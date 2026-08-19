Juicio a Hernán Rivas sigue con declaración de funcionarios de la Sudamericana

Para las 13:00 de hoy, miércoles 19 de agosto, está prevista la prosecución del juicio oral y público al exsenador colorado Hernán David Rivas Román, acusado de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, por el caso de su título de abogado presuntamente falso.

En la audiencia de la fecha están convocados a declarar, como testigos del Ministerio Público, Hermann Weisensee, exasesor jurídico y exvicerrector de la Universidad Sudamericana; Nancy Leonor Barúa Mosqueda, una de las que firmó el título de abogado de Rivas en su carácter de Secretaria General de la institución universitaria; y Dora Arminda Cabañas Garay, exdirectora académica de dicha casa de estudios.

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El Tribunal de Sentencia que juzga la causa está integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga, como presidenta; Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, como miembros titulares. Por su parte, el Ministerio Público está representado por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez.

Las pruebas producidas (testigos y documentales) en las cuatro jornadas del juicio oral, realizadas hasta ahora, confirman la teoría del Ministerio Público sobre la falsedad del título de abogado del exsenador cartista Hernán David Rivas Román.

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Hernán Rivas estudió en CDE, según exvicerrector

El 14 de diciembre de 2023, el entonces senador Hernán Rivas aseguró en una entrevista con el periodista Santiago González, de la 1080 AM, que cursó la carrera de Derecho en la filial de Pedro Juan Caballero. Luego ratificó dicha afirmación en otra entrevista a ABC Color. Sin embargo, la Universidad Sudamericana informó que entre el 2009 y 2023, en Pedro Juan Caballero solo existieron las unidades académicas de Medicina y Enfermería.

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Al respecto, en declaraciones a ABC Color, en 2020, el exvicerrector Hermann Weisensee Samson refirió que Rivas estudió Derecho en la filial de Ciudad del Este hasta el 2015. Esto coincide con lo manifestado por el ahora acusado en su indagatoria, el 27 de marzo de 2025, ocasión en la que aseguró que cursó en la filial de CDE.

Weisensee, exasesor jurídico y exrector de la Universidad Sudamericana, Hermann Weisensee, uno de los testigos citados para declarar hoy en el juicio oral, fue hasta el 8 de mayo el asesor jurídico personal del ministro de Educación, Luis Ramírez, tanto en el MEC como en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

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“Esto desafía la experiencia en cuanto a los traslados desde Itapúa a la capital de Alto Paraná”, remarca sobre el punto la fiscalía en la acusación contra Rivas.

Firmó título de Rivas como Secretaria General

La otra testigo convocada para declarar en la audiencia de este miércoles 19 es Nancy Leonor Barúa Mosqueda, quien hasta el 19 de abril pasado estuvo como directora administrativa de la Dirección General de Finanzas de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), pero fue separada de este cargo por el presidente de la entidad, José Duarte Penayo, por los vínculos con el título presuntamente falso de Hernán Rivas.

Antes de caer en la Aneaes, donde figura como funcionaria permanente, Barúa tuvo varios cargos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), institución a la que ingresó hace más de 10 años.

Según denuncias de funcionarios del MEC, Barúa ya era funcionaria de esta cartera cuando todavía era secretaria general de la Universidad Sudamericana, de gestión privada, donde egresó supuestamente el exsenador cartista Hernán Rivas.

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Justamente, una de las personas cuya firma aparece en el presunto título falso de abogado del ahora acusado Hernán Rivas, emitido por la Universidad Sudamericana, es la de Nancy Barúa Mosqueda, en su carácter de secretaria general.

Sindicada como responsables de los títulos

En la audiencia oral de la fecha también está prevista la declaración de Dora Arminda Cabañas Garay, quien se desempeñó como directora académica de la Universidad Sudamericana en el tiempo que Hernán Rivas asegura haber sido alumno de la carrera de Derecho.

Según la acusación fiscal, el senador cartista Hernán David Rivas Román, expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), registró su título ante el MEC en un tiempo récord de 4 horas y 16 minutos “por sus contactos y su cargo”.

Respecto a dicho punto la exfuncionaria de la universidad Dora Cabañas declaró ante el Ministerio Público que el trámite habitual podía demorar entre seis y ocho meses.

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Por otro lado, en su declaración en el presente juicio oral el camarista Óscar Rodríguez Kennedy admitió haber firmado el título de Hernán Rivas y agregó que rubricó aproximadamente otros 96 títulos de abogado, aunque estimó que la institución emitió un total cercano a los 390 títulos bajo un equipo académico del que formaban parte Dora Cabañas y Nancy Barúa, a quien nombró durante su declaración.