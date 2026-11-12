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Nacionales
12 de noviembre de 2026 - 18:44

Crisis en hospitales públicos: Admiten falta de medicamentos e insumos esenciales

Persona sostiene un cartel que dice 'Con las polladas no nos alcanza para comprar los medicamentos', rodeada de otras personas en un ambiente urbano.
Cartel de protesta durante una movilización realizada frente al Ministerio de SaludABC TV

Ante reiteradas denuncias ciudadanas, las autoridades del Ministerio de Salud admitieron una crisis por el desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales en hospitales públicos. La situación golpea duramente a los pacientes y moviliza reclamos constantes.

Por Nadia Cano
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El sistema sanitario público en Paraguay atraviesa nuevamente un momento crítico debido a la carencia de medicamentos e insumos en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Ante las reiteradas denuncias de las últimas semanas y las exigencias realizadas por asociaciones de pacientes, las autoridades sanitarias brindaron este jueves -en conferencia de prensa-, un resumen de la situación de stock en el sistema público.

Lea más: Escándalo en Salud: investigan fraude de US$ 55 millones y robos de combustible

Isaías Fretes, ministro de Salud, y Saúl Recalde, viceministro de Atención Integral a la Salud, reconocieron la gravedad del desabastecimiento que afecta de forma directa a los hospitales de todo el país. La carencia se ha convertido en un obstáculo cotidiano que pone en riesgo la vida de miles de ciudadanos que dependen exclusivamente de la salud pública.

Isaías Ricardo Fretes, con gafas y camisa clara, habla en micrófono, mientras Saúl Recalde, en traje claro, lo observa atentamente.
Saúl Recalde, viceministro de Salud junto con Isaías Fretes, titular del Ministerio de Salud, durante una conferencia de prensa realizada esta mañana.

En rueda de prensa, el doctor Recalde, brindó un informe detallado sobre el estado actual de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud (DCIES), develando cifras alarmantes que retratan el impacto de la crisis. Según el funcionario, el Viceministerio de Atención Integral a su cargo maneja un listado básico compuesto por 279 medicamentos y 473 insumos sanitarios, de los cuales una porción significativa se encuentra sin stock en los almacenes del parque sanitario.

Ministerio de Salud: Stock cero en medicamentos esenciales

Durante una exposición sobre la disponibilidad logística, Recalde confirmó que 73 ítems de las 279 medicinas que se compran a través del Viceministro de Atención Integral, se encuentran en situación de stock cero, lo que representa un 26% de faltante dentro de la lista básica de la institución.

A esta preocupante cifra se suma el desabastecimiento de los insumos médicos adquiridos a través de su viceministerio, donde las dificultades de abastecimiento alcanzan a unos 170 ítems de un total de 429 ítems.

Lea más: Salud Pública echa a gerenta tras lapidario informe del BID por USFs abandonadas

De acuerdo con las explicaciones de Recalde, el problema se divide en diferentes causales administrativas y logísticas que complican la reposición inmediata. Según un resumen brindado a ABC Color:

  • Incumplimiento de proveedores: Existen al menos 46 medicamentos con falta de disponibilidad directa por parte de las empresas adjudicadas que demoran las entregas pactadas.
  • Procesos licitatorios inconclusos: Un grupo de 18 fármacos esenciales no cuenta con órdenes de contrato vigentes ni existencias en el parque sanitario debido a que transitan por demorados procesos de licitación pública.
  • Trabas administrativas: Demoras operativas a la espera de firmas y autorizaciones internas de la administración para destrabar compras por vía de la excepción.
Familiares de niños con espina bífida, se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Salud para denunciar la falta de sondas.
Familiares de niños con espina bífida, se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Salud para denunciar la falta de sondas.

Ante este panorama, Recalde enfatizó que la meta institucional es lograr un reabastecimiento sostenido. “Nosotros tenemos que tener disponible por lo menos para tres meses para que no tengamos y no hablemos de un stock crítico de estos ítems”, remarcó el viceministro durante la conferencia de prensa.

La falta de insumos médicos según el Ministerio de Salud

Posterior a las declaraciones oficiales, ABC solicitó datos más concretos y detallados, considerando que el listado básico de medicamentos o vademécum del Ministerio de Salud, está compuesto oficialmente por 473 medicamentos y 669 insumos médicos. Como respuesta, desde la cartera sanitaria dieron a conocer los datos consolidados del tablero del Sistema de Información de Gestión de Servicios (SIGEP), actualizados al 9 de noviembre. Estos registros técnicos exponen con crudeza la dimensión del desabastecimiento en los procesos de adquisición.

Grupo de manifestantes sosteniendo carteles, mujer con camiseta roja y hombre de camisa blanca enérgicos frente a edificio.
Pacientes se manifiestan exigiendo medicamentos indispensables frente al Ministerio de Salud en Asunción.

Los datos muestran que en lo que respecta a los insumos médicos esenciales, de un total de 424 ítems registrados, 137 se encuentran sin stock, lo que representa el 32,3 %. De este grupo, 75 cuentan con una orden de compra emitida pero permanecen pendientes de entrega, 27 todavía registran saldo disponible sin orden emitida y, 35 continúan en pleno proceso de licitación.

En el rubro de los medicamentos esenciales, ratificaron los datos brindados por el viceministro Recalde. Sin embargo, resaltaron que “esta medición excluye deliberadamente a programas nacionales específicos como vacunas, tratamientos contra la tuberculosis, lepra, malaria y los insumos gestionados por Pronasida, cuyos mecanismos de provisión obedecen a canales diferenciados”. Es decir, que la carencia en medicinas, puede ser aún mayor al 26%.

El clamor de los pacientes de Salud Pública por falta de medicamentos

Mientras las autoridades sanitarias debaten cifras y reorganizan presupuestos, la realidad en los pasillos de los hospitales refleja una crisis insostenible. A través de las denuncias publicadas en las últimas semanas de forma sostenida por ABC Color, pacientes, familiares y organizaciones civiles han alzado la voz para exigir respuestas inmediatas ante la falta crónica de medicamentos de alto costo, insumos quirúrgicos básicos y elementos indispensables para tratamientos prolongados.

Mujer con chaqueta blanca sostiene cartel apoyando la unidad de fibrosis quística; hombre a su lado sostiene caja decorada en colores celeste y verde.
Familias de pacientes con fibrosis quística se manifiestan frente al Ministerio de Salud.

Las denuncias y las movilizaciones ciudadanas frente a la sede ministerial exponen la desesperación de sectores vulnerables, como los pacientes con espina bífida y otras patologías raras. Las denuncias ciudadanas también señalan que, de manera sistemática, los enfermos y sus familias deben recurrir a actividades benéficas y endeudamientos ante la falta de medicinas tan elementales como analgésicos, sedantes, jeringas y gasas.

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