Día Mundial del Picnic: cuatro recetas para disfrutar al aire libre y sin cubiertos

¿Qué puedo llevar a un picnic?

Salir de picnic no debería ser estresante. Con que prepares un buen mantel y una cesta con snacks, quesos, embutidos, frutas y un buen vino deberías estar listo para una buena experiencia al aire libre.

Si te gustan las experiencias gourmet, lo ideal es cocinar un par de cositas antes, como unas croquetas. Te recomendamos especialmente las croquetas de arroz, que son perfectas para utilizar sobrantes del día anterior y quedan muy sabrosas son un poco de kétchup, mostaza o mayonesa.

Lea más: Croquetas de arroz: receta fácil para aprovechar lo que sobró

Otra opción ideal para llevar a un picnic son las tartas. La variedad es inmensa pero te sugerimos con fervor que pruebes esta receta de tarta de tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta. Cortala en porciones listas para consumir y listo.

Siguiendo el paso a paso al pie de la letra debería quedarte un relleno cremoso y sabrosos que todos van a querer saber cómo hiciste.

Lea más: Tarta de cebolla y queso tipo fugazzeta: cómo lograr un relleno cremoso

¿Qué te parecen unos palitos de queso crocantes para disfrutar con ese pote de queso crema y hierbas que te encanta? Son súper prácticos y saben bien solos o con dips que varían desde hummus hasta salsas de ajo, patés y más.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Snack para el fin de semana: cómo hacer palitos de queso crocantes y sabrosos

Por último, si te gusta la idea de incluir algo dulce, una opción que no falla es la pastafrola, pero para salir de la clásica de dulce de guayaba te proponemos que pruebes esta receta de pastafrola liviana de frutillas.

No solo sorprende por su color sino que aporta una textura y sabor únicos.

Lea más: Pastafrola liviana de frutillas: la versión light más rica y fácil de preparar

¿Cuál de estas preparaciones pensás llevar? No está mal hacerlas todas y sorprender a tu pareja o grupo de amigos en el encuentro en modo picnic.