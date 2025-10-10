Recoleta FC buscará retornar a la victoria después del tropiezo contra Cerro Porteño en la ronda anterior. El “Canario” de Jorge González, que había encadenado tres triunfos antes de la derrota frente al “Ciclón”, está actualmente en puestos de Copa Sudamericana 2026. El “Funebrero” suma 48 puntos y ocupa el último lugar de clasificación al certamen continental, a 3 unidades de Nacional y a 4 del rival de turno, por lo que necesita sumar para asegurar su posición.

Olimpia ganó los últimos dos cotejos que disputó y quiere extender el buen momento con el propósito de sumar la mayor cantidad de puntos posibles hasta el final del campeonato. El “Decano” de Éver Hugo Almeida también quiere asegurar su posición en la Copa Sudamericana 2026, que todavía está comprometida por la diferencia de 9 unidades con respecto al octavo lugar en la tabla acumulativa.

Recoleta FC vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

21′ Un amonestado por bando

El juvenil Juan Falcón de Recoleta y el zaguero central de Olimpia, Orlando Junior Barreto se convierten en los primeros en ver la cartulina de amonestación en el partido.

18′ Olimpia cerca de quebrar el cero

El Decano coqueteó con el primer tanto. La acción se inició con un cruce incisivo de Junior Gamarra. El intento de despeje de Luis Cardozo resultó defectuoso, dejando un rebote a merced de Fernando Cardozo, quien dominó el el esférico y sacó un disparo seco y bajo hacia el primer poste, que contó con la reacción providencial del guardameta Óscar Toledo, quien desvió el peligro y mantuvo su portería a cero.

17:30 ¡Comienza el partido en Itauguá!

Recoleta FC y Olimpia ya juegan en la ciudad del ñandutí, en el encuentro correspondiente a la decimosexta ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo, disputado en el estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá.

16:30 Recoleta FC, con equipo confirmado

El entrenador "canario", Jorga González Frutos presentará el siguiente equipo para recibir en Itauguá a Olimpia: Óscar Toledo; Iván Piris, Luis Cardozo, Marcos Pereira, Juan Sebastián Vargas; Juan José Falcón, Matías López, José Espínola, Alejandro Silva; Brahian Ferreira y Wilfrido Báez.

🐤✅ ¡Alineación Confirmada!



Así salimos hoy para enfrentar a Olimpia por la fecha 16 del Torneo Clausura.#VamosCanario#RecoQuerido#RFC pic.twitter.com/fIr6U4wvO1 — Recoleta Football Club (@recoleta_club) October 10, 2025

16:30 Olimpia, con once definido

El conductor "franjeado", Éver Hugo Almeida anuncia el siguiente once para visitar a Recoleta FC, en Itauguá: Gastón Olveira; Lucas Morales, Junior Barreto, David Martínez, Alexis Cantero; Rodney Redes, Álex Franco, Richard Ortiz, Junior Gamarra; Fernando Cardozo y Carlos Sebastián Ferreira.

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta tarde.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/11i2HvKDuE — Club Olimpia (@elClubOlimpia) October 10, 2025

16:15 Olimpia enfrenta a Recoleta FC en la antesala del superclásico

Olimpia enfrenta hoy a Recoleta FC en el comienzo de la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Canario y el Decano juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Mario Díaz de Vivar.

16:00 A qué hora juega hoy Recoleta vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Recoleta FC y Olimpia disputan hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:45 Arbitraje: Carlos Paul pasa al “freezer”

Tras reprobar en el partido entre Sportivo Luqueño y 2 de Mayo, por la incorrecta expulsión del zaguero auriazul Lucas Monzón, Carlos Paul Benítez quedó desprogramado de la decimosexta ronda del torneo Clausura. La permanencia en el “freezer” del juez es por tiempo indefinido.

15:30 Informe médico: Derlis González quedará fuera por un largo tiempo

El Departamento Médico de Olimpia emitió un nuevo reporte sobre la situación sanitaria de algunos futbolistas de su plantel, confirmando la noticia que ya se venía manejando: el delantero Derlis González sufrió una recaída en su rodilla derecha y queda fuera de las próximas presentaciones, incluyendo el último Superclásico de la temporada.

15:15 Olimpia: Junta médica por Derlis González

Una junta médica determinará en Olimpia los pasos a seguir en el caso Derlis González (31), quien volvió a resentir su lesión en la rodilla y es altamente probable que se pierda el resto de la temporada.

15:00 Recoleta FC: La cría de canarios continúa

Recoleta FC se encuentra en la necesidad de engrosar la bolsa de minutos que exige el reglamento para evitar la reducción de tres puntos y la sanción económica de 200.000.000 de guaraníes.

14:45 Cerro Porteño informó sobre el proceso de canje y venta de entradas

El Torneo Clausura ingresa en su recta de definición, en el que queda aún el último superclásico del año, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Nueva Olla, en Barrio Obrero. El enfrentamiento entre el Cerro Porteño y Olimpia, está programado para el domingo 19 de octubre, a las 17:30 (hora paraguaya).

14:30 Derlis González sintió una molestia en la rodilla y es baja por el resto...

Derlis González sintió la molestia en la rodilla y está fuera del partido de Olimpia contra Recoleta FC por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:15 Recoleta FC: Entradas para la fiesta itaugüeña

Recoleta FC habilitó la venta de entradas para la fiesta futbolística del viernes contra Olimpia, a desarrollarse en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 17:30.

14:00 Olimpia: Variantes obligada y tácticas

El mejorado Olimpia se dispone a enfrentar el viernes a Recoleta FC, preparando variantes, pese a la reciente victoria sobre Sportivo Ameliano por 2-1. Después de un resultado positivo, la tendencia es que se mantenga el equipo, pero esta vez no se dará.

13:45 Un paso de revista en Olimpia

Con un panorama mejorado, producto de las dos recientes victorias, en Olimpia comienza el periodo de evaluaciones entre la dirigencia y el cuerpo técnico, con vistas a la próxima temporada. En término de conquistas, este 2025 está totalmente perdido.

13:30 Recoleta FC: Romero, canario “definitivo”

Recoleta FC anunció la ejecución de la opción de compra de los derechos federativos y el 50 por ciento de los económicos de Lucas Romero (23), quien llegó al club este año, a préstamo de Tacuary.