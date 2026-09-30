Política
30 de septiembre de 2026 a la - 09:18

Asunción: Camilo dice que no quiere nuevo contrato colectivo, pero “sus” concejales impulsan lo que “su” intendente aprobó

Miguel Sosa y Costanza Troche, sonriendo y mostrando gestos de triunfo, rodeados de personas en camisetas blancas con pancartas políticas.
Camilo Pérez (ANR-HC) junto a candidatos colorados a la Junta Municipal de Asunción, algunos de ellos concejales activos que impulsan el nuevo contrato colectivo.Gentileza

Descubrí la contradicción política en Asunción: mientras el candidato Camilo Pérez rechaza discursivamente el nuevo contrato colectivo de trabajo en la Municipalidad, los concejales colorados cartistas apuran la aprobación millonaria, firmada por el intendente del mismo equipo, Luis Bello, a días de las elecciones municipales.

Por Luis López Nery Huerta
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Mientras el candidato oficialista a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez (ANR-HC), asegura públicamente no sentirse “cómodo” con el tratamiento del nuevo contrato colectivo municipal, los concejales de su misma bancada, colorada cartista, continúan impulsando el proyecto.

El acuerdo laboral fue firmado previamente por el intendente Luis Bello (ANR-HC), también de su partido y movimiento político, y respaldado por ediles cartistas y colorados disidentes, generando un escenario de abierta contradicción política en plena recta final hacia los comicios del domingo 4 de octubre.

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Pese a la distancia pública marcada por el candidato del cartismo, concejales de la bancada oficialista en la Junta Municipal intentaron dictaminar el documento de forma apresurada a través de la Comisión de Legislación.

Camilo Pérez sonríe mientras sostiene papeles, rodeado de personas con camisetas naranjas y azul en un ambiente al aire libre.
Luis Bello (c), representantes sindicales y concejales de Asunción durante la firma del contrato colectivo de la Municipalidad de Asunción.

Aunque la reunión careció de un orden del día formal y no reunió el quórum necesario, los concejales recibieron a representantes de la Intendencia y de los gremios sindicales, evidenciando el apuro por blindar el convenio antes de la renovación de las autoridades comunales.

La contradicción del oficialismo a días de los comicios en Asunción

Desde la oposición, el concejal Álvaro Grau (PPQ) calificó el encuentro como improvisado y denunció que las autoridades del Ejecutivo municipal presentes no supieron precisar el impacto económico real ni el origen de los fondos para cubrir los aumentos.

Elecciones Municipales

Jazmin Galeano con blusa blanca y Alvaro Grau en traje azul, discuten en reunión formal con mesa frente a ellos.
Álvaro Grau (PPQ), concejal de Asunción.

El convenio contempla un costo consolidado solo en bonificaciones que asciende a G. 64.735 millones anuales, afectando directamente a las finanzas de la comuna de Asunción.

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Ediles opositores denuncian que la urgencia por homologar el contrato responde a una estrategia electoralista destinada a asegurar la lealtad de más de 9.000 funcionarios municipales.

Desde la Coordinadora de Sindicatos Municipales, excluidos de la negociación, habian advertido sobre la inviabilidad financiera de aprobar compromisos económicos sin respaldo real en las arcas municipales.