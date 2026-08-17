Transformación de RR.HH. Mientras la IA libera potencial estratégico

De la operativa a la estrategia del negocio

A nivel global, la gestión de Recursos Humanos atraviesa una transformación profunda. Tradicionalmente era visto como un departamento de soporte enfocado en la liquidación de haberes, el control de asistencias y el cumplimiento normativo. Hoy se ubica en el núcleo de la toma de decisiones estratégicas.

La acelerada adopción de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos han automatizado la burocracia operativa y el foco estratégico está en impulsar la productividad, cultivar el liderazgo transformacional y alinear el capital humano con las metas financieras de los stakeholders.

En el mercado paraguayo, esta tendencia avanza. Actualmente, cerca de 60 empresas, de las cuales el 50% corresponde al sector servicios, un 25% al ​​rubro agroforestal y ganadero, y el 25% a la industria y producción, gestionan su capital humano mediante plataformas de inteligencia artificial. Estas herramientas optimizan procesos en organizaciones que tienen desde 10 hasta 1.000 colaboradores.

Hasta hace pocos años, tercerizar Recursos Humanos en Paraguay era sinónimo de delegar tareas administrativas: liquidar sueldos, armar legajos, controlar vacaciones.

Hoy esa misma tercerización viene con un aliado que trabaja las 24 horas: un sistema de inteligencia artificial que ordena información dispersa, dispara alertas y detecta inconsistencias antes de que se conviertan en un problema. Lo que antes exigía revisar correos, planillas sueltas y carpetas físicas para saber en qué estado estaba un trámite, hoy queda visible en una sola pantalla.

Digitalización entre empresas de 10 a 400 colaboradores

La plataforma Folk Services, utilizada por 60 compañías paraguayas, que mantienen entre 10 a 1.000 colaboradores, aunque la mayor concentración está entre las 10 y las 400 personas, confirma que la digitalización de RR.HH. dejó de ser terreno exclusivo de las grandes corporaciones.

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“La tercerización aporta profesionales especializados, conocimiento de la legislación laboral y metodologías estructuradas de trabajo. La inteligencia artificial suma capacidad para procesar grandes volúmenes de información, automatizar tareas repetitivas y generar alertas que agilizan la gestión”, explica Alicia Arréllaga, de Folk Services.

La plataforma centraliza en un solo sistema información que antes existía repartida entre correos, planillas y archivos físicos: qué solicitud llegó, quién debe atenderla, en qué estado está y cuándo se resolvió. Ante un dato incompleto o un vencimiento próximo, el sistema genera una alerta automática, algo que reduce errores administrativos y evita reprocesos.

La IA no se mete en las decisiones humanas

La automatización avanza sobre lo administrativo, pero no cruza la línea en la decisión sobre las personas. Entrevistas, evaluación cultural, resolución de conflictos, asesoramiento laboral y toda contratación o desvinculación siguen bajo responsabilidad exclusiva de profesionales especializados, sostiene Arréllaga. La plataforma tampoco hace búsqueda ni selección de personal: su rol termina donde empieza el criterio humano.

La tecnología es un apoyo operativo; la responsabilidad sobre decisiones que afectan directamente a las personas se mantiene bajo supervisión humana.

Servicios por fee mensual

El costo del servicio varía según el tamaño de la organización y las funcionalidades contratadas. La inversión apunta a reducir horas destinadas a tareas repetitivas y errores administrativos, sin necesidad de ampliar la estructura interna de RR.HH. y más aún cuando crece la planilla de colaboradores de las empresas.

“El objetivo es que las compañías reduzcan el tiempo destinado a tareas repetitivas y puedan concentrarse en áreas estratégicas: desarrollo del talento, liderazgo, productividad”, comenta Arréllaga.

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La próxima frontera de RR.HH.

El sector proyecta un salto de fase: de proveedores administrativos a proveedores de datos. La expectativa es que las empresas de RR.HH. no solo procesen planillas, sino que generen indicadores, anticipen riesgos laborales, identifiquen necesidades de capacitación y aporten información estratégica al negocio.

Entre las tendencias aparecen: asistentes virtuales, automatización integral de procesos, integración de sistemas de asistencia y remuneración, y análisis predictivo sobre rotación y ausentismo.