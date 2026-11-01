Horacio Cartes: Crónica de una caída del otrora líder indiscutible en la ANR

El liderazgo sin discusión de Horacio Cartes en el movimiento Honor Colorado pasó por una crisis que culminó el 18 de octubre pasado, cuando anunció, mediante un comunicado, que su sector no presentará candidatos a cargos electivos en el 2028 ni buscará la reelección al frente del Partido Colorado para el periodo 2028-2032.

Premonitoriamente, el polémico exsenador colorado cartista y exabdista Juan Carlos “Calé” Galaverna advirtió en abril de este año que la solidez del movimiento Honor Colorado estaba en riesgo de “resquebrajamiento”. Fue al aludir a las fricciones internas y fuertes cuestionamientos al gobierno de Santiago Peña. Aquella vez, Calé admitió que la situación se agravó con el estado de salud de Horacio Cartes, acaecido a finales de febrero pasado.

La crisis estalló cuando a mediados de setiembre, el vicepresidente Pedro Alliana anunció públicamente que no aceptaría imposiciones para su compañero de chapa, aludiendo a Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, en el cargo de vicepresidente por el entonces cartismo.

Veamos paso a paso la caída del liderazgo de Horacio Cartes, el hecho político más relevante de los últimos años, desde la irrupción del empresario y dirigente deportivo en la arena política, hace 16 años.

La crisis de salud de Horacio Cartes y el debate por la sucesión en la ANR

A fines de febrero de este año, Horacio Cartes ingresó de urgencias a un centro médico de Asunción, ante un crisis del corazón. El exmandatario fue intervenido quirúrgicamente. Tras una internación en terapia intensiva, le fue instalado un marcapasos. Recibió el alta médica con una mejora paulatina en su estado de salud. Tuvo el acompañamiento de su médico de cabecera y senador Antonio “Tony” Barrios.

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En esos días, algunas voces, como la del gobernador de Guairá, César Sosa, sugirieron que se active el mecanismo partidario de sucesión en la Junta de Gobierno de la ANR, a través de los vicepresidentes. Esta idea fue rechazada por varios referentes como Basilio “Bachi” Núñez y el senador Silvio “Beto” Ovelar, entre otros.

También el presidente Santiago Peña y el entonces Líder de HC en el Senado, Natalicio Chase, afirmaron que “hay Cartes para rato” y que su “liderazgo es indiscutible”.

Paulatinamente, Cartes normalizó su actividad, con jornadas en su residencia, donde hizo oficina. Es recordada la visita de Peña y Alliana, para dar tranquilidad a los afiliados colorados, ya con miras, en ese entonces a las municipales de junio.

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Los reclamos de Horacio Cartes a Santiago Peña por la crisis en la salud pública

En junio pasado y en setiembre último, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, hizo reclamos públicos a l “exhortó” a Santiago Peña a garantizar la salud pública durante todo el año y a que sea su “máxima prioridad”. Sin embargo, el Presidente se borró en plena huelga nacional de médicos para dedicarse exclusivamente al Rally del Paraguay, dejando en evidencia sus prioridades.

“Una de las principales preocupaciones del pueblo es la situación de la salud pública; por ello exhorto respetuosamente al presidente a que, a partir de esta etapa de gobierno, se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento en el sistema nacional de salud”, expresó el presidente de la ANR, exmandatario y líder de Honor Colorado, el 17 de junio pasado.

Luego, el 11 de setiembre, en el acto de conmemoración de la fundación de la ANR, Horacio Cartes volvió a exhortar a Peña sobre su gestión en salud pública. “En esta parte, apreciado presidente, también considero que es mi deber reiterarle una de las principales preocupaciones que hoy nos transmite nuestro pueblo: la situación de la salud pública”.

El exmandatario dijo que, si bien se reconocen los condicionantes presupuestarios de la administración central, la atención a los enfermos constituye un compromiso irrenunciable. Finalmente, Peña acordó con los médicos y destituyó a la muy cuestionada ministra de Salud, María Teresa Barán. Designó en su reemplazo al entonces presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Isaías Fretes.

El anuncio de Horacio Cartes sobre Juan Carlos Baruja y la respuesta de Pedro Alliana

A mediados de setiembre pasado, en un acto con candidatos a intendentes y concejales colorados de Paraguarí, Horacio Cartes anunció que “Juan Carlos Baruja es el candidato a vicepresidente de la República”.

Así Cartes anunció que Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat y senador con permiso, será el compañero del vicepresidente y futuro presidenciable Pedro Alliana en la chapa presidencial del oficialismo con miras a las elecciones generales del 2028.

En el encuentro con candidatos, Cartes admitió que no podía evitar anunciar a Baruja como el precandidato a vicepresidente en la fórmula de Honor Colorado. Fue pese a que Alliana expresó en varias ocasiones, desde hace varios meses, que la confirmación oficial de su dupla la dará tras culminar las municipales de octubre, con el objetivo de mantener unida a la tropa colorada y evitar el desbande.

Las expresiones de Cartes no causaron sorpresa ni a propios ni a extraños, porque se manejaba en las carpas coloradas que el vicepresidente y exdiputado por Ñeembucú será el presidenciable del oficialismo con vistas al 2028.

Sin embargo, el anuncio del líder de Honor Colorado causó un tembladeral interno y generó la respuesta inmediata de Pedro Alliana, quien en un posteo en redes sociales ratificó que anunciará a su compañero de chapa tras el término de las elecciones municipales.

Baruja es hombre de confianza de Cartes. Fue intendente de la ciudad de Paraguarí, y luego de su paso por la administración municipal, el entonces presidente de la República (2013-2018) lo llevó como asesor en la lucha contra la pobreza en Palacio de López. Ahí empezó el vínculo. Luego, Cartes nombró a Baruja ministro de Agricultura y Ganadería, cargo al que renunció para postularse a la gobernación de Paraguarí, cargo que accedió en el 2018.

La postura de Pedro Alliana y las tensiones internas con Horacio Cartes

Alliana, exgobernador y diputado por Ñeembucú, tuvo la predilección de Cartes, no solo cuando el entonces presidente lo eligió como titular de la ANR en el 2015, sino también cuando lo acompañó para pugnar en la chapa con Santiago Peña en el 2023. Por eso sorprende su reacción contra su mentor político.

Así vemos que la crisis cartista, lejos de apaciguarse, se profundizó. El jueves a la mañana, Pedro Alliana visitó a Cartes en su residencia en Asunción. El segundo del Ejecutivo, tras la reunión, visiblemente alterado, reveló que la situación no está bien en Honor Colorado y reiteró que anunciará su dupla tras las municipales de octubre.

Entre otras expresiones picantes, el exgobernador de Ñeembucú se quejó de las mordidas en el movimiento y advirtió a aquellos a quienes no le “gusta su cara”, que no tiene problemas en declinar su precandidatura presidencial e “irse a su casa”, expresó.

“En la reunión estuvimos él y yo. Pedí que sea así. Fue una conversación muy productiva porque nos dijimos muchas cosas. En todos estos años nunca hablamos de la manera que hablamos hoy”, señaló Alliana una vez finalizado el encuentro.

Sobre su precandidatura a la Presidencia de la República por HC, Alliana aseguró que sigue firme, siempre y cuando no le impongan a su dupla. “Yo soy candidato a Presidente de la República, pero no me van a imponer a mi dupla. Pero si es así, seguramente haré yo mi camino, porque no voy a aceptar ninguna imposición”, aseveró.

“Yo voy a seguir manejando mis tiempos y de esa forma no hay ningún problema. Hoy, no tengo candidato a la Vicepresidencia”, remarcó, además.

Por otra parte, Alliana reconoció un malestar en HC y enfatizó la necesidad de cambiar el rumbo en la conducción interna del movimiento: “Él (Cartes) está molesto, me hizo llegar algunas molestias y esto es lo importante, porque nada es insalvable”, subrayó.

Agregó: “Pero lo que tenemos que entender es que acá ya no hay orden, acá debe haber diálogo. En el movimiento Honor Colorado hoy no debe haber imposiciones, acá debe haber un consenso, un acuerdo y es eso lo que buscamos”.

Seguidamente, Alliana admitió: “No están bien hoy las cosas en Honor Colorado. Pero acá no existe el peñismo, acá no existe el allianismo. Acá existe un movimiento gigantesco donde la gente tiene la libertad de expresar su pensamiento y se practica la democracia”.

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¿Por qué los gobernadores se muestran abroquelados tras la reunión de Cartes y Alliana?

Además, la decisión de Cartes motivó el abroquelamiento de los diputados y gobernadores cartistas en apoyo a sus respectivos postulantes a la Vicepresidencia, el actual jefe departamental de Guairá, César Luis “Cesarito” Sosa, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

El miércoles a la noche, horas despues del anuncio de Cartes en la Junta de Gobierno, los 15 gobernadores colorados cartistas visitaron al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana en la residencia presidencial Mburuvicha Róga.

Los gobernadores postearon fotos del encuentro en una clara señal de mostrar unidad.

El gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, dijo que en estos tiempos se están “viviendo las imposiciones que no le gustan a nadie”. “Es nuestro deseo (que Cesarito Sosa sea candidato a vicepresidente), de todos los gobernadores, como somos actores políticos, ¿quién no quiere ocupar un cargo importante en la política?. Nadie puede desconocer la fuerza de los gobernadores”, expresó.

Por su parte, el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, criticó a los legisladores que especulan sobre fisuras en el oficialismo y apuntó directamente: “Hay senadores que no viven la realidad que nosotros vivimos, pero sin embargo son los que más dinamitan este proceso de relacionamiento”.

En tanto, un grupo mayoritario de diputados colorados cartistas respalda las pretensiones de Raúl Latorre para la Vicepresidencia. El diputado cartista Hugo Meza cuestionó a los senadores oficialistas integrantes del primer anillo del exmandatario. “Lastimosamente vemos que el presidente Cartes está rodeado de unos cuantos sin votos, que no tienen la temperatura, no tienen la convivencia, no tienen la vivencia territorial de lo que siente el colorado de una dupla que nos pueda hacer ganar”, cuestionó Meza, diputado oriundo de Cordillera.

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El pedido de informes al BCP sobre Ueno Bank que profundizó las fricciones en Honor Colorado

Una de las situaciones que desnudaron la crispación interna entre el primer anillo de Cartes y el presidente de la República fue el proyecto de resolución firmado por tres colorados cartistas por el cual se solicita un pedido de informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre operaciones de Ueno Bank (Grupo Vázquez), exsocios comerciales de Santiago Peña.

Esta entidad bancaria acumula millonarios fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Estado, montos que crecieron enormemente desde la asunción de Peña, el 15 de agosto de 2023.

La nota oficial que llevó la firma del titular de Congreso, Basilio Núñez, el líder de bancada cartista Natalicio Chase y Gustavo Leite, pide informes al Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las operaciones de Ueno Bank. La iniciativa apunta a transparentar si la entidad —que concentra una masiva cantidad de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS)— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, así como a evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

El senador Gustavo Leite, hombre cercano a Cartes, dijo que el requerimiento al órgano regulador es necesario ante las versiones que circulan en el ámbito financiero. “Si el rumor es que hay un banco y el sistema financiero y el Banco Central podría estar favoreciendo a alguien indebidamente, eso hay que cortar, porque no es bueno que se hable de eso”, argumentó.

Por su parte, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, Natalicio Chase, dijo que el objetivo es que el BCP brinde información sobre el cumplimiento de los límites y reglamentos establecidos para las entidades financieras, en el marco de su función de supervisión y control.

Por su parte, el senador colorado cartista Derlis Maidana, señaló que las declaraciones de Cartes como el pedido de informe al BCP sobre Ueno Bank generaron la crispación en Honor Colorado.

El respaldo de Santiago Peña a Pedro Alliana para la elección de su compañero de chapa

El presidente Santiago Peña coincide con Pedro Alliana en que su mentor político es Horacio Cartes. El actual mandatario fue afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta finales del 2016. En una convención corrió presuroso a afiliarse a la ANR ante una inminente destitución del cargo de ministro de Hacienda, solicitada a viva voz por los convencionales. Ahí empezó su historia, que luego sufrió un tropezón con la derrota en las elecciones presidenciales ante Mario Abdo Benítez.

Este jueves último en Acahay, Santiago Peña se puso a favor de Pedro Alliana y afirmó que tiene el “derecho de elegir” a su dupla presidencial de Honor Colorado . Argumentó que él hizo lo propio en el 2022. Negó una ruptura con su mentor Horacio Cartes, quien anunció que Juan Carlos Baruja será el precandidato a la Vicepresidencia, hecho que causó una severa crisis interna en el oficialismo.

“Yo fui candidato, yo fui precandidato a presidente de la República en el 2022 y yo tomé la decisión de elegir a mi compañero y estoy feliz. Hoy digo, tres años después, (que) fue una de las mayores satisfacciones que tuve en mi vida (fue) haber construido una relación genuina, una relación que construye, que busca realmente romper ese antiguo mito que el presidente se tenía que pelear con su vicepresidente”, expresó el jefe de Estado, Santiago Peña, quien presidió hoy la inauguración del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) “Semillas del Futuro” de Yaguarón, departamento de Paraguarí.

Además, se le consultó al mandatario si el vicepresidente y futuro presidenciable de Honor Colorado (HC) con miras a las elecciones generales de 2028, Pedro Alliana tiene el derecho de elegir a su dupla. Respondió: “totalmente”.

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Además, Peña fue consultado sobre si su relación con el exmandatario Horacio Cartes está en riesgo. El titular del Poder Ejecutivo respondió que no y aseguró que el vínculo “está súper bien”.

“Tengo un aprecio enorme (a Cartes), genuino es mi aprecio, no es un aprecio interesado, es un aprecio genuino por todo lo que ha hecho, todo lo que hace, todos los días trabaja por el partido y todo lo que estoy seguro de que todavía va a ser muchísimo”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo, quien intentó poner paños fríos a la crisis en Honor Colorado.

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El pedido de Gustavo Leite a Santiago Peña para remover al directorio del Banco Central

El 14 de octubre pasado, el senador colorado Gustavo Leite instó al presidente Santiago Peña a cambiar a todo el directorio del Banco Central y al superintendente de bancos. Advirtió que la respuesta del Banco Central del Paraguay (BCP) ante el Senado fue “cantinflesca” e “insatisfactoria”, y advirtió que mantener a la cúpula deja el futuro del sistema financiero bajo la exclusiva responsabilidad del Ejecutivo.

“Me parece que ese informe fue incompleto. Al haber un informe incompleto, se generan más dudas que certezas”, aseveró Leite, cuestionando la falta de respuestas sustanciales ante los requerimientos parlamentarios.

“Si yo te pido un informe y vos en tu informe no me contestás nada sustancioso, quiere decir que o no me querés contestar - ergo, niego la autoridad constitucional del Senado- o no quiero que se sepa algo. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria, no responde nada”, fustigó.

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El anuncio de Pedro Alliana sobre la decisión de Horacio Cartes de respaldar a Juan Carlos Baruja

El 13 de octubre pasado, en conferencia de prensa, el vicepresidente Pedro Alliana reveló que Horacio Cartes le comunicó personalmente su decisión de cambiar el respaldo dentro de la chapa presidencial y apostar por Juan Carlos Baruja.

“Él personalmente me comunicó que había tomado la decisión de hacer el cambio dentro de la chapa para la precandidatura a la presidencia, donde él optaba por Juan Carlos Baruja”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que no se respetara el compromiso político que, según indicó, se había establecido para impulsar su precandidatura. Entre los puntos acordados, mencionó que tendría la posibilidad de elegir a su compañero de fórmula, sin imposiciones.

“Lo único que en todo este tiempo vine pidiendo fue respeto a mi persona y mi trayectoria”, afirmó. “Lastimosamente, no respetaron mi tiempo, no se respetó el compromiso que había asumido”, agregó.

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“Mi candidatura hoy sigue firme”: La ratificación de Pedro Alliana pese a la postura de Horacio Cartes

Pese al cambio de respaldo de Cartes, el vicepresidente ratificó que mantiene su intención de competir por la Presidencia de la República. “Mi candidatura hoy sigue firme”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de continuar su proyecto electoral dentro de Honor Colorado, respondió que todavía no tiene una definición al respecto. Indicó que el futuro de la chapa dependerá, entre otros factores, de las decisiones que adopte el líder del movimiento.

“No sé. No sé si vamos a hablar de esto más adelante, si se va a abrir la chapa, es una decisión que va a tomar el líder del movimiento, pero mi candidatura sigue firme”, señaló.

La reunión entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez en medio de la crisis de Honor Colorado

El miércoles 14 de octubre, en plena crisis en el movimiento Honor Colorado, los expresidentes de Paraguay y hasta ese entonces rivales Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2018-2023) se reunieron. En las imágenes difundidas se los vio distendidos juntos. Según informaciones, los exmandatarios analizaron la situación política y financiera, en alusión al caso Banco Central del Paraguay y las operaciones de Ueno Bank.

Los líderes acordaron reunirse nuevamente. El encuentro cayó mal en varios referentes del entonces oficialismo colorado y en el Poder Ejecutivo.

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El reagrupamiento de Santiago Peña y Pedro Alliana con diputados y gobernadores tras la reunión entre expresidentes

Inmediatamente tras la reunión de Cartes y Mario Abdo, el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Alliana se reunieron con diputados colorados oficialistas y los 15 gobernadores.

En lo que se considera el cartismo sin Cartes, Peña y Alliana se reagrupan en un nuevo sector, que aún no tiene denominación pero que se aglutina en torno a la figura del vicepresidente en busca de la precandidatura presidencial de cara al 2028.

El anuncio de Juan Carlos Baruja sobre su decisión de no integrar la dupla presidencial para el 2028

El 18 de octubre pasado, uno de los líderes políticos del cartismo en el departamento de Paraguarí por el Movimiento Honor Colorado (HC), el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, a través de un comunicado anunció que no está interesado en integrar ninguna dupla presidencial para las elecciones generales de 2028.

En el documento, calificó la decisión como la más difícil de su larga trayectoria de militancia partidaria y recordó su lealtad al líder del movimiento, Horacio Cartes, a quien atribuyó un papel fundamental en el retorno del Partido Colorado al poder.

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El pronunciamiento se produce después de que su nombre fuera mencionado como posible candidato a vicepresidente de la República para acompañar a Pedro Alliana, quien es señalado como aspirante a la Presidencia por Honor Colorado. Posteriormente, Baruja también fue mencionado como posible candidato presidencial.

En el comunicado, sostuvo que no desea que su nombre se convierta en un motivo adicional de diferencias dentro del movimiento y agradeció las nominaciones que recibió. Asimismo, afirmó que su compromiso con el Partido Colorado y con el Gobierno se mantiene inalterable y que continuará trabajando en beneficio del país desde el lugar donde su colaboración resulte útil y efectiva.

La decisión de Horacio Cartes de no buscar la reelección en la ANR y retirar candidaturas para 2027

También el 18 de octubre pasado, el presidente de la ANR, Horacio Cartes, anunció en un comunicado que no buscará un nuevo periodo al frente de la Junta de Gobierno. Como consecuencia directa de su anuncio, el movimiento Honor Colorado no presentará candidatos a ningún cargo electivo en las internas partidarias de 2027.

“He tomado la postura que este movimiento no presentará candidatura alguna para las internas partidarias a celebrarse en el año 2027”, expresó. La decisión, confirmada luego, no se limita a la conducción del partido: alcanza a la chapa presidencial y al resto de los cargos en disputa.

En un segundo mensaje, Cartes remarcó su rol institucional. Aseguró que, como presidente de la ANR, se dedicará “cada día” al fortalecimiento de la institución y a garantizar elecciones internas democráticas, hasta que asuman las autoridades que resulten electas en 2027.

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Reacomodo del nuevo oficialismo en el Congreso

Una de las primeras consecuencias del quiebre de Honor Colorado es el pase de carpas en las cámaras de Diputados y Senadores.

En la Cámara Baja, el bloque mayoritario de diputados, se cobijó en torno a la figura de Pedro Alliana y al apoyo a su precandidatura presidencial. Solo el diputado Yamil Esgaib anunció que se mantiene en Honor Colorado.

En el Senado, solo tres senadores, de 15 en total, se mantienen en Honor Colorado: Antonio Barrios, Gustavo Leite y Lizarella Valiente.

Gobernadores apoyan a “Cesarito” pero...

En las carpas de los gobernadores, la situación es que apoyan a Pedro Alliana en su carrera presidencial pero respaldan la figura de su colega, César Sosa, jefe departamental de Guairá.

Un dato no menor es que este grupo maneja el programa Hambre Cero en las escuelas, el plan estrella del gobierno de Santiago Peña y, a través del mismo, 15 gobernadores colorados son beneficiados con millonarios fondos para distribuir alimentación en todas las instituciones educativas del país.

Desde el año 2024 hasta el 2026, los 15 jefes departamentales que pertenecen al Partido Colorado –y que se mostraron ahora aliados al jefe de Estado y al vicepresidente y presidenciable Pedro Alliana en medio de la crisis del cartismo– ya fueron asignados con un presupuesto total de G. 4,21 billones (US$ 614 millones).

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Nuevo oficialismo hace una encuesta

El vicepresidente Pedro Alliana encargó una encuesta para elegir su dupla presidencial. Los nombres que se disputan el cargo de vicepresidencia son: César Sosa, gobernador de Guairá; el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme y el presidente de Diputados, Raúl Latorres.

Alliana anunció que la medición dará el elegido antes de su viaje a Taiwán, prevista el 24 de noviembre.

Sin embargo, el vicepresidente dio su preferencia por un técnico y no proveniente del interior del país.

“Yo creo que una persona con un perfil más técnico me va a complementar mucho más. Yo creo que tiene que ser un perfil más técnico”. Así se expresó hoy el vicepresidente Pedro Alliana, futuro precandidato a presidente de la República por el nuevo oficialismo colorado que se reagrupa tras el abrupto quiebre de Honor Colorado, por desavenencias en la conformación de la chapa presidencial de cara al 2028.

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Comunicado de senadores excartistas

El miércoles 28 de octubre, Con las aguas calmas y superada la crisis, los últimos senadores cartistas, encabezados por el titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, lanzaron un comunicado dirigido a Horacio Cartes en el que le informan que aunque lo respetan, apoyarán la precandidatura presidencial de Pedro Alliana y al gobierno de Santiago Peña.

El documento comienza dirigiéndose a la cúpula partidaria: “A nuestro querido líder don Horacio Manuel Cartes Jara, expresidente de la República y presidente de la gloriosa Asociación Nacional Republicana (ANR)”.

A continuación, los legisladores explican los motivos de su postura institucional y política: “Los abajo firmantes manifestamos por esta que el hecho de apoyar la precandidatura del compañero Pedro Alliana y al gobierno de nuestro presidente de la República, Santiago Peña, mantiene nuestra proximidad, acompañamiento y respeto intacto hacia su persona, sin olvidar de manera ninguna los logros de su gobierno como presidente de la República y hoy como presidente de nuestro querido Partido Colorado”

El documento fue firmado por:

Basilio Núñez

Carlos Núñez Agüero

Derlis Maidana

Lizarella Valiente

Patrick Kemper (ex-Hagamos)

Derlis Osorio

Juan Carlos “Nano” Galaverna

Natalicio Chase

Guadalupe Aveiro

Oscar “Cachito” Salomón

Javier Zacarías Irún

Cartes retomó su actividad empresarial y deportiva

Alejado del ruido y de la tremenda crisis en el oficialismo colorado, Horacio Cartes retomó su actividad empresarial. Días atrás, acompañado de su familia visitó la cementera Concepción. Ahí se lo vio con su hombre de confianza, José Ortiz. Llamó la tención que Cartes detonó explosivos y exclamó que ojo par los interesados.

También visitó las instalaciones del Libertad, donde es presidente honorario. Además se lo vio en uno de sus establecimiento ganaderos en el Chaco