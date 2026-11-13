Proveedor amigo de Santi Peña asegura que pagos en plena crisis de Ueno responden a deudas

Desde la firma aseguraron que los desembolsos forman parte del cumplimiento progresivo de las obligaciones del Estado dentro del programa de alimentación escolar. En concreto, estos montos corresponden a 21 transacciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) entre el 3 y el 4 de noviembre, días de alta tensión y turbulencia política en el país debido a la crisis desatada en torno a Ueno bank.

Según detallaron, estas transferencias son parte de prestaciones realizadas en 2025 y 2026, aclarando que representan solo el 39% de lo adeudado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para ese periodo, persistiendo saldos pendientes del año anterior.

Asimismo, la empresa proveedora enfatizó en un comunicado que los desembolsos no responden a privilegios, señalando textualmente que “los pagos no dependen de ninguna gestión adicional a los trámites regulares que se realizan”. Recalcaron que los cobros “responden a protocolos no personales sino de tramites institucionales normalizados por los ministerios comprometidos en dicha gestión”.

Los cuestionamientos a estos pagos cobran especial relevancia, no solo porque se dieron cuando millones de paraguayos vieron cómo sus ahorros y salarios quedaron atrapados en Ueno. Además, por el vínculo entre Santiago Peña y Miguel Cardona, principal directivo de la empresa alimentaria, que además es la mayor proveedora del programa Hambre Cero.

Los “sobres del poder”: Reuniones secretas y la relación con Hambre Cero

El criticado vínculo entre el expresidente y Comepar responden al esquema de los denominados “sobres del poder”. Investigaciones de ABC Color revelaron que Miguel Cardona mantuvo frecuentes ingresos clandestinos y visitas no registradas en la agenda oficial a Mburuvicha Róga para reunirse con el entonces mandatario Santiago Peña, encuentros que coincidieron llamativamente con el diseño y la adjudicación de los contratos multimillonarios del programa estrella “Hambre Cero”.

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No obstante, en su comunicado, desde la firma privada aseguran que “la empresa ha participado en procesos de contratación pública bajo distintas administraciones gubernamentales, sustentando su desarrollo en la experiencia, la capacidad técnica y operativa, y el cumplimiento de los requisitos establecidos en cada proceso licitatorio”.

Insistieron en su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la normativa vigente y la prestación de servicios de alimentación bajo estándares de calidad e inocuidad, manteniendo nuestra disposición a brindar las informaciones que correspondan.

El MDS intentó deslindar responsabilidades calificando los cuestionamientos de “maliciosas insinuaciones” y escudándose en que los desembolsos dependen exclusivamente del Plan de Caja del MEF. Además, aseguran que la gestión de Tadeo Rojas - también tesorero del Partido Colorado (ANR)-, al frente de la entidad es de una disciplina y transparencia administrativa”