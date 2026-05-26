Clanes Ovelar y Soto se disputan Cnel. Oviedo ante una oposición dividida

La ciudad de Coronel Oviedo, capital de Caaguazú, cuenta con siete intendentables. El intendente saliente Marcos Benitez (ANR, HC) busca el rekutú y competirá con otro cartista y un abdista. Por su parte el PLRA tiene dos aspirantes, una apoyada por los Buzarquis y Miguel Prieto. El PRF y Tekojoja tienen candidatos propios.