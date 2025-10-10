Fútbol

Recoleta FC vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El “Canario” y el “Decano” se miden a las 17:30, hora de nuestro país, en el Estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. El encuentro será dirigido por Mario Díaz de Vivar y podrás seguirlo por ABC.

Por Arnaldo Benítez
10 de octubre de 2025 - 18:06

Recoleta FC buscará retornar a la victoria después del tropiezo contra Cerro Porteño en la ronda anterior. El “Canario” de Jorge González, que había encadenado tres triunfos antes de la derrota frente al “Ciclón”, está actualmente en puestos de Copa Sudamericana 2026. El “Funebrero” suma 48 puntos y ocupa el último lugar de clasificación al certamen continental, a 3 unidades de Nacional y a 4 del rival de turno, por lo que necesita sumar para asegurar su posición.

Olimpia ganó los últimos dos cotejos que disputó y quiere extender el buen momento con el propósito de sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta el final del campeonato. El “Decano” de Éver Hugo Almeida también quiere asegurar su posición en la Copa Sudamericana 2026, que todavía está comprometida por la diferencia de 9 unidades con respecto al octavo lugar en la tabla acumulativa.

Recoleta FC vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

21′ Un amonestado por bando

El juvenil Juan Falcón de Recoleta y el zaguero central de Olimpia, Orlando Junior Barreto se convierten en los primeros en ver la cartulina de amonestación en el partido. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18′ Olimpia cerca de quebrar el cero

El Decano coqueteó con el primer tanto. La acción se inició con un cruce incisivo de Junior Gamarra. El intento de despeje de Luis Cardozo resultó defectuoso, dejando un rebote a merced de Fernando Cardozo, quien dominó el el esférico y sacó un disparo seco y bajo hacia el primer poste, que contó con la reacción providencial del guardameta Óscar Toledo, quien desvió el peligro y mantuvo su portería a cero. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

17:30 ¡Comienza el partido en Itauguá!

Recoleta FC y Olimpia ya juegan en la ciudad del ñandutí, en el encuentro correspondiente a la decimosexta ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, disputado en el estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:30 Recoleta FC, con equipo confirmado

El entrenador “canario”, Jorga González Frutos presentará el siguiente equipo para recibir en Itauguá a Olimpia: Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Marcos Pereira, Juan Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Matías López, José Espínola, Alejandro Silva; Brahian Ferreira y Wilfrido Báez. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:30 Olimpia, con once definido

El conductor “franjeado”, Éver Hugo Almeida anuncia el siguiente once para visitar a Recoleta FC, en Itauguá: Gastón Olveira; Lucas Morales, Junior Barreto, David Martínez, Alexis Cantero; Rodney Redes, Álex Franco, Richard Ortiz, Junior Gamarra; Fernando Cardozo y Carlos Sebastián Ferreira. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:15 Olimpia enfrenta a Recoleta FC en la antesala del superclásico

Olimpia enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Canario y el Decano juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Mario Díaz de Vivar.

Junior Barreto (i), futbolista de Olimpia, disputa un balón aéreo en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Junior Barreto (i), futbolista de Olimpia, disputa un balón aéreo en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

16:00 A qué hora juega hoy Recoleta vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Olimpia disputan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.
Hugo Quintana, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 14 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, Paraguay.

15:45 Arbitraje: Carlos Paul pasa al “freezer”

Tras reprobar en el partido entre Sportivo Luqueño y 2 de Mayo, por la incorrecta expulsión del zaguero auriazul Lucas Monzón, Carlos Paul Benítez quedó desprogramado de la decimosexta ronda del torneo Clausura. La permanencia en el “freezer” del juez es por tiempo indefinido.

Carlos Paul Benítez, Árbitro.
Carlos Paul Benítez Achar queda en el "freezer" por tiempo indefinido.

15:30 Informe médico: Derlis González quedará fuera por un largo tiempo

El Departamento Médico de Olimpia emitió un nuevo reporte sobre la situación sanitaria de algunos futbolistas de su plantel, confirmando la noticia que ya se venía manejando: el delantero Derlis González sufrió una recaída en su rodilla derecha y queda fuera de las próximas presentaciones, incluyendo el último Superclásico de la temporada.

El delantero de Olimpia, Derlis González se toma de la rodilla derecha, en la que padece la lesión que le impide seguir activo con regularidad en la actual temporada.
El delantero de Olimpia, Derlis González se toma de la rodilla derecha, en la que padece la lesión que le impide seguir activo con regularidad en la actual temporada.

15:15 Olimpia: Junta médica por Derlis González

Una junta médica determinará en Olimpia los pasos a seguir en el caso Derlis González (31), quien volvió a resentir su lesión en la rodilla y es altamente probable que se pierda el resto de la temporada.

Derlis Alberto Galeano González (20/03/1994), talentoso futbolista perseguido por las lesiones.
Derlis Alberto Galeano González (20/03/1994), talentoso futbolista perseguido por las lesiones.

15:00 Recoleta FC: La cría de canarios continúa

Recoleta FC se encuentra en la necesidad de engrosar la bolsa de minutos que exige el reglamento para evitar la reducción de tres puntos y la sanción económica de 200.000.000 de guaraníes.

Juan José Falcón Zaldívar, de la categoría 2008, joven promesa del Recoleta FC.
Juan José Falcón Zaldívar, de la categoría 2008, joven promesa del Recoleta FC.

14:45 Cerro Porteño informó sobre el proceso de canje y venta de entradas

El Torneo Clausura ingresa en su recta de definición, en el que queda aún el último superclásico del año, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Nueva Olla, en Barrio Obrero. El enfrentamiento entre el Cerro Porteño y Olimpia, está programado para el domingo 19 de octubre, a las 17:30 (hora paraguaya).

Jugadores de Cerro y Olimpia forman en un partido de la Primera División de Paraguay entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).
Jugadores de Cerro y Olimpia forman en un partido de la Primera División de Paraguay entre Cerro Porteño y Club Olimpia en el estadio La Nueva Olla en Asunción (Paraguay).

14:30 Derlis González sintió una molestia en la rodilla y es baja por el resto...

Derlis González sintió la molestia en la rodilla y está fuera del partido de Olimpia contra Recoleta FC por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

Derlis González entrena diferenciado en la sesión matutina de Olimpia este jueves 26 de junio en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.
Derlis González entrena diferenciado en la sesión matutina de Olimpia este jueves 26 de junio en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, Paraguay.

14:15 Recoleta FC: Entradas para la fiesta itaugüeña

Recoleta FC habilitó la venta de entradas para la fiesta futbolística del viernes contra Olimpia, a desarrollarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

Estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, sede del partido del viernes entre Recoleta FC y Olimpia.
Estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, sede del partido del viernes entre Recoleta FC y Olimpia.

14:00 Olimpia: Variantes obligada y tácticas

El mejorado Olimpia se dispone a enfrentar el viernes a Recoleta FC, preparando variantes, pese a la reciente victoria sobre Sportivo Ameliano por 2-1. Después de un resultado positivo, la tendencia es que se mantenga el equipo, pero esta vez no se dará.

Gustavo David Vargas Areco, nacido el 29 de setiembre de 2001, se formó en Guaraní, tuvo un paso por Deportivo Santaní y tras su retorno a la Toldería aurinegra alcanzó un alto nivel que le permitió dar un salto al Olimpia.
Gustavo David Vargas Areco, nacido el 29 de setiembre de 2001, se formó en Guaraní, tuvo un paso por Deportivo Santaní y tras su retorno a la Toldería aurinegra alcanzó un alto nivel que le permitió dar un salto al Olimpia.

13:45 Un paso de revista en Olimpia

Con un panorama mejorado, producto de las dos recientes victorias, en Olimpia comienza el periodo de evaluaciones entre la dirigencia y el cuerpo técnico, con vistas a la próxima temporada. En término de conquistas, este 2025 está totalmente perdido.

Éver Hugo Almeida Almada (77), La Leyenda.
Éver Hugo Almeida Almada (77), La Leyenda.

13:30 Recoleta FC: Romero, canario “definitivo”

Recoleta FC anunció la ejecución de la opción de compra de los derechos federativos y el 50 por ciento de los económicos de Lucas Romero (23), quien llegó al club este año, a préstamo de Tacuary.

Lucas Ramón Romero, con el presidente de Recoleta FC, Luis Antonio Vidal Velázquez.
Lucas Ramón Romero, con el presidente de Recoleta FC, Luis Antonio Vidal Velázquez.
Enlace copiado