“Tengo que traducir de Google para enseñar”: la lucha de las escuelas indígenas por no perder su cultura

Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha decretada por la Asamblea General de la ONU en 1994 para visibilizar, proteger y promover sus derechos fundamentales a nivel global. La efeméride rinde homenaje a un hito clave: la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas celebrada en Ginebra en 1982.

Sin embargo, más allá de las conmemoraciones, los líderes comunitarios recuerdan que en el país existen deudas históricas urgentes. Para preservar la cultura, tradiciones y religiones de las comunidades, es clave contar con un currículo educativo propio en las 684 instituciones que funcionan dentro de sus territorios y están reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Aunque Paraguay cuenta con un marco legal pionero —la Ley N° 3.231/2007 de Educación Indígena, impulsada por la cartera educativa—, la realidad en las aulas dista mucho de lo que dice la normativa. Líderes, docentes y supervisores indígenas denuncian en este informe especial de ABC que el programa oficial es extremadamente pobre respecto a su verdadera historia y cosmovisión.

La cultura ancestral en las aulas: ¿Qué enseña el MEC sobre los pueblos indígenas?

La diversidad cultural del Paraguay no cabe en los libros del Ministerio de Educación. Es lo que afirma Alfredo Napoleón Torales, líder Ache de Curuguaty, quien además se muestra preocupado por la escasa inversión del Estado hacia la educación del sector.

Los indígenas habían denunciado en julio pasado que de G. 21.000 millones que requieren solo para rubros docentes, apenas tienen aprobados G. 3.000 millones para este 2026, que hasta la fecha no se desembolsó aún pese a que en tres meses culmina el año lectivo, marcado para el 30 de noviembre.

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“Hay muchas leyes que amparan la no discriminación, la cobertura en las escuelas, el fomentar y tocar sobre la cultura indígena de cada pueblo en las aulas, pero del dicho al hecho, hay un largo trecho”, sostiene Torales.

En el currículum paraguayo poco y nada se habla del tema indígena, agrega Germán Ayala, docente Mbya Guaraní y supervisor de instituciones educativas de diferentes comunidades en el departamento de Itapúa.

19 pueblos ignorados: la exigencia de un currículum escolar propio

Germán Ayala expresa que los temas del currículo educativa aplican apenas temas generales y muchas veces centrados en los guaraníes, cuando en realidad hay 19 pueblos indígenas en Paraguay, distribuidos en 5 familias lingüísticas:

Zamuco: Ayoreo, Yshir, Tomaraho.

Mataco: Nivaclé, Maká, Manjui

Enlhet-Enenlhet (Maskoy): Enlhelt, Enxet, Guaná, Sanapaná, Angaité, Enenlhet (Toba Maskoy), Maskoy.

Guaicurú: Qom

Guaraní: Guaraní Occidentales, Guaraní Ñandeva, Paĩ Tavyterã, Mbyá, Avá Guaraní, Aché.

“En el currículum paraguayo no hay nada. Por eso queremos construir un currículum propio de cada pueblo indígena. Para que en la escuela se trabaje con su lengua, con su cultura, con su religión, con su economía, todo”, remarca el profesor Mbya Guaraní. Este deseo de construcción propia ya lleva 19 años, casi dos décadas, considerando el nacimiento de la ley de educación indígena en 2007.

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Alfredo Torales agrega que actualmente el plan educativo es muy descriptivo en relación a los pueblos: “Poca cosa es de lo que se habla. Que hay 19 pueblos, que cada uno tiene su idioma, que tantos pueblos están en la región oriental, tantos pueblos en la parte occidental y la cantidad poblacional, más o menos de eso lo que se trata hoy”, lamenta.

Germán Ayala explica que la idea es fomentar y mantener la cultura, las tradiciones, pero no excluirlas o dejar de lado el contenido nacional, que es vital para que estudiantes de las escuelas indígenas puedan aprender otros contenidos y además insertarse después a las universidades. “Estamos trabajando para articular los temas de nuestras comunidades para articular con el contenido nacional”, cuenta.

Enseñar en la era de Google: el vacío de materiales para el pueblo Ayoreo

El profesor Demetrio Picanerai enfrenta a diario la paradoja de la educación indígena en el Chaco paraguayo. Ante la falta de contenidos oficiales sobre la cultura Ayoreo Totobiegosode y la ausencia total de libros o herramientas pedagógicas impresas por el Estado, el docente se ingenia entre búsquedas en Google y la tradición oral de su comunidad para preparar las clases.

La tecnología, se convierte así en un parche improvisado frente a un MEC ausente. Picanerai tiene a su cargo a 10 estudiantes en la Escuela Básica N.° 7685 AOE, de la comunidad Chaidi en Puerto Casado, Alto Paraguay, donde las lecciones se dan en el modo de plurigrados.

“Voy a ser sincero: no nos alcanzaron los kits de útiles escolares para todos y tengo que googlear únicamente para poder enseñar a los chicos”, confiesa el profesor Picanerai, al describir la rutina diaria con la que intenta sostener el proceso educativo en su comunidad.

Sin materiales en su lengua originaria, narra cómo realiza su labor con los estudiantes, buscando optimizar el aprendizaje en lo profundo del territorio chaqueño. “Tengo que traducir las clases del castellano al idioma Ayoreo para que puedan entender y comprender bien”, fundamenta.

El programa Ñe’ẽry no llega a las comunidades del Chaco

Picanerai denuncia igualmente que los materiales del programa de lectura Ñe´êry del MEC, no llegan hasta la escuela Chaidi, pese a los rimbombantes anuncios del gobierno de Santiago Peña, que afirma que más de 1 millón de estudiantes están recibiendo unos portafolios cargados con libros.

“Nosotros no recibimos los materiales de lectura del programa Ñe’ẽry. Prácticamente somos olvidados por el Gobierno”, sentencia, evidenciando otra muestra más del abandono del Estado hacia las comunidades indígenas.

El profesor ayoreo lamenta que ni pupitres tienen en la escuela a su cargo. Algunos alumnos dan clases en sillas de plástico utilizando sus regazos como mesas para escribir las lecciones del día.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: lo que dice el MEC

Este domingo, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el MEC publicó un material audiovisual en redes sociales, donde da a conocer su versión sobre la educación indígena.

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En el posteo, muestran imágenes de una escuela ubicada en la comunidad indígena Fortuna, de Curuguaty, Caaguazú. Docentes aseguran que aplican costumbres, tradiciones y sus creencias dentro del plan educativo diario.

“La diversidad cultural enriquece nuestra identidad y amplía las formas en que aprendemos y comprendemos el mundo. Cada pueblo indígena es portador de una historia, una lengua y saberes que forman parte del patrimonio vivo del Paraguay. Reconocer y valorar esta riqueza cultural es promover una educación que respeta, incluye y aprende de la diversidad”, aseguran desde la cartera educativa.