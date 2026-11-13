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Nacionales
13 de noviembre de 2026 - 17:09

Proveedor amigo de Santi Peña asegura que pagos en plena crisis de Ueno responden a deudas

Santiago Peña y otros presentes sonríen en batas blancas, celebrando la inauguración de COMEPAR con pulgares arriba en un ambiente festivo.
El presidente Santiago Peña inauguró la nueva planta de producción de COMEPAR en Areguá, con una inversión de USD 25 millones. Está flanqueado por el vicepresidente Pedro Alliana y el directivo de la empresa, Miguel Ángel Cardona. Detrás de ellos, varios ministros del gabinete presidencial.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

Tras los cuestionamientos por millonarios desembolsos del Ministerio de Desarrollo Social, la empresa Comepar aclaró que los pagos responden a deudas atrasadas por servicios ya prestados en Hambre Cero durante 2025 y 2026.

Por Rene Ramos
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Desde la firma aseguraron que los desembolsos forman parte del cumplimiento progresivo de las obligaciones del Estado dentro del programa de alimentación escolar. En concreto, estos montos corresponden a 21 transacciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entre el 3 y el 4 de noviembre, días de alta tensión y turbulencia política en el país debido a la crisis desatada en torno a Ueno bank.

Según detallaron, estas transferencias son parte de prestaciones realizadas en 2025 y 2026, aclarando que representan solo el 39% de lo adeudado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ese periodo, persistiendo saldos pendientes del año anterior.

Asimismo, la empresa proveedora enfatizó en un comunicado que los desembolsos no responden a privilegios, señalando textualmente que “los pagos no dependen de ninguna gestión adicional a los trámites regulares que se realizan”. Recalcaron que los cobros “responden a protocolos no personales sino de tramites institucionales normalizados por los ministerios comprometidos en dicha gestión”.

Los cuestionamientos a estos pagos cobran especial relevancia, no solo porque se dieron cuando millones de paraguayos vieron cómo sus ahorros y salarios quedaron atrapados en Ueno. Además, por el vínculo entre Santiago Peña y Miguel Cardona, principal directivo de la empresa alimentaria, que además es la mayor proveedora del programa Hambre Cero.

Los “sobres del poder”: Reuniones secretas y la relación con Hambre Cero

El criticado vínculo entre el expresidente y Comepar responden al esquema de los denominados “sobres del poder”. Investigaciones de ABC Color revelaron que Miguel Cardona mantuvo frecuentes ingresos clandestinos y visitas no registradas en la agenda oficial a Mburuvicha Róga para reunirse con el entonces mandatario Santiago Peña, encuentros que coincidieron llamativamente con el diseño y la adjudicación de los contratos multimillonarios del programa estrella “Hambre Cero”.

La camioneta de Miguel Cardona es vista estacionada en Mburuvicha Roga. El empresario es accionista de Comepar, la firma que provee alimentos para "Hambre cero", el millonario proyecto del gobierno.
La camioneta de Miguel Cardona es vista estacionada en Mburuvicha Roga. El empresario es accionista de Comepar, la firma que provee alimentos para "Hambre cero", el millonario proyecto del gobierno.

No obstante, en su comunicado, desde la firma privada aseguran que “la empresa ha participado en procesos de contratación pública bajo distintas administraciones gubernamentales, sustentando su desarrollo en la experiencia, la capacidad técnica y operativa, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada proceso licitatorio”.

Insistieron en su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente y la prestación de servicios de alimentación bajo estándares de calidad e inocuidad, manteniendo nuestra disposición a brindar las informaciones que correspondan.

El MDS intentó deslindar responsabilidades calificando los cuestionamientos de “maliciosas insinuaciones” y escudándose en que los desembolsos dependen exclusivamente del Plan de Caja del MEF. Además, aseguran que la gestión de Tadeo Rojas - también tesorero del Partido Colorado (ANR)-, al frente de la entidad es de una disciplina y transparencia administrativa”

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