Hoy, la abogada y reconocida activista anticorrupción María Esther Roa celebró la salida de Emiliano Rolón de la Fiscalía General del Estado (FGE). Al respecto, dijo que el caso vinculado a Ueno Bank y Miguel Vázquez fue “la gota que colmó el vaso” tras una gestión marcada por la falta una apertura y de resultados en causas de corrupción pública.

Según recordó, desde el inicio los grupos anticorrupción advirtieron que Rolón no tenía “el perfil” requerido para dirigir el Ministerio Público debido a que su trayectoria como juez y camarista era diferente a la función de un fiscal.

“Nosotros habíamos dicho que íbamos a ir chocando con algunos caracteres que él no tenía; una persona muy difícil, inaccesible para la ciudadanía. No le gustaba dar entrevistas, tampoco le gustaba que los fiscales se acerquen a la prensa”, citó.

Según Roa, el cargo debe ser ocupado por un perfil dinámico, comunicador y orientado a la transparencia, ya que la gestión de Rolón dejaría prácticamente sin avances unos 130 expedientes relacionados a la corrupción pública.

Lea más: Wiens: “Para la Fiscalía no debe haber amigos ni enemigos”

Caso Ueno Bank y Alba Cantero

Respecto al caso Ueno Bank, sostuvo que la Fiscalía debió actuar mucho antes de los primeros días de noviembre, ya que existían denuncias previas y pese a esto, no se habían iniciado investigaciones referentes a Miguel Vázquez o Santiago Peña, algo que también dio una posibilidad de ocultar bienes o evidencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También expresó su deseo de que la salida de Rolón sea “ejemplificador” para que la fiscala general interina Alba Cantero “entienda de que ella puede salir por la puerta chica si no se pone la camiseta de la ciudadanía”, ya que según reiteró, la Fiscalía representa a la ciudadanía y esta debe ser accesible.

Lea más: Fiscala general interina, Alba Cantero: “Soy de la casa y estoy comprometida con el Estado paraguayo”

Candidatura de Soledad Machuca

Sobre una posible candidatura de Soledad Machuca -la fiscala adjunta con más antigüedad- para la Fiscalía General del Estado, Roa manifestó que no cree que “se anime” a postularse y advirtió que, de hacerlo, deberá atenerse a las consecuencias.

“Ella no se va a animar y si se anima... que se atenga a las consecuencias; le llamo a la ciudadanía, toda, a ponernos las pilas. Costó muchísimo para que el Fiscal General del Estado le cambie a Soledad; que esta señora vuelva para Fiscal General del Estado va a ser la peor desgracia otra vez después de Emiliano”, citó.

Al respecto, recordó que desde 2018, como fiscal adjunta durante la gestión de Sandra Quiñónez, Machuca tuvo una “gestión opaca y encubridora” en denuncias de alto perfil, algunas de las cuales terminaron prescribiendo, y aseguró que nunca dio respuestas a las denuncias presentadas por grupos anticorrupción.

“Con ella fue imposible; para quien ocupe ese cargo, se debe dar el fortalecimiento de las unidades especializadas. En política se puede pedir cualquier cosa porque necesitan una persona que esté de acuerdo a lo que ellos estén solicitando; una persona que se alinee a los intereses políticos”, agregó y finalmente instó a una vigilancia al proceso de conformación de las ternas en el Consejo de la Magistratura.

Lea más: Juicio político: “No nos olvidemos de Camilo Benítez”, piden diputados

Antecedentes de la fiscala Soledad Machuca

En enero del 2024, en ese entonces senadora Kattya González, había denunciado que la fiscala adjunta Soledad Machuca debía ser procesada por cobro indebido de honorarios. Según había mencionado, la agente aparentemente cobraba un subsidio familiar que era destinado a personas que ganaban el salario mínimo.

Lea más: Fiscala Machuca debe ser procesada, dice Kattya González

En mayo de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había resuelto la apertura de una investigación preliminar sobre la actuación de Machuca Vidal en la denuncia presentada en el año 2020 contra el entonces diputado Hernán David Rivas Román por su título falso de abogado.

Al mismo tiempo del caso del JEM, desde la Asociación de Abogados, Auxiliares y Agentes de Justicia Penal del Paraguay (AAAJP) habían anunciado una denuncia penal contra la fiscala adjunta por cuatro hechos punibles: presunta comisión de prevaricato grave, obstrucción y frustración de la investigación penal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

Lea más: Abogados denunciarán a fiscala Soledad Machuca por cuatro supuestos hechos punibles

Además, el marco de la investigación iniciada en su contra por el JEM, Machuca dijo que rechazó en diciembre de 2020 la denuncia contra Hernán Rivas, presentada en junio de ese año por el abogado Federico Campos, bajo excusa de que no tenía “méritos suficientes” ni cumplía los requisitos de la ley para abrir una causa penal.

Lea más: La excusa de Soledad Machuca al JEM: denuncia contra Hernán Rivas se rechazó por no tener “méritos suficientes”

Inclusive Machuca buscó ocultar el intento de “frenar” el caso de la Red Desinformante, una investigación publicada por el diario ABC Color. Conforme a los antecedentes, se quedó expuesto cómo Machuca, junto con el director Raúl González, realizaron diligencias para congelar el proceso y frenar las investigaciones.

Lea más: Machuca buscó ocultar el intento de “frenar” caso de Red Desinformante