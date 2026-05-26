Clanes Ovelar y Soto se disputan Cnel. Oviedo ante una oposición dividida

- Rolando Benito “Roly” Gaona Osorio (ANR Colorado Añetete Lista 6), busca la intendencia de Coronel Oviedo por la disidencia colorada en la interna partidaria. Es concejal departamental aliado del senador Mario Varela. Tiene el apoyo del expresidente Mario Abdo Benítez y del presidenciable Arnoldo Wiens.
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- Elvio Ramón Castro López (ANR HC Lista 2M), actual secretario general de la Gobernación de Caaguazú, pugnar por la intendenciade la mano del gobernador local, Marcelo Soto, y del diputado nacional Édgar Olmedo.
- Marcos Antonio Benítez Velázquez (ANR HC Lista 2A), intendente saliente, busca el rekutú y es el candidato de Honor Colorado (HC), dentro del sector liderado por el senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC).
Opositores
- Francisco René Avalos Aldama (PLRA Frente Radical Lista 9), pugna la intendencia dentro del a interna del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Actualmente es el segundo suplente en la diputación de Caaguazú y fue secretario departamental durante la gestión de Alejo Ríos Medina (PLRA). Tiene el respaldo del movimiento liderado por el senador Ever Villalba (PLRA).
- Eva Rosana Bogado Vera (PLRA Nuevo Liberalismo Lista 3), concejal municipal saliente, busca la intendencia dentro del movimiento liderado por el gobernador de Central Ricardo Estigarribia (PLRA) y además tiene el respaldo del Clan Buzarquis y de Miguel Prieto (Yo Creo), presidenciable del 2028.
- Darío Agustín Britos Cardozo (Tekojoja Lista 99), se presenta con lista única en la interna del Partido Popular Tekojoja, el cual lidera el exsenador Sixto Pereira.
- Antonio Aquino Pérez (PRF Lista 3) también se presenta por lista única dentro del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).
Tras las elecciones internas del 7 de junio habrá cuatro candidatos a la intendencia local del 4 de octubre, uno de la ANR, otro del PLRA, de Tekojoja y del PRF.