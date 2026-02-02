Para el equipo dirigido por Jorge Bava, el triunfo es la única opción válida. Tras la contundente victoria 4-2 sobre San Lorenzo en la fecha anterior, el Ciclón suma 4 unidades y necesita los tres puntos para recortar distancias con Nacional, que lidera con puntaje ideal (9), y para dar alcance a su tradicional rival, Olimpia, en la zona alta de la clasificación. El estratega uruguayo no se guarda nada y prepara modificaciones en el once inicial para ajustar el bloque defensivo.

Por su parte, el Sportivo Luqueño de Lucas Barrios llega a Barrio Obrero con la misión de recuperar la sonrisa. Tras un debut prometedor venciendo al 2 de Mayo, el equipo sufrió un traspié ante el líder Nacional (2-1), lo que lo dejó estacionado con 3 puntos. El “Pantera”, en su faceta de entrenador, también moverá sus fichas en la alineación titular buscando mayor equilibrio y contundencia para frenar el ímpetu azulgrana en su estadio.

Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño: minuto a minuto en vivo

19:00 El equipo de Cerro Porteño en el inicio de la “Era Blas Reguera”

Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño completan esta noche la tercera ronda del torneo Apertura 2026, en el encuentro que tendrá lugar en el estadio La Nueva Olla, escenerio que marcará el debut oficial de la gestión de Blas Reguera como flamente presidente del “Ciclón”, tras su histórica victoria en los comicios del pasado sábado sobre Carlos Rejala.

18:45 Cerro está obligado a ganar para acortar diferencias con Nacional

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en el cierre de la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón y el Auriazul juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

18:30 A qué hora juega hoy Cerro vs. Luqueño y dónde ver en vivo

Cerro Porteño y Sportivo Luqueño disputan hoy la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

18:15 Blas Reguera asume la presidencia de Cerro Porteño con cifra récord de votos

El Club Cerro Porteño inicia una nueva etapa institucional tras una Asamblea General Ordinaria que quedará grabada en los libros de historia del fútbol paraguayo. Blas Reguera Riquelme fue proclamado como nuevo presidente de la entidad azulgrana tras obtener una victoria contundente con 7.387 votos, liderando una Comisión Directiva renovada que asume el desafío de conducir al Ciclón.

18:00 Blas Riveros, descartado para el duelo ante Sportivo Luqueño

La planificación de Cerro Porteño para la tercera ronda del Apertura se ve afectada con la confirmación de la baja de Blas Riveros. El lateral izquierdo de 27 años, pieza inamovible y uno de los puntos más altos en el esquema azulgrana, queda oficialmente descartado para el enfrentamiento de este lunes ante Sportivo Luqueño, que completará la tercera ronda, en el estadio La Nueva Olla.

17:45 Cerro Porteño presenta el Polideportivo Arena Juan José Zapag

En el marco del cierre de una gestión que se extendió por 16 años, la directiva de Cerro Porteño realizó el acto oficial de inauguración del Polideportivo “Arena Juan José Zapag”. Aunque el proyecto se encuentra en su fase final de construcción, las autoridades azulgranas decidieron abrir las puertas del nuevo recinto para presentar su imponente infraestructura ante la comunidad cerrista, saldando así una deuda histórica con las disciplinas menores del club.

17:30 Jorge Bava: “Fuimos contundentes y ese factor predominó en el juego”

Cerro Porteño festejó el martes la primera victoria en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón, que ganaba cómodamente 3-0 y recibió dos descuentos seguidos, derrotó 4-2 a Sportivo San Lorenzo en el Erico Galeano.

17:15 Jorge Bava sobre Juan Manuel Iturbe: “Sin meterme en el trabajo de Alfaro, pero una...”

Juan Manuel Iturbe fue la figura del triunfo 4-2 de Cerro Porteño sobre San Lorenzo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

17:00 Blas Riveros: del gol al cambio por una molestia en el...

Jorge Bava reveló el motivo del cambio de Blas Riveros. El lateral izquierdo marcó el 1-0 parcial del triunfo 4-2 sobre San Lorenzo, pero no completó el partido.

16:45 Jorge Bava y el partido de Pablo Vegetti: “Fue muy marcado”

Jorge Bava analizó el partido de Pablo Vegetti, quien arrancó de titular y jugo 89 minutos. El experimentado atacante no convirtió, pero según el entrenador uruguayo, cumplió con otras funciones.

16:30 Cerro Porteño se impone ante un combativo San Lorenzo en Capiatá

En un partidazo, Cerro Porteño derrotó por 4-2 a Sportivo San Lorenzo, en un encuentro vibrante correspondiente a la segunda jornada del torneo Apertura 2026, disputado en Capiatá. El duelo, cargado de emociones, goles y momentos decisivos, marcó el último triunfo de la era Juan José Zapag en la presidencia azulgrana. Aunque el “Rayadito” se plantó con valentía y ambición, le faltó la jerarquía necesaria para capitalizar sus mejores pasajes en el juego, con una falta de efectividad que el conjunto azulgrana no perdonó.

16:15 Nacional sostiene lo planificado al superar a Sportivo Luqueño

Nacional fue hasta Itauguá para enfrentar a Sportivo Luqueño de “visitante”, de donde se trajo una victoria por 2-1 para seguir sosteniendo lo planificado: de ser protagonista del torneo. La Academia, con goles de los Benítez, Gastón y Hugo Adrián, venció al Auriazul, que arrancó ganando gracias a Paul Riveros, marcador que le dieron vuelta en el segundo tiempo.

Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube