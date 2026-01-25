Olimpia vs. Guaraní: el “clásico más añejo” en vivo

Tras un 2025 donde el protagonismo le fue esquivo, el Franjeado inicia una era bajo la tutela de Pablo “Vitamina” Sánchez. El objetivo es claro: sepultar la pálida imagen de la temporada anterior. Para lograrlo, la institución ha concretado doce incorporaciones, destacándose los regresos de Richard “Cachorro” Sánchez y Mateo Gamarra, nombres que han despertado un renovado entusiasmo en la afición.

Las expectativas son altas, respaldadas por una pretemporada donde el equipo mostró destellos de buen fútbol ante rivales de peso internacional como Boca Juniors y Colo Colo. El nuevo cuerpo técnico llega con el aval de estos rendimientos previos para afrontar el debut.

En la vereda opuesta, el proyecto de Víctor Ceferino Bernay opta por la estabilidad. Guaraní mantiene la columna vertebral que lo llevó a luchar hasta el último suspiro por el Clausura pasado en un mano a mano con Cerro Porteño.

La única ausencia de peso en el esquema de Bernay es la de Alcides Benítez, el lateral-volante que partió rumbo al fútbol argentino para vestir la camiseta de Belgrano de Córdoba. Ante esta baja y la política de pocos fichajes, el “Legendario” fía su suerte a la solidez de su base actual y a la reincorporación de futbolistas que regresan de sus préstamos en otros clubes, con la firme intención de seguir siendo animador principal del campeonato.

Olimpia vs. Guaraní: minuto a minuto en vivo

16:50 Guaraní, con once definido

El conductor aurinegro, Víctor Ceferino Bernay anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia en una nueva edición del “clásico más añejo”: Aldo Pérez; Juan Daniel Pérez, Alcides Barbote, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Matias López, Luis Martínez Soto y Agustín Manzur; Cesar Miño, Iván Ramírez Ferreira y Derlis Rodríguez. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

16:45 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para enfrentar a Guaraní: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Carlos Sebastián Ferreira y Rodney Redes. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

Olimpia-Guaraní, un estreno de “alto voltaje” entre los añejos rivales

Olimpia y Guaraní disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Franjeado con Pablo Vitamina Sánchez a la cabeza desde esta temporada, y el Legendario con Víctor Bernay en el comando juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

