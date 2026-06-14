Política y el fútbol: “Barras bravas” con el poder, jugadores planilleros y protección judicial

El periodista y escritor polaco Ryszard Kapuściński, en su libro “La Guerra del Fútbol”, que narra el conflicto bélico entre Honduras y El Salvador en julio de 1969, describía magistralmente cómo en nuestra región el deporte rey podía marcar agendas políticas, mantener regímenes dictatoriales e incluso enemistar a los pueblos.

“En América Latina, las fronteras entre fútbol y política son muy, pero muy débiles. Hay una larga lista de gobiernos que han perdido las elecciones o sufrido un golpe de estado por culpa de que la selección nacional ha perdido un partido de fútbol. Los que pierden son llamados traidores a la patria por los periódicos. Cuando Brasil ganó el mundial en México, mi colega que era exilado político, dijo fuera de sí: “Ahora pueden los militares de derecha gobernar tranquilos por lo menos cinco años más”. Ryszard Kapuściński.

En sus orígenes en nuestro país, la relación entre el deporte y la política puede ser apreciada gracias al libro de Miguel Angel Bestard “Paraguay: Un siglo de Fútbol”. El propio autor fue ministro del Interior; directivo del Club Libertad; padre del presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el colorado Jaime Bestard, quien fue electo por el Congreso con la bendición del entonces presidente de la República Horacio Cartes, otro directivo del Club Libertad.

El libro narra que el primer “match” informal fue celebrado en Paraguay en 1886 por ingleses trabajadores del ferrocarril en Borja. Otra versión recogida por el autor afirma que en 1.900 se organizó un partido en Villa Egusquiza.

“Pero lo cierto e indiscutible es que el primer partido formal de fútbol se jugó en la Plaza de Armas, en las proximidades del Cabildo” el 23 de noviembre de 1901, afirmaba Bestard.

La crónica literaria narra que el entonces Coronel Adolfo Saguier hizo desocupar la Plaza de Armas y que el premio de la victoria fue ofrecido por el entonces presidente de la República Emilio Aceval.

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La historia señala que el fútbol nació en las élites y posteriormente alcanzó a las masas populares. El primer club del país fue el Club Olimpia el 25 de julio de 1902 y en 1906 se funda la Liga Paraguaya de Fútbol siendo su primer presidente Adolfo Riquelme.

Riquelme nació en Asunción en 1876 y fue un carismático líder liberal de la revolución de 1904. Fue jefe de la Policía en 1908 y al asumir la presidencia Manuel Gondra fue nombrado ministro del Interior en 1910. Encabezó una fallida revolución en contra del Cnel. Albino Jara y por ello fue ejecutado el 18 de marzo de 1911.

En 1912 se funda el Club Cerro Porteño y es muy conocida la historia de que una dama asuncena, Susana Núñez, sugirió que la casaca sea roja y azul para llamar a la paz entre Colorados y Liberales en aquellos años plagados de golpes y cambios de presidentes.

Otra anécdota de Bestard titulada “Triste Comienzo” deja entrever el poder y la pasión que ya despertaba en el futbol. Señala que el 9 de agosto de 1906 se fundó el club de Luque “Marte Atlético” y que durante un “match” el comisario local interpretó que se estaba alterando el orden público, por lo que hizo arrestar a todos los jugadores.

“El público concurrió al domicilio del jefe político, Don Alfredo Duarte, pero este se había trasladado a Asunción, aprovechando el día festivo. Recién en horas de la noche los deportistas fueron puestos en libertad, merced de un telegrama del jefe político”. Miguel Angel Bestard en "Paraguay: Un siglo de Fútbol"

Sin duda el autor se refiere al “triste” comienzo del club que posteriormente se fusionaría con otras entidades para formar el Sportivo Luqueño. Sin embargo, hoy en día podría interpretarse como el triste inicio de la injerencia de la politiquería en este asunto.

Trotte, Nicanor y Cartes

Dando un salto al nuevo milenio, uno de los casos más grotescos sobre la estrecha relación entre las autoridades y los barras bravas se registra el 1 de julio de 2007 cuando el entonces saliente presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, llevó una hinchada de barra bravas del Club Olimpia al Congreso para que lo apoyaran al presentar su informe de gestión anual.

Encabezó este grupo el líder Barra Brava Adolfo Trotte, quien años después asesinara a su ex esposa Sonia Vera el 4 de julio del 2011 y fuera condenado a 40 años de cárcel. Este caso reforzó la lucha contra los feminicidios en Paraguay como nunca antes.

Las crónicas de la fecha en ABC Color señalan: “En la escalinata del Congreso esperaba al Presidente para ovacionarlo un grupo de la barra de Olimpia, encabezado por Adolfo Trotte. Nicanor se quedó expresamente para saludar. Otro que fue ovacionado fue Víctor Bernal, director paraguayo de Itaipú. Tampoco en este caso hubo explicaciones cómo fue que esta gente accedió a ese lugar, teniendo en cuenta que era una zona de seguridad, con control de la guardia militar presidencial, que no dejaban pasar vehículos ni personas antes, durante y después de la ceremonia”, dice el registro.

“Esto demuestra que tanto la presencia de los seccionaleros en la sala de sesiones como la de la barra brava de Olimpia frente a la sede legislativa estaban cuidadosamente preparadas, con el objetivo de halagar al mandatario. Varios embajadores se vieron sorprendidos cuando los seccionaleros que se encontraban a su lado se levantaron y comenzaron a gritar, como si estuvieran en una tribuna política.

Según fuentes cercanas al entonces mandatario, quien hacía las veces de “financista” de la hinchada era Víctor Bernal, director paraguayo de Itaipú. El mismo se habría encargado de entregarles un “viático” a los muchachos en esta ocasión por el “trabajo”.

El 13 de marzo de 2008 se registró otro evento que marcó la alianza entre Nicanor Duarte Frutos y el feminicida entonces jefe de la barra brava del Olimpia Adolfo Trotte.

Se registró una “batalla campal” cuando jóvenes de la Alianza Patriótica y del Partido Colorado, se enfentaron frente a la residencia de Hugo Ramírez, entonces presidente de la Juventud Colorada y luego concejal de Asunción y Diputado por Capital, a quien pensaban “escrachar”. La Policía no intervino.

La intención de los jóvenes aliancistas, en su mayoría del PMAS y del PLRA, era hacer un escrache y según versiones pretendían arrojar huevos a la residencia.

Sin embargo, frente a la casa, ubicada en Teniente Vera casi Concejal Vargas, del barrio Herrera, ya los aguardaban un grupo de casi doscientos jóvenes colorados, comandados por Richard Gómez (ex oviedista), miembros de seguridad del entonces candidato a la vicepresidencia de la República por la ANR Carlos María Santacruz y Adolfo Trotte, jefe de la barra brava de Olimpia y empleado aduanero.

El poder de Trotte trasciende gobiernos. En diciembre de 2013, el entonces presidente Horacio Cartes, exdirectivo del Club Libertad, visitó el penal de Tacumbú. Para entonces ya corría la versión que el mandatario “metía la pata” en cada exposición que daba y se ordenó a la escolta presidencial reprimir a todos los periodistas que osaran hacerle una pregunta.

Sin embargo, Adolfo Trotte, conocido feminicida y barra brava, simplemente se acercó a Cartes y ambos se fundieron en un abrazo.

Planillerismo y peloteros

En Paraguay, los políticos que al mismo tiempo son directivos de clubes, no dudan en caer en el tráfico de influencias para que las barras bravas e incluso los jugadores profesionales accedan a cargos públicos sin concurso de oposición y reciban un sueldo del Estado. Esto, mientras no acuden efectivamente a estos lugares de trabajo o lo hacen en condiciones muy favorables donde sus propios padrinos controlan sus asistencias.

En el 2011, se desató una fuerte crisis política cuando se reveló que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) varios jugadores de fútbol de los clubes 24 de Mayo de Ypacaraí y Unión Agrícola de Santaní eran planilleros de la institución, es decir, figuraban como funcionarios públicos “en las planillas” pero no prestaban ningún servicio ni acudían a sus lugares de trabajo.

En el club 24 de Mayo, el hoy senador “Nano” Galaverna, hijo del exsenador Juan Carlos “Calé” Galaverna, era el arquero titular y el Club Unión Agrícola era “esponsoreado” por el exdiputado J. J. Vázquez (ANR).

El caso fue confirmado e investigado por el entonces fiscal anticorrupción Eduardo Cazenave, quien descubrió que el TSJE había contratado en 2010 a más de 17 personas, en su mayoría planilleros o que cumplían funciones de doméstica y chóferes para varios políticos de la ANR, PLRA y Unace.

En agosto de 2015 el Paraguay supo que el entonces senador liberal, Ramón Gómez Verlangieri (PLRA) ubicó a cuatro jugadoras de su club de Fútbol femenino, Sportivo Limpeño, como funcionarias estatales del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Como es común en nuestro país, en lugar de brindar disculpas, el legislador asumió la posición del “ofendido” y defendió a sus jugadoras.

También en 2015, el entonces contralor general de la República, Rubén Velázquez (Unace), nombró a cuatro jóvenes futbolistas del Club Corrales, donde el alto funcionario practicaba deportes, en cargos técnicos de la institución.

Estas personas no cumplieron el sistema de selección e incorporación que exige ser egresado universitario para la ubicación en la citada categoría, según dicta el reglamento institucional. Por este caso y el de la “Secretaria ViP”, funcionaria que cobraba millonarios viáticos sin cumplir funciones, Velázquez renunció al cargo y una de las primeras conquistas ciudadanas en la lucha contra la corrupción.

En agosto de 2018 cuando la ciudadanía luqueña exigía la renuncia del fallecido senador Oscar González Daher (ANR, HC), presionados por la ciudadanía, un grupo barra brava, los “chancholigan’s” se manifestaron frente a su vivienda pero recibieron amenazas de otro grupo que defendía al político; la facción “La barra de Luque”.

El exsenador Jorge Oviedo Matto (UNACE) se vio forzado a renunciar a su curul en 2018 cuando se filtró un audio en que supuestamente se involucraba a la ex fiscala Karina Giménez por haber ordenado la liberación del entonces barrabrava de Olimpia, Fernando Rubén Ayala Barrios, amigo del hijo del exfiscal general Javier Díaz Verón.

Casos actuales

Antes de asumir como diputado en 2023, Jatar Fernández se dedicaba a la venta de hamburguesas, panchos y churrasquitos en un carrito, Churrasco Panda, instalado en la sede del estadio del Club Olimpia, institución a la que lo une, además de la afición, su condición de miembro de la barra“La 79”. Uno de sus asistentes era otro miembro de la citada barra.

El actual candidato colorado cartista a intendente de Mariano Roque Alonso, el concejal Julián Vega, en 2016 fue demorado e investigado sin consecuencias por el homicidio de un hincha decano luego de un partido entre Cerro Porteño y Olimpia. Una filmación reveló que uno de los pistoleros bajó de la camioneta del político, quien fue el abogado de los arrestados por el crimen.

La lista de políticos vinculados a Clubes de Fútbol también es muy larga. Erico Galeano, exsenador del cartismo condenado por lavado de dinero, fue presidente del Club Deportivo Capiatá. El titular del Senado, Basilio Núñez (ANR, HC) es directivo del Club 12 de Junio de Villa Hayes, una favorita cuando se reparte dinero público.

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Estos son solo algunos casos y la larga historia de la politiquería, los barrabravas y los jugadores planilleros todavía no termina en Paraguay.