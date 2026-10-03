MEC registró títulos universitarios con de carreras no habilitadas y 200 horas “fantasma”, según la CGR

Entre las irregularidades académicas más graves, el reporte preliminar sobre la auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) señala que la Dirección de Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), inscribió 92 diplomas de la Especialización en Didáctica Superior Universitaria de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), impartida a distancia, sin contar con la habilitación legal vigente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), durante todo el periodo lectivo.

Según el documento, que fue enviado al MEC para su descargo el mes pasado, la aprobación del órgano regulador, es decir el Cones, recién llegó tres meses después de que los alumnos culminaran el curso. La especialización bajo la modalidad a distancia en Misiones se dio entre el 28 de octubre del 2023 hasta el 27 de julio del 2024.

“Sin embargo, la habilitación legal específica para la modalidad Educación a Distancia (EaD) fue formalizada recién con la resolución Nº 264/2024 emitida el 7 de octubre de ese año por el Consejo, es decir, con posterioridad a la culminación del periodo académico”, dice el documento de la CGR.

La respuesta del MEC: admite inconsistencia y anuncia investigación interna

Ante el requerimiento del órgano fiscalizador, la cartera educativa respondió mediante un informe emitido en setiembre pasado, lo siguiente:

Trámite en curso y autonomía: La Unamis contaba con una “aprobación académica interna previa”, amparada en la autonomía universitaria, y el trámite ante el Cones ya estaba en curso, por lo que solicitó valorar la “efectiva ejecución académica ” del programa más allá de las fechas administrativas.

Admisión de la irregularidad: El MEC reconoció en su propio informe técnico que ni la autonomía universitaria ni la existencia de un expediente en trámite bastan para considerar que una carrera o posgrado esté legalmente habilitada antes de la resolución del Cones.

Apertura de investigación interna: El ministerio informó a la Contraloría, la apertura de una investigación administrativa para deslindar responsabilidades sobre el registro de los 92 diplomas de la Unamis y determinar eventuales sanciones o incumplimientos.

Esto implica que el propio análisis técnico del Ministerio terminó dándole la razón al riesgo advertido por la CGR al reconocer textualmente, en la respuesta a la Contraloría, que “la autonomía universitaria y la existencia de una tramitación administrativa no permiten, por sí solas, concluir que la oferta se encontraba habilitada para su ejecución antes de la emisión del acto administrativo correspondiente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La modalidad EaD exige la verificación previa de requisitos técnicos y pedagógicos, por lo que una “rectificación” administrativa no puede aplicarse de forma retroactiva a una cohorte que ya había terminado sus estudios el 27/07/2024. Del mismo modo, las necesidades de ejecución presupuestaria o de capacitación docente no constituyen eximentes legales para ignorar la normativa vigente”, concluyen los auditores.

El rector de la Unamis, Pedro González, aseguró que la especialidad no fue habilitada antes porque en ese entonces, el Cones atravesaba por numerosos problemas y todos los proyectos por aprobarse quedaron estancados. “Un año se tardó en aprobar esta modalidad y como somos una universidad nueva, nosotros necesitábamos capacitar a nuestros profesores, por eso es que se recurrió a una medida provisoria y la habilitación salió mucho tiempo después”, reafirmó.

Registro de títulos con casi 200 horas menos de clase que las exigidas por ley

Un caso emblemático expuesto en el informe parcial involucra a la Universidad Metropolitana de Asunción (UMA) en la carrera de Administración de Cooperativas. El MEC inscribió y avaló títulos de egresados cuyo plan de estudios ejecutado registró un déficit de 192 horas de clase con respecto a la carga lectiva mínima exigida para la formación.

Lea más: Títulos falsos: MEC anula matrículas de 108 docentes ante presión de la Fiscalía y la CGR

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Registro de Títulos del MEC dio el visto bueno a estos diplomas, “sin exigir un solo dictamen técnico o jurídico” que justificase por qué se dio por válida una formación universitaria que no cumplió con las horas de aula y prácticas requeridas por las normativas vigentes.

Sobre las cargas horarias en el caso de la UMA, el informe de la auditoría de la CGR señala:

Carga horaria exigida por ley (Cones / Ley de Educación Superior): Para la carrera de Licenciatura en Administración de Cooperativas, la regulación nacional exige una carga mínima de 2.700 horas reloj (o su equivalente en horas pedagógicas/créditos aprobados según la resolución marco del Cones para carreras de Salud).

Carga horaria ejecutada/presentada por la UMA: La institución desarrolló y certificó únicamente 2.508 horas, registrando la brecha de 192 horas faltantes (lo que representa el recorte equivalente a casi una asignatura completa o un módulo entero de prácticas).

El MEC no brindó una respuesta ante los requerimientos de la CGR sobre este punto, según el documento emitido por el ente de control.

La rectora de la Universidad, María Liz García de Arnold, ante las consultas de este diario sobre esta observación, afirmó que el plan de estudios aplicado a las cohortes observadas tiene una carga total de 2.748 horas reloj, superior al mínimo legal, que comprende la pasantía profesional supervisada de 240 horas.

“La diferencia observada se explica porque esa pasantía, efectivamente realizada por los estudiantes con tutor designado, supervisor externo, cronograma, control de asistencia y evaluación, no fue consignada por un error involuntario en el Certificado de Estudios. La Universidad acompañó las constancias de las pasantías ejecutadas. No se trata, por tanto, de horas no cursadas, sino de horas cumplidas que no fueron reflejadas en el documento”, remarcó.

Universidad Sudamericana y los títulos en el MEC: registros sin habilitación y prácticas médicas sin firma

Las inconsistencias en el sistema de control del MEC también afectan a la Universidad Sudamericana, una institución envuelta en reiteradas polémicas por la validez de sus diplomas, como el controvertido caso del exsenador y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, condenado a 8 años de prisión por su título falsificado de abogado, emitido por esta casa de estudios, hoy conocida como “Unisud”.

En la Observación N° 15, el informe de la Contraloría revela que la Dirección de Registro de Títulos del MEC aprobó e inscribió 17 títulos de egresados de la sede de Luque, sin que las ofertas académicas contaran con la habilitación legal del órgano competente.

La presunta irregularidad abarca diplomas de las carreras de Derecho, Ciencias de la Educación, Fisioterapia y Kinesiología, además de la Especialización en Didáctica Superior Universitaria, cursadas entre 2010 y 2018. Los registros fueron validados entre 2024 y 2025.

Además se suma la Observación N° 16, referida a la carrera de Medicina en la Sede Pedro Juan Caballero. El órgano fiscalizador detectó que el MEC validó y registró títulos de médicos cirujanos en el 2023, cuyas constancias de prácticas hospitalarias carecían de la firma de las autoridades de los centros asistenciales y de los sellos institucionales obligatorios, dejando al descubierto la falta de verificación sobre la formación clínica real de los graduados, que culminaron sus estudios en el 2022.

Iván Álvarez, secretario general de la Universidad Sudamericana - y de la Universidad Americana-, indicó que la rectora de esta casa de estudios, Yudith Espínola, se encuentra actualmente de viaje, pero en cuanto regrese, responderá ante las consultas de este medio sobre el reporte.

La saga de presuntas anomalías detectadas por la Contraloría en el MEC

Estas revelaciones se suman a los hallazgos ya destapados por ABC Color, que accedió al informe preliminar de la Contraloría, sobre numerosas irregularidades en el registro de títulos en la entidad educativa.