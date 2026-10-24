¿“Cerebro multitarea” en las niñas?: Experta desmiente al MEC y expone cómo justifica la desigualdad

El reclamo contra el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) cobró fuerza tras la difusión de fragmentos que promueven estereotipos de género y lecturas polémicas en los textos del programa Educación para la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (Ease), que ya se entregaron en las escuelas. Mientras gremios estudiantiles y la Defensoría del Pueblo exigen el retiro de los libros por su contenido machista y por incluir controvertidas referencias al dictador nazi Adolf Hitler, especialistas alertan sobre el grave impacto de estos contenidos en la niñez.

Respecto a la pretensión de la cartera educativa, de abordar la sexualidad desde la afectividad, la psicóloga clínica especializada en violencia de género, Lourdes Ostertag sostuvo que los materiales logran el efecto contrario al perpetuar mandatos machistas. Al analizar la consigna escolar “ponte guapa, pero no provocativa”, la profesional fue categórica al criticar el apartado que pide a las alumnas vestirse “sin provocar” bajo la premisa de que la atracción masculina entra por la vista.

“Otra vez poniendo sobre nosotras las mujeres y sobre nuestros cuerpos la responsabilidad de que un chico se porte bien... poniendo en nosotras la responsabilidad incluso de ser violadas, en lugar de enseñarle a los varones a respetar independientemente de cómo esté vestida una mujer”, apuntó.

La experta agregó que este es solo uno de los puntos donde el material provoca el efecto contrario a lo que plantea el Ministerio. “Esto no es educar la afectividad, es perpetuar mandatos y roles donde el hombre es el que razona y la mujer la que siente. Por eso no hay responsabilidad afectiva en las relaciones”, dijo.

El mito del “cerebro multitarea” en las niñas: la falsa razón del MEC para justificar la desigualdad

Al analizar la afirmación de los textos escolares de EASE sobre presuntas diferencias biológicas que asignan la “multitarea” a las niñas y el pensamiento enfocado a los varones, Ostertag desmintió categóricamente que se trate de una condición genética o cerebral.

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“Al decirnos que las niñas somos multitareas porque venimos preparadas biológicamente para eso, es la excusa perfecta para sobrecargar a las mujeres con más trabajo”, advirtió la especialista. Explicó que calificar de “natural” lo que en realidad es una construcción cultural busca perpetuar la sobrecarga de cuidados sobre las mujeres, eximiendo a los hombres de esas responsabilidades.

El uso de los juguetes para adoctrinar en roles de género:

Lo que analiza la experta: Explica cómo desde la infancia se naturalizan las desigualdades mediante los juguetes didácticos.

El contraste de roles:

MEC y la exclusión de la autoridad materna: el sesgo patriarcal en los ejercicios sobre noviazgo

Otro de los aspectos señalados por Ostertag surge en las actividades de prelectura para alumnos de quinto grado sobre el inicio del noviazgo. En las consignas del Libro 5 del programa Ease para el quinto grado, se instruye explícitamente a las niñas a consultar a su padre o, en su defecto, a otra figura masculina de la familia como un hermano mayor, abuelo o tío, omitiendo por completo a la madre.

Para la profesional, al excluir a la figura materna en los ejercicios de orientación sobre la afectividad, el material genera un claro retroceso en el ámbito familiar: “Le eliminan luego a la mamá como autoridad”, cuestionó Ostertag, advirtiendo que con este abordaje “se desposee a la madre de poder educar” y se reinstala un modelo donde la propia madre “ya no se consideraba apta o capaz de corregirnos”.

La psicóloga enfatizó que este sesgo no solo desposee a las madres de su capacidad educadora, sino que acostumbra a las jóvenes a depender de la validación masculina desde temprana edad.

Bullying en los textos del MEC: “Nunca te consideres víctima”

Uno de los puntos más alarmantes señalados por la licenciada Lourdes Ostertag se encuentra en el Libro 6 del programa EASE, dedicado al abordaje del acoso escolar. En dicho manual se aconseja a los estudiantes acosados “poner en control su propia mente”, no guardar rencor, ignorar al agresor e incluso sonreírle, incluyendo la consigna directa de “nunca te consideres víctima”.

Para la psicóloga clínica, depositar la solución del bullying en el estudiante agredido es una estrategia peligrosa. “¿Te das cuenta la perversidad que es eso? Porque pone otra vez en la criatura, sea nena o varón, víctima de bullying, la responsabilidad de que el bullying cese o pare”, advirtió Ostertag al analizar el manual del MEC que pide a los alumnos “sonreír y olvidar”.

La especialista enfatizó la gravedad del problema recordando los altos índices de suicidio infantil y juvenil vinculados al acoso, señalando que este tipo de materiales “sabotea cualquier intento en que esto termine”.

Ostertag remarcó que en este contexto, donde también hay altos índices de ansiedad y depresión, la respuesta institucional no puede ser desarmar emocionalmente a la víctima mientras se exime de reeducación e intervención al acosador.

Estigmatización del abuso infantil en los libros del MEC: la dura réplica de la experta

Otro punto altamente peligroso indicado por Ostertag se encuentra en los materiales destinados a la Educación Media, donde se pretende explicar las causas de la prostitución y el trabajo stripper afirmando que las sobrevivientes de abuso sexual infantil entran a esos entornos porque se sienten “como en casa”.

El abordaje del manual representa una mirada tan simplista como estigmatizante, remarca. “Como psicóloga de sobrevivientes de abuso me pareció muy cruel realmente porque no explica nada... es simplificar el ser humano de una manera brutal”, aseveró Ostertag, cuestionando que el texto pretenda tratar la conducta humana como si fuera “2 + 2 = 4” en lugar de entender que “el ser humano es extremadamente complejo”.

MINNA y Ministerio de Salud desmienten al MEC: dictámenes técnicos fueron ignorados

A los duros señalamientos de la sociedad civil y especialistas se suma un agravante institucional: a pesar de que el ministro de Educación, Luis Ramírez, sostuvo que el proceso contó con el apoyo de otras carteras del Estado, desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) desmintieron categóricamente dicha versión.

Los puntos clave del cuestionamiento interministerial:

Dictamen no favorable de Salud: Como revelaron las investigaciones periodísticas sobre , cinco direcciones técnicas del Ministerio de Salud revisaron in extenso los 15 documentos del programa y emitieron un dictamen formal no favorable ya en 2024. La doctora María Irrazabal , directora de la Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA) del MSP, advirtió que los textos “no se alineaban con las normas de atención integral a la salud, a los derechos de la niñez ni a la evidencia científica actual” (limitándose a citar a filósofos clásicos como Platón o Aristóteles en lugar de bibliografía científica actualizada). Como revelaron las investigaciones periodísticas sobre el dictamen técnico del MSP , cinco direcciones técnicas del Ministerio de Salud revisaronlos 15 documentos del programa y emitieron un dictamen formal no favorable ya en 2024. La doctora, directora de la Dirección dede la(DIRSINA) del MSP, advirtió que los textos(limitándose a citar a filósofos clásicos como Platón o Aristóteles en lugar de bibliografía científica actualizada).

Sugerencias ignoradas por el MEC: El viceministro del MINNA, , confirmó por su parte que la cartera entregó un voluminoso paquete de correcciones de fondo para los textos desde el preescolar hasta el noveno grado, pero admitió con claridad: “Según nosotros hemos notado, las sugerencias que habíamos realizado como equipo técnico no fueron aplicadas”. El viceministro del MINNA, Eduardo Escobar , confirmó por su parte que la cartera entregó un voluminoso paquete de correcciones de fondo para los textos desde el preescolar hasta el noveno grado, pero admitió con claridad: “Según nosotros hemos notado, las sugerencias que habíamos realizado como equipo técnico no fueron aplicadas”.

Falsa mesa de trabajo: Autoridades de ambas carteras revelaron que nunca se conformó la mesa participativa prometida y que los intercambios se redujeron a observaciones enviadas por correo que el MEC terminó ignorando para aplicar los libros de la autora ecuatoriana María Judith Turriaga, basados en su libro “12 Ciencias para la educación de la afectividad y la sexualidad en las escuelas”.

La respuesta del MEC ante la ola de reclamos

Ante la presión pública, el titular del MEC, Luis Ramírez justificó la presencia de estos párrafos asegurando que los materiales se encuentran en una “fase de prueba piloto y revisión”. Ramírez reconoció que existen contenidos “infelices”, pero únicamente en lo que respecta a Hitler y no así sobre el sesgo de género y machismo.

Sin embargo, para especialistas como Lourdes Ostertag, el problema no se limita a “cuatro o cinco páginas”, sino a una concepción pedagógica profunda que atenta contra los derechos de la niñez y perpetúa la violencia desde las aulas.