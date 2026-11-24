La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores, que estudia este martes el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, avaló el pedido del Ejecutivo de reducir la partida de “Agenda Digital”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) Eso, con el fun de redireccionar los recursos recortados para financiar obras públicas.

Específicamente, el Ejecutivo pidió reducir en G. 367.348 millones (US$ 57 millones al cambio previsto en el PGN 2027) el monto que el MITIC puede gastar en el programa Agenda Digital (El proyecto cuenta con un préstamo aproximado de US$ 130 millones).

También solicitó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) pueda gastar esa misma suma en obras, sin aumentar el presupuesto total del PGN 2027.

Lea más: Mitic mintió al Congreso y ocultó convenios para pauta digital vía PTI

Mitic y MOPC: cómo se financiarían las obras

Ramón Duette, director de la Comisión Bicameral de Presupuesto, indicó que el préstamo que financia Agenda Digital está reservado para ese programa. Por eso, se necesita un permiso para usar recursos del programa en otros fines.

La fuente de financiamiento son recursos provenientes de colocación de bonos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2027: Senadores debaten por US$ 6 millones para cooperadoras escolares

La senadora Esperanza Martínez preguntó qué proyectos perderían recursos con el ajuste. Al apoyar el recorte, señaló qué esperaba de Agenda Digital: “El Mitic debería haber logrado que todas las escuelas del Paraguay tuvieran computadoras, tuvieran internet”, digo.

Lea más: PGN 2027: especialistas alertan sobre déficit, deuda y menor inversión pública

US$ 9 millones para obras en Ñemby

A su turno, el senador Dionisio Amarilla pidió que parte de los recursos se destine a obras en la localidad de Pa’i Ñu, de Ñemby, cercana al área de Acceso Sur (Ruta PY 01).

Estimó que por allí pasan al menos 5.000 vehículos por día y pidió que la obra incluya alcantarillas. “No hay parche que aguante cuando el caudal de la lluvia es fuerte”, dijo.

El senador calculó primero un costo de US$ 5 millones para trabajos en el sitio. Tras recibir una planilla del intendente Blas Lanzoni, elevó la estimación a unos US$ 9 millones.

¿Qué finalmente se aprobó?

Luego de un largo debate al respecto, en la votación, la comisión finalmente aprobó redireccionar los recursos del MITIC para infraestructura pública, distribuyendo de esta menera: US$ 9 millones para obras en Ñemby y US$ 51 millones para otros proyectos del MOPC.

El pleno del Senado tiene plazo hasta antes del 30 de noviembre para votar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Tras ese paso, el proyecto vuelve a Diputados.

Lea más: PGN 2027: el Senado retoma hoy el estudio sin Óscar Lovera