Diputados.

“Nosotros siempre pedimos un presupuesto global, que no solamente incluya lo que es presupuesto para beneficios del docente, sino también otros aspectos que hacen a infraestructura y otros aspectos de la educación”, agregó.

Presupuesto 2027: Gremios denuncian recortes en infraestructura y educación inclusiva

Más allá del reajuste salarial del 5% aprobado en la Cámara de Diputados para el sector docente, las organizaciones sindicales sostienen que el plan financiero del Estado sigue rengueando en áreas críticas para el desarrollo escolar. Desde la OTEP-SN cuestionaron que el debate presupuestario se reduzca únicamente a los beneficios salariales, dejando de lado las necesidades estructurales de las instituciones públicas del país.

Lea más: Deudas escolares y Ueno: Defensoría advierte a colegios privados que es ilegal prohibir exámenes

Blanca Ávalos enfatizó que los requerimientos del sector van mucho más allá de las subas de sueldo. “Desde la OTEP-SN siempre pedimos un presupuesto global, que no solamente incluya lo que es presupuesto para beneficios del docente, sino también lo que hacen en infraestructura, en educación inclusiva y otros aspectos de la educación”, indicó.

Expresaron que tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para intentar que el Senado les otorgue el 3% restante para el reajuste salarial y evitar los tijerazos en otros ítems.

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