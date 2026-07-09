Títulos falsos: comisión posterga el foco sobre la Universidad Sudamericana

Las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (FG), Celeste Amarilla (PLRA) y Blanca Ovelar (ANR), en la reunión de instalación de la comisión especial, habían propuesto que la comisión comience investigando a la Universidad Sudamericana, debido a que de esa institución provendrían varios títulos cuestionados de políticos y funcionarios públicos.

La universidad quedó en el centro de la polémica luego de que una investigación del Ministerio Público derivara en la renuncia del entonces senador cartista Hernán David Rivas, quien era investigado por la autenticidad de su título universitario de abogado.

Lejos de aceptar la propuesta de iniciar el trabajo por ese caso emblemático, el presidente de la comisión, el senador Patrick Kemper (ANR-Honor Colorado), explicó que el grupo parlamentario desarrollará primero una etapa de recopilación de información con todas las instituciones involucradas en el sistema de educación superior.

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Según detalló, la comisión ya recibió al ministro de Educación, quien también preside el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), y este miércoles convocó al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Duarte.

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Kemper adelantó que en las próximas reuniones serán convocados representantes del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, universidades públicas y privadas, además de otros actores que puedan aportar información para la elaboración del informe final.

“La primera etapa es poder convocar a todos los representantes de las diferentes instituciones que hacen a la materia para recabar la información necesaria y construir un informe, que estimamos concluir en unos meses más”, expresó.

Buscan apoyo de la Contraloría

Otro de los anuncios realizados por Kemper fue el acuerdo alcanzado con el contralor general, Camilo Benítez, para conformar una alianza técnica entre la comisión y la Contraloría General de la República.

El objetivo será compartir recursos humanos y capacidades técnicas para ampliar el análisis de los casos investigados, considerando que la Contraloría ya desarrolla auditorías relacionadas con títulos universitarios.

El legislador sostuvo que esa cooperación permitirá fortalecer la capacidad de investigación y formular posteriormente propuestas legislativas o recomendaciones al Poder Ejecutivo para reforzar los controles sobre la educación superior.

ANEAES cita a más de 100.000 títulos de carreras no acreditadas

Durante la sesión también expuso el presidente de la ANEAES, José Duarte, quien calificó la iniciativa legislativa de crear una comisión especial como un intento serio de transparentar el sistema universitario.

Duarte informó que la institución entregó un informe con más de doce anexos documentales y reveló un dato que vuelve a poner en evidencia la magnitud del problema.

Según explicó, un cruce de datos realizado por la ANEAES detectó que en los últimos tres años fueron registrados más de 100.000 títulos correspondientes a carreras no acreditadas, ya revelado días atrás.

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Asimismo, citó como ejemplo el caso de Obstetricia, donde solo dos de las 33 carreras existentes cuentan con acreditación, mientras que una importante cantidad de títulos corresponde a programas que no reúnen ese requisito.

El titular de la ANEAES sostuvo que existe un “esquema de estafa colectiva” vinculado a la producción de documentos inauténticos y reclamó una voluntad política más firme para sancionar a quienes integran esa estructura.