Tercer año de Peña: marcado por ataques del crimen organizado y la reaparición del EPP

Evidentemente, las organizaciones criminales que operan en el país se renuevan constantemente, ya que durante el tercer año de gestión de Santiago Peña y pese a que muchos de los “soldados” son detenidos y encarcelados muchos otros que estaban recluidos en los distintos centros penitenciarios del país recuperan su libertad gracias a medidas alternativas a la prisión.

En la madrugada del 10 de febrero de este año, un grupo de criminales armados con fusiles atacaron a tiros y luego con bombas la sede de la empresa ALGISA en pleno centro de la ciudad de Coronel Bogado, en el departamento de Itapúa.

Los desconocidos causaron serios daños al antiguo edificio de la empresa ALGISA de donde prácticamente escaparon con las manos vacías, ya que no encontraron dinero en efectivo en las oficinas administrativas.

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Luego, los investigadores señalaron que este atentado contra la empresa de Coronel Bogado aparentemente fue una práctica de los criminales para ver la capacidad real de la reacción de los organismos de seguridad de la zona.

Esta sospecha prácticamente se confirmó cuando 16 días después, en la madrugada del jueves 16 de febrero los mismos criminales volaron con bombas la sucursal del banco Sudameris de la ciudad de Naranjal, en Alto Paraná.

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Con las detonaciones, los maleantes también abrieron las cajas fuertes de donde se llevaron alrededor de G. 1.500.000.000, pero aparentemente los billetes quedaron teñidos con tinta roja, ya que el sistema de entintado se activó.

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Pero cuatro meses después, en la madrugada del martes 16 de junio, presumiblemente los mismos maleantes tomaron por asalto la ciudad de Santa Rita, nuevamente en el Alto Paraná.

Los desconocidos anularon a los cuatro policías que estaban de guardia en la ciudad y luego atacaron a tiros y explosivos al menos tres sucursales bancarias, Banco GNB, Banco Familiar y Banco Ueno, también visitaron la sede de Santa Rita Cambios.

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Según los agentes de la Policía que fueron destinados para la investigación de estos hechos, los desconocidos se llevaron G. 1.200.000.000 y US$ 70.000 del Banco Familiar, mientras del GNB sacaron G. 1.800.000.000 y US$ 30.000.

En ambos casos, los investigadores llegaron hasta las personas que supuestamente proveyeron los explosivos y algunos de los supuestos miembros del grupo criminal fueron detenidos en distintos procedimientos ejecutados por efectivos de la dirección general de Investigación Criminal, al mando del comisario general Marcelino Espinoza.

Piratas del asfalto marcaron presencia en tercer año de Peña

Casi al mismo tiempo, otro grupo criminal, los conocidos como piratas del asfalto, a bordo de potentes vehículos todo terreno, la mayoría de ellos denunciados como robados y armados con fusiles automáticos iniciaron una seguidilla de golpes en perjuicios de camiones transportadores de electrodomésticos y elementos informáticos, principalmente teléfonos celulares de la marca Iphone.

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Sin embargo, luego el principal objetivo de los criminales fueron los cargamentos de medicamentos adelgazantes Tirzepatida, que en la práctica se convirtió en una verdadera joya para las bandas criminales.

Pese a todos los esfuerzos efectuados por la Policía para proteger los camiones en ruta, los maleantes encontraron una y otra vez la forma de cómo burlar y eludir a los uniformados. El 3 de febrero de este año, los intrépidos criminales emboscaron un camión en el kilómetro 24 de la ruta PY 02 de Ciudad del Este y se llevaron 1.600 ampollas de Tirzepatida.

Luego, el 24 de marzo los criminales atacaron un depósito en Ciudad del Este mataron a un guardia de seguridad privada para robar cuatro cajas que contenían mayormente anabólicos y 190 ampollas del adelgazante.

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El 21 de abril, los criminales con uniforme de funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) atacaron sobre la ruta PY 02 en el distrito de Eusebio Ayala, tomaron un camión para robar una cantidad de adelgazante no determinada.

Siete días después, el 28 de abril, sobre la ruta PY 06, en la ciudad de Minga Guazú los criminales vestidos con uniforme de la Policía se llevaron cargamentos de repuestos para maquinaria agrícola y fármacos.

El 12 de mayo, los miembros de la organización criminal golpearon sobre la ruta PY 02, en la ciudad de Yguazú, Alto Paraná, donde vaciaron un camión que estaba transportando electrodomésticos.

Pero en la tarde del 28 de mayo, los criminales esta vez vestidos con uniformes de funcionarios de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) interceptaron detrás del aeropuerto Silvio Pettirossi en Luque, un camión cargado con Tirzepatida que iba con destino a la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Los delincuentes tomaron de rehenes a los ocupantes del camión de encomiendas y llevaron el vehículo hasta un depósito en Mariano Roque Alonso, donde cambiaron la carga en otro vehículo y escaparon.

El martes 1 de julio, en Yataity del Norte, los criminales interceptaron a balazos un camión blindado de la firma Yrendagué que estaba cargado con cajas de celulares de la marca Iphone y ampollas de Tirzepatida.

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Gracias a una rápida reacción del chofer del blindado pudo escapar del brutal ataque a tiros y finalmente refugiarse en una comisaría de la zona.

Y el jueves 9 de julio, en el kilómetro 80 de la ruta PY 06, zona de Pirapó los maleantes tomaron un camión de multienvíos y se llevaron algunas cajas de mercaderías, para luego abandonar el vehículo.

En Canindeyú reapareció el EPP

En la tarde del sábado 21 de febrero de este año, agentes de la Policía Nacional reportaron oficialmente el secuestro del colono Almir de Brum, quien supuestamente fue tomado por miembros de la nueva generación del grupo criminal conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

La víctima fue sorprendida mientras trabajaba en un tractor en una parcela de tierra en la reserva Morombí en el departamento de Canindeyú límite con el departamento de Caaguazú. En el lugar los captores dejaron varios panfletos alusivos a los objetivos de la organización criminal.

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El secuestro del joven productor duró 106 días, supuestamente en la tarde del 4 de junio, la víctima burló a sus captores y logró huir a través del espeso monte, camino hasta llegar a una zona poblada donde pidió ayuda. Los mismos familiares aseguraron que no pagaron un solo centavo a los criminales por la liberación de Almir.

Pero lo brutal de la reaparición del EPP fue el ataque al Puesto Policial número 4 de Naranjto ocurrido en la noche del martes 21 de julio pasado, donde mataron a tiros a los suboficiales Atilio Martínez Barrios y Hermino Ojeda Gonzalez, igualmente fue asesinado el funcionario civil Josemar Escobar Piris, mientras que resultó con heridas el suboficial Víctor Raúl Gavilán.

Luego de la matanza, los criminales le prendieron fueron a la comisaría, a los muertos y a los vehículos, incluyendo la patrullera que estaban estacionados en el lugar, para luego escapar del sitio.

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La versión oficial fue que el ataque fue perpetrado por miembros del EPP, sin embargo, fuentes de la zona aseguran que los responsables del brutal atentado fueron miembros de una estructura criminal de la zona dedicada al tráfico de cocaína.

Supuestamente los narcos actuaron en represalia por el robo de unos 50 kilos de la droga, cometidos por los agentes de la mencionada unidad policial, que terminó reducido a cenizas.

Atentado frente a Derecho UNA

El crimen de Teniente Coronel Guillermo Moral Centurión (44) funcionario de la Corte Suprema Militar, registrado en la tarde del 2 de octubre del 2025, frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), en el barrio Santísima Trinidad fue un hecho que golpeó durante a los organismos de seguridad del país.

En mayo del 2023 Moral era director de la cárcel militar de Viñas Cué cuando rechazó el ofrecimiento de G. 10.000.000 para meter un teléfono celular para el presunto capo narco, Miguel Ángel Insfrán Galeano, quien estaba recluido en el sitio.

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Es más Moral denunció ante la justicia al Coronel Luis Belloto y a la esposa de este Alba de Belotto y al abogado Miguel Mendieta, por el ofrecimiento y estos tres fueron procesados y denunciados por el intento de soborno.

Pero la mafia no perdona, en la tarde del 2 de octubre, cuando Moral llegaba a la casa de estudios fue asesinado a tiros por dos jóvenes, quienes iban a bordo de una motocicleta. Luego los sospechosos fueron identificados como Rogelio Lemuel Díaz Brítez (18) y un adolescente de 16 años, presumiblemente ambos fueron asesinados en Ciudad del Este luego de perpetrar el sicariato.

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Luego de una serie de investigaciones, agentes de la Policía capturaron en el Alto Paraná al presunto organizador del atentado identificado como Carlos Antonioni Báez Guillén, más conocido como Lulú, y los presuntos logísticos de la estructura criminal identificados como Ángel David Gonzálkez Guillén y Jorge Guillén.