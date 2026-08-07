Virus respiratorios: advierten de mayor peligro a hipertensos y diabéticos

En un contexto de persistente circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) advirtió a la población más vulnerable, asegurando que aquellas personas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, asma, cardiopatías y enfermedades pulmonares, corren mayor riesgo.

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Según el reporte epidemiológico de este viernes, estos grupos no solo enfrentan un riesgo significativamente mayor de desarrollar cuadros graves, sino que, de manera alarmante, son quienes registran los niveles más bajos de vacunación contra la influenza.

Salud hace un llamado urgente a la inmunización contra la influenza

La cartera sanitaria asegura que la vacunación anual contra la influenza sigue siendo la herramienta más eficaz para disminuir drásticamente las complicaciones, las hospitalizaciones y la mortalidad.

En las últimas cuatro semanas, se han confirmado 34 defunciones asociados a virus respiratorios y, en lo que va del año, la cifra acumulada asciende a 164 muertes.

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Un dato que pone de relieve la importancia de la prevención es que ninguno de los pacientes fallecidos en el último mes contaba con antecedentes de vacunación antigripal para la temporada actual. Salud Pública resalta que aunque la vacuna no garantiza una inmunidad absoluta contra todos los virus, confiere una protección efectiva contra las formas más severas de la enfermedad, reduciendo el riesgo de muerte.

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Radiografía de la situación actual: elevada presión sobre el sistema de salud

El boletín epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, muestra un escenario activo. En la última semana se registraron 23.021 consultas por virus respiratorios.

En cuanto a las internaciones, el reporte indica que 1.471 personas han sido hospitalizadas en el último mes. De este grupo, un 16 % requirió atención en unidades de cuidados intensivos.

Aunque el Ministerio de Salud aclara que la proporción de hospitalizados se mantiene dentro de los umbrales estacionales esperados, la presión sobre el sistema de salud es innegable.

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Los grupos que concentran el mayor porcentaje de camas ocupadas son los niños menores de 2 años (29 %) y los adultos mayores de 60 años (28 %), seguidos por un 13 % de niños y jóvenes entre 5 y 19 años. Los virus identificados con mayor frecuencia en estos pacientes hospitalizados incluyen el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), el Metapneumovirus, el Rhinovirus, el Adenovirus y la Influenza A (H3N2).

Estrategias de protección contra virus respiratorios

Además de la vacuna contra la influenza que está disponible para la población en general a partir de los 6 meses de vida, el país cuenta con el biológico Nirsevimab para prevenir infecciones graves por el virus sincitial.

Esta medida está especialmente orientada a todos los recién nacidos desde noviembre de 2025 hasta julio de 2026, quienes enfrentarán su primera exposición al virus, así como a los niños menores de un año con factores de riesgo específicos.