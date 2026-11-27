En agosto, la comunidad Chaidi del pueblo Ayoreo Totobiegosode quedó en el centro de la atención pública en el Chaco, tras exponerse el precario estado de su infraestructura escolar frente al avance de obras vinculadas al programa Hambre Cero. A pocos días de concluir el año lectivo, marcado para este lunes 30 de noviembre, los niños siguen cursando en un aula en ruinas, mientras el nuevo comedor permanece sin habilitar y la Gobernación no ofrece respuestas concretas.

En la Escuela Básica N° 7685 AOE, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el paso de los meses no trajo soluciones ni de la Gobernación ni de las autoridades educativas. Lejos de avanzar en la reparación del aula deteriorada o en la puesta en marcha del comedor escolar, la comunidad cierra el año lectivo con la misma precariedad y sin certezas sobre qué ocurrirá en el próximo ciclo, según denunciaron miembros de la comunidad.

Ubicada en el distrito de Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, la escuela cuenta con una única aula sostenida apenas por columnas de lapacho y cerramientos improvisados con tablas de madera reciclada. El techo, revestido con chapas en el exterior y un cielorraso de madera por dentro, muestra visibles grietas que agravan la precariedad del espacio. A esto se suma que los alumnos almuerzan en una mesa improvisada en el patio de la institución, bajo los árboles a la intemperie.

El profesor Demetrio Picanerai denunció que la construcción terminó ya en febrero, al inicio del año lectivo, pero hasta hoy nadie acudió a inaugurarla ni hubo llamadas o mensajes de la Gobernación a cargo del gobernador colorado cartista Aldo Méndez. La obra sigue con el acceso bloqueado para los estudiantes indígenas. El comedor tuvo un costo de G. 500.819.046 y fue adjudicado a la empresa de Asunción Galeano Riquelme. Se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), ex Fonacide.

Alimentación escolar en comunidades indígenas: el desafío cultural de Hambre Cero

Más allá de la infraestructura pendiente y de la obra sin habilitar, el funcionamiento cotidiano del programa también plantea interrogantes sobre cómo se adapta el menú a la identidad local. Según explicó el profesor ayoreo Demetrio Picanerai, la mayoría de los integrantes de la comunidad no consumen platos como la ensalada.

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El docente señaló que este rechazo responde a una cuestión cultural y de costumbre arraigada: los abuelos no incorporaban esos alimentos en la selva o en situación de aislamiento, un hábito que se ha transmitido de generación en generación. De hecho, añadió que hoy en día varios chicos tampoco comen vori vori, lo que evidencia la necesidad de revisar la pertinencia cultural de la alimentación escolar en el territorio.

“Es parte de la cultura y de la costumbre que anteriormente los abuelos no comían eso en la selva o en el aislamiento y van pasando de generación tras generación. Hoy en día hay varios chicos que tampoco comen vori vori”, resumió el profesor. Sugirió cambiar algunas ensaladas y postres dulces entregando una mayor cantidad de frutas como naranjas y bananas.