Universidad Academo: Tras pelea en el Senado, la ANEAES “tira la pelota” al CONES

El miércoles último, el Senado quedó sin quórum tras un fuerte cruce entre los senadores Salyn Buzarquis (PLRA) y Blanca Ovelar (PLRA) por la creación de la universidad “Academo”, un instituto técnico propiedad de la concejala e intendentable opositora de Coronel Oviedo Rosana Bogado (PLRA).

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Igualmente, meses atrás, el cartismo, de la mano de “Nano” Galaverna y Natalicio Chase, también intentó aprobar con celeridad elevar a universidad el instituto “Smartum”, un centro afín a la ANR que ofrece cursos de criptominería y “traders” de acciones empresariales, cuyo propietario es el exjugador José “Mingo” Salcedo.

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En la última sesión del Senado, Buzarquis aseguró que el proyecto contaba con el aval del Consejo Nacional de Educación Superior del Paraguay (CONES), cuyo titular es el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), cuyo presidente es José Duarte Penayo.

Duarte responsabiliza al CONES

No obstante, Duarte Penayo, titular de la ANEAES, salió al paso del debate. Si bien admitió que emitieron un dictamen a favor de “Academo”, dijo que por ley solo analizan la parte “documental” y que todas las verificaciones económicas o de infraestructura deben correr a cuenta del CONES, ya que su dictamen sí es vinculante para el Congreso, no así el de la ANEAES.

“Hay un dictamen de la ANEAES sobre Academo, pero la primera aclaración es que ese dictamen solamente estudia una dimensión del proyecto de creación de instituciones de educación superior, que es la dimensión académica”, sostuvo Duarte.

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Afirmó que el CONES no les envía el proyecto en forma “integral”, ya que dicho ente es el que se encarga de estudiar y verificar los requisitos de infraestructura, el aspecto financiero y jurídico.

“El dictamen del CONES es el vinculante, no el de la ANEAES”, insistió.

Sostuvo que la segunda aclaración es que “no hay equiparación posible entre los dos dictámenes”.

“El dictamen de la ANEAES es un dictamen técnico -no vinculante- para el CONES, no para el Congreso. El dictamen vinculante para el Congreso es el del Consejo Nacional de Educación Superior”, subrayó.

Finalmente agregó que la ANEAES ya suspendió el estudio de todo nuevo proyecto de creación de instituciones de educación superior y que había pedido al Congreso suspender el tratamiento de más iniciativas similares.