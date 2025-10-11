El “Gallo” norteño, dirigido por Felipe Giménez, llega en un momento excepcional, con cinco victorias consecutivas en liga (seis si se suma Copa Paraguay). Aunque se mantiene a siete puntos del líder Guaraní y a seis de su rival de turno, su principal meta es asegurar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Actualmente, ocupa el octavo lugar en el acumulado, a ocho unidades de Recoleta FC, el primer equipo en zona de copa.

Por su parte, el “Ciclón” de Jorge Bava también atraviesa un excelente presente, hilando tres victorias en el campeonato y una cuarta en Copa Paraguay. Con una diferencia de solo un punto respecto al puntero Guaraní, Cerro Porteño está obligado a ganar para subir momentáneamente a la cima de la tabla y así trasladar toda la presión al “Indio”, que jugará su partido mañana domingo ante Sportivo Ameliano.

Sportivo 2 de Mayo vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

16:30 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El entrenador del "Gallo" norteño, Felipe Giménez anuncia el siguiente once para recibir a Cerro Porteño: Ángel Martínez; Juan Segundo Feliú, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Marcelo Acosta, Sergio Sanabria, Óscar Romero Adorno y Henry Riquelme; Ronald Cornet y Rodrigo Ruiz Díaz.

16:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El conductor azulgrana, Jorge Bava presentará el siguiente equipo para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Édgar Páez, Gastón Giménez, Robert Piris da Motta, Ignacio Aliseda; Luis Amarilla y Jonatan Torres.

📋 Alineación oficial de Cerro Porteño para enfrentar a 2 de Mayo ⚽️🏟️🌪️ pic.twitter.com/SlUKn0ZYqU — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) October 11, 2025

16:15 La formación de Cerro Porteño para enfrentar hoy a 2 de Mayo

Cerro Porteño disputa hoy la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón enfrenta a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero. Jorge Bava perdió a dos titulares, pero recuperó a Juan Manuel Iturbe.

16:00 Cerro Porteño y una parada complicada ante 2 de Mayo en el norte

Cerro Porteño enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Gallo y el Ciclón juegan a las 17:30, hora de nuestro país, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Arbitra Blas Romero.

15:45 A qué hora juega hoy 2 de Mayo vs. Cerro y dónde ver en vivo

2 de Mayo y Cerro Porteño disputan hoy fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

15:30 2 de Mayo: Amambay, como territorio azulgrana

El Sportivo 2 de Mayo espera contar el sábado con una masiva concurrencia para el duelo contra Cerro Porteño, fijado para las 17:30, en el estadio Río Parapití, por la decimosexta ronda del torneo Clausura.

15:15 Cerro Porteño: Mate charrúa en la Olla

Los uruguayos Jorge Bava (entrenador) y Fabricio Domínguez (futbolista) brindaron este jueves una conferencia en la que manifestaron su vibra positiva de cara al tramo final de la temporada.

15:00 ¡Amor incondicional! Güiza confiesa que Cerro Porteño fue donde “más feliz fui”

El reconocido delantero español, Daniel González Güiza, se convirtió en el protagonista del podcast “El Cafelito”, conducido por Josep Pedrerol. Durante la charla, el campeón de la Eurocopa 2008 recordó con gran emoción su etapa en Cerro Porteño, asegurando que fue el lugar donde experimentó la mayor felicidad en toda su exitosa trayectoria futbolística.

14:45 Jorge Bava previo a 2 de Mayo: habló el técnico de Cerro Porteño

Jorge Bava habló en la previa del viaje a Pedro Juan Caballero para la visita de Cerro Porteño al 2 de Mayo por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay.

14:30 Bruno Valdez, “desempolvado” en Cerro Porteño

Bruno Amílcar Valdez fue “desempolvado” por el entrenador uruguayo Jorge Bava en Cerro Porteño y el martes demostró que puede darle una mano importante al equipo en el tramo final de la temporada.

14:15 Consolidación de Ángel Martínez en 2 de Mayo

El Sportivo 2 de Mayo cuenta con un arquero joven y consolidado, Ángel Isaías Martínez, de 23 años.

14:00 Cerro Porteño informó sobre el proceso de canje y venta de entradas

El Torneo Clausura ingresa en su recta de definición, en el que queda aún el último superclásico del año, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio La Nueva Olla, en Barrio Obrero. El enfrentamiento entre el Cerro Porteño y Olimpia, está programado para el domingo 19 de octubre, a las 17:30 (hora paraguaya).

13:45 Elevadas expectativas en 2 de Mayo

En el Sportivo 2 de Mayo se frotan las manos con vistas al partido del sábado contra Cerro Porteño, a disputarse en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, a las 17:30.

13:30 Bruno Valdez: “el profe llegó recién, va dando su idea”

Luego de la ajustada victoria ante Sol de América que instaló a Cerro Porteño en los cuartos de final de la Copa Paraguay, uno de los zagueros del equipo azulgrana, Bruno Valdez dejó sus impresiones, asegurando que el plantel está entendiendo, de a poco, la idea del nuevo entrenador, Jorge Bava.

13:15 Cerro Porteño avanza raspando a los cuartos de final

Cerro Porteño derrotó esta noche ajustadamente por 1-0 a Sol de América (Intermedia), en Itauguá para adjudicarse el último boleto a los cuartos de final de la Copa Paraguay, instancia en la que queda emparejado con el General Caballero de Juan León Mallorquín.

