Guaraní vs. Olimpia: el “clásico más añejo” en vivo

El Aborigen afronta este compromiso en medio de una etapa de transición técnica. Este será el segundo encuentro bajo la dirección interina de Claudio Vargas, quien asumió el cargo tras la salida de Víctor Bernay y se mantiene a la espera de que Leandro Romagnoli tome las riendas del primer equipo.

El Legendario llega motivado tras vencer 3-1 a Recoleta FC en la jornada anterior, un resultado vital que cortó una racha negativa de seis partidos sin ganar. Actualmente, el equipo suma 13 puntos y busca acortar la brecha de 14 unidades que lo separa de su rival de esta tarde.

Por su parte, el Decano llega en un momento de forma envidiable. El equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que ya tiene la mirada puesta en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, encadena dos victorias consecutivas y lidera la tabla con autoridad.

Con 27 unidades en su haber, Olimpia goza de una ventaja considerable sobre sus perseguidores inmediatos: supera por 7 puntos a su escolta Cerro Porteño, por 8 a Nacional y por 10 a Libertad. El objetivo de hoy es claro: extender su racha ganadora y consolidar su camino hacia el título.

Guaraní vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Guaraní vs. Olimpia, el más añejo abre la segunda y decisiva rueda

Guaraní y Olimpia disputan hoy una nueva edición del clásico más añejo en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen y el Decano juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá.

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A qué hora juega hoy Guaraní vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

La APF programó las fechas 13, 14 (adelanto en Semana Santa) y 15

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó las próximas tres fechas del torneo Apertura 2026.

La Conmebol también anuncia aumento de premios para la Copa Sudamericana 2026

Siguiendo la misma línea trazada para la Copa Libertadores, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció un incremento de 4.010.000 dólares al pozo total de premios para la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Esta resolución de la entidad rectora busca jerarquizar la competencia y recompensar el éxito en las etapas decisivas del certamen continental.

Olimpia, con calendario confirmado en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

La Conmebol divulgó oficialmente el calendario de partidos para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, trazando el camino que deberá recorrer Olimpia en su ambición internacional en busca de la “copa que le falta”. El equipo dirigido por Pablo “Vitamina” Sánchez ya conoce las fechas, sedes y horarios de sus compromisos, con la certeza de que ejercerá su localía íntegramente en el Estadio Defensores del Chaco.

El análisis de “Vitamina” sobre el grupo de Olimpia en la Copa Sudamericana 2026

Tras el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, quedó definido que Olimpia encabezará el Grupo G. El Decano deberá medir fuerzas ante el histórico Vasco da Gama de Brasil, el Audax Italiano de Chile y el debutante argentino Barracas Central. Luego de conocerse los rivales, el entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez, analizó el panorama que le espera al equipo en la competición, destacando los factores logísticos que jugarán a favor de su plantel.

Retorno de Blas Romero, la novedad en las designaciones arbitrales de la Fecha 12

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol oficializó las designaciones para la duodécima jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La nota destacada de la nómina es el regreso de Blas Romero, quien vuelve a la actividad principal tras cumplir una sanción de cuatro fechas fuera de las canchas.

El camino de Olimpia en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2026

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 trazó un destino particular para Olimpia, ubicándolo como cabeza de serie del Grupo G. En esta zona, el “Decano” deberá medir fuerzas ante el histórico Vasco da Gama de Brasil, el Audax Italiano de Chile y el debutante argentino Barracas Central. La conformación del grupo marca la hoja de ruta que despierta la memoria emotiva que invita a la ilusión.

Olimpia, un nuevo clásico a la vista

Olimpia ganó los tres clásicos de la primera rueda del Apertura. Ahora inicia el segundo y decisivo tramo del torneo con el duelo añejo con Guaraní, a cumplirse el sábado en Capiatá, a las 18:30.

Guaraní: Romagnoli llega a la Toldería

Guaraní confirmó la contratación del técnico argentino Leandro Atilio Romagnoli para sustituir a su compatriota Víctor Eduardo Ceferino Bernay, destituido por la mala campaña en el campeonato Apertura.

El Tribunal Disciplinario de la APF intima a Olimpia por una deuda con Ramón Martínez

El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol emitió una resolución contra el Club Olimpia debido al incumplimiento de pago al futbolista Ramón Martínez López. Pese a que la institución informó encontrarse en una etapa avanzada de negociaciones con el jugador, el Tribunal constató que aún no se acreditó el abono de USD 104.860,08, una obligación que arrastra una resolución previa de la Comisión del Estatuto del Jugador desde noviembre de 2025.

Leandro “Pipi” Romagnoli es el nuevo entrenador de Guaraní

El argentino Leandro “Pipi” Romagnoli, de 45 años, alcanzó un acuerdo verbal para asumir la dirección técnica de Guaraní. La decisión de la directiva llega tras el fin del ciclo del anterior conductor, Víctor Bernay, quien dejó el cargo luego del empate sin goles frente a Sportivo Ameliano en la décima ronda del Apertura 2026.