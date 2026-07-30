Aneaes: egresados de carreras acreditadas ganan hasta 13% más, según estudio

La Agencia Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Superior (Aneaes), presentó esta mañana un nuevo informe en el marco de la campaña “Educación que Emplea”, en conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Unión Industrial del Paraguay (UIP). El reporte establece que existen ventajas laborales para aquellos estudiantes que cuentan con diplomas de carreras acreditadas.

Para el estudio, fueron analizados 245.358 títulos universitarios y 94.486 trayectorias laborales formales, cruzando datos de registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lista de carreras acreditadas y datos sobre empleo del Instituto de Previsión Social (IPS). El reporte presentado hoy se denomina “Acreditación de carreras de grado y trayectoria salarial del empleo formal en Paraguay”.

El estudio encontró que entre los egresados que pasan por sus primeras etapas de trayectoria laboral, siempre dentro del empleo formal, quienes provienen de carreras acreditadas presentan una remuneración promedio superior a los egresados de ofertas que no tienen acreditación.

“Las diferencias observadas oscilan entre 4,6 y 13,6%, dependiendo de la cohorte de edad analizada. El patrón se verifica tanto en hombres como en mujeres y se mantiene al analizar el salario promedio como la medida de las remuneraciones”, indica el reporte.

Mejores salarios se observan en egresados más jóvenes, según Aneaes

De acuerdo con los datos del informe, esta ventaja en el salario se confirma en el tramo de 23 a 27 años de edad y la diferencia se atenúa cuando sube el rango etario. Según los técnicos de la Agencia, es un fenómeno que se observa con el carácter reciente de la acreditación como estándar de mercado.

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“Un trabajador que hoy tiene 43 años egresó quizás en una época en la que la acreditación no estaba vigente o no estaba todavía instalada como está hoy”, afirmó José Duarte Penayo, presidente de la Aneaes.

El titular de la entidad también indicó que el informe coincide con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que establece que las personas que cuentan con 12, 13 o más años de estudio, tienen solamente el 30% de posibilidad de caer en la informalidad. Mientras que aquellos que tienen pocos años de estudio o nada, están con el 90% de posibilidad de caer en el empleo informal.

“Alcanzar el nivel universitario abre el acceso al empleo formal: la informalidad cae del 70,2 % al 38,9 %”, sostiene el informe presentado esta mañana.

Carreras acreditadas: sector privado vs sector público

Clarito Rojas, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP) y rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), presente en el evento, brindó declaraciones preocupantes. Aseveró que el sector público es el que más contrata a estudiantes de carreras no acreditadas en Paraguay.

“En Ciencias de la Salud por ejemplo – en hospitales estatales-, probablemente 4 de 10 están contratados de instituciones acreditadas y 6 de instituciones no acreditadas, esa caracterización se tiene hoy y es política de Estado”, apuntó Rojas.

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Agregó que hay que preguntarse si el Estado está interesado en profundizar esta política de la educación que emplea y la línea de vinculación con el valor de la acreditación. El presidente de la Aneaes, José Duarte, admitió que existe una brecha importante y es el sector privado, el mercado, que tiene consideración en contratar a personas de carreras que tienen el sello de calidad.