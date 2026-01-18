2026: un calendario que confirma que Paraguay está en la ruta del mundo

El punto de partida será el 31 de enero en el Anfiteatro “José Asunción Flores” de San Bernardino, con una nueva edición del Flashback Fest. Allí, Roupa Nova, emblema de la balada y el pop brasileño desde los años 80, compartirá escenario con The Sacados, dúo argentino que marcó una época con su pop bailable y espíritu festivo. Esa misma noche, pero a orillas del río, el Puerto de Asunción recibirá el Cumbia Fest Vol. 2, con Luck Ra, uno de los fenómenos actuales de la cumbia argentina; el colombiano Jorge Celedón, referente del vallenato romántico; y los mexicanos Los Bybys, especialistas en convertir cualquier escenario en pista de baile.

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Febrero seguirá expandiendo el mapa musical. El 7 de febrero, el Anfiteatro de San Bernardino volverá a ser territorio rockero con el Cosquín Rock Paraguay, que reunirá a Ciro y los Persas, herederos directos del legado de Los Piojos; Catupecu Machu, banda clave del rock alternativo argentino; Conociendo Rusia, una de las voces más personales del pop-rock actual; Nonpalidece, referentes del reggae en español; y La Mancha de Rolando, con décadas de canciones coreables, además de artistas nacionales. Ese mismo día, el Puerto de Asunción vibrará con el Carnaval 2026, de la mano de Raça Negra, emblema del pagode brasileño, y Axé Bahía, sinónimo de coreografías y hits que marcaron los 2000.

El 21 de febrero, el SND Arena será escenario del reencuentro de Sin Bandera con el público paraguayo. El dúo conformado por Noel Schajris y Leonel García traerá un repertorio que atraviesa generaciones, con baladas que se convirtieron en himnos del pop romántico en español. Una semana después, el 28 de febrero, el Puerto de Asunción albergará el evento Festinha, donde Só Pra Contrariar, también referente del pagode con Alexandre Pires a la cabeza, y É O Tchan, fenómeno cultural del axé, pondrán el acento en el baile y la celebración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Marzo se perfila como uno de los meses más intensos del año. El 8 de marzo, Tini Stoessel regresará al país con su show “Futttura” en el Jockey Club Paraguayo, en un momento clave de su carrera, consolidada como una de las grandes figuras del pop latino contemporáneo. El 10 de marzo, Paraguay recibirá por primera vez a Macy Gray, voz inconfundible del soul y el R&B, quien ofrecerá un concierto íntimo en la Sala de Convenciones del Banco Central del Paraguay, prometiendo una noche de clásicos y sensibilidad.

Del 17 al 19 de marzo, el Jockey Club Paraguayo será nuevamente sede del festival Asunciónico, que este año se presenta como un verdadero retrato del presente musical global. Por primera vez llegarán al país Sabrina Carpenter, una de las figuras más influyentes del pop actual; Doechii, referente del hip hop alternativo; Addison Rae, estrella surgida de la cultura digital; Turnstile, banda que renovó el hardcore punk; Viagra Boys, con su irreverente post-punk desde Suecia; y Lorde, artista de culto que convirtió la introspección en identidad sonora.

También debutarán en Paraguay The Warning, trío mexicano que revitaliza el hard rock; Aitana, una de las voces más fuertes del pop español; Six Sex, representante de la nueva escena argentina; y la DJ surcoreana Peggy Gou, figura clave de la electrónica global.

Asunciónico 2026 marcará además el regreso de nombres fundamentales como Deftones, banda que redefinió el metal alternativo; The Killers, responsables de algunos de los himnos más grandes del indie rock; Interpol, referentes del post-punk moderno; y Skrillex, pionero de la electrónica mainstream. A ellos se sumarán No Te Va Gustar, El Mató a un Policía Motorizado, YSY A y Yami Safdie, representando distintas generaciones del Río de la Plata, como también bandas nacionales.

La agenda continuará en los meses siguientes. El 18 de abril, Paulo Londra llevará su regreso a los escenarios al Puerto de Asunción, mientras que el 16 de mayo, en el mismo espacio, se presentará Milo J, una de las voces más prometedoras de la Argentina. El 7 de mayo, el romanticismo clásico dirá presente con Air Supply en el SND Arena, y el 14 de mayo, la agrupación española Mocedades ofrecerá un concierto en Asunción como parte de su gira regional.

El 13 de mayo, el Jockey Club Paraguayo recibirá nuevamente a Korn, referentes del nu metal, en un show que incluirá por primera vez en Paraguay a Spiritbox, banda canadiense que redefine el metal moderno, y Seven Hours After Violet, de Estados Unidos.

El 6 de junio, el Jockey Club Paraguayo será escenario de uno de los momentos más emotivos del año: “El último regreso” de Ricardo Montaner, quien volverá a encontrarse con el público paraguayo para repasar nuevas canciones y los clásicos que marcaron más de cinco décadas de carrera.

En la segunda mitad del año, el 27 de agosto, la puertorriqueña Kany García traerá su tour 2026 al Puerto de Asunción, reafirmando su conexión con el público local. Finalmente, el 31 de octubre, Luciano Pereyra regresará al país con su gira “Te sigo amando”, con un show en el SND Arena que promete ser uno de los cierres más emotivos del calendario.

Más que una lista de fechas, el 2026 se presenta como un año donde cada concierto suma una historia distinta, y donde Paraguay vuelve a ocupar un lugar central en la narrativa musical de la región y del mundo.