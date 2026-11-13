Junta de Asunción aprueba reprogramación de combustible a Soledad Núñez: colorados niegan “palos en la rueda”

La Junta Municipal de Asunción aprobó por unanimidad este viernes, en sesión extraordinaria, la reprogramación presupuestaria solicitada por la intendenta Soledad Núñez de G. 7.057 millones para el rubro de combustibles. La medida reasigna fondos del área administrativa de la comuna para garantizar la provisión de carburantes para los servicios operativos durante diciembre y enero.

El mensaje ingresó sobre tablas en la sesión del miércoles, en medio de denuncias de la intendenta de haber recibido una crisis de desabastecimiento provocada por una deuda flotante de G. 43.000 millones heredada de la administración de Luis Bello (ANR- cartista). De ese pasivo, G. 30.000 millones correspondían a facturas impagas de combustible acumuladas en el año.

Ante la negativa de los proveedores de seguir entregando carburantes, Soledad Núñez había advertido: “Realmente nos dejaron sin combustible, esa es la realidad. Asumimos una administración donde al día siguiente ya no teníamos combustible para que los camiones recolectores salgan a juntar la basura, que son cuestiones bastante críticas”, dijo la intendenta el miércoles.

Pese a que ediles oficialistas aclararon que era una reasignación técnica de saldos excedentes sin aumento presupuestario, la mayoría colorada trabó el pedido el miércoles alegando la necesidad de “evaluar” y “no aprobar nomás a tambor batiente, sin leer el expediente”. El jueves, la Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable tras recibir a los directores de la Intendencia.

Furia colorada en la Junta: “No ponemos palos en la rueda”, afirma concejal Morel

En la sesión de este viernes, los concejales colorados intentaron desmarcarse de cualquier actitud obstruccionista frente a la crisis municipal. Carlos Morel Gadea (ANR-cartista) expresó el respaldo de su bancada al dictamen favorable y sostuvo: “Que se remarque la posición de no poner palos en la rueda. Por eso hicimos este llamado a la comisión de Hacienda en forma urgente y hoy a la sesión extraordinaria para tocar este punto”.

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Por su parte, el concejal Sebastián Radice (ANR-cartista) exigió prudencia en las declaraciones del Ejecutivo y calificó de “medias verdades” las afirmaciones que sugerían que la Junta dejaría a la ciudad sin recolección de basura. “El espíritu de esta Junta Municipal y la mía personal (sic) como concejal y del partido, hoy de oposición ante la intendencia, es de acompañar cada uno de los proyectos que beneficien a la gente, pero que seamos serios en nuestras expresiones”, dijo.

En tanto, el concejal Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista) cuestionó que la propuesta ingresara mediante minuta verbal y fuera tratada “a las apuradas” en comisiones y en el pleno. “Por esta única vez voy a acompañar este pedido porque estoy confiado de que Asunción está por encima de los colores, pero le solicito que para la próxima se envíe con antelación”, reclamó.

A su turno, el concejal César “Ceres” Escobar (ANR-cartista) intentó responsabilizar a los medios de comunicación de cargar sobre el cuerpo legislativo un eventual desabastecimiento. “Yo optaría por no dejarnos gobernar por titulares. Si nos afecta, que sepamos administrar, pero que esta Junta Municipal sea movida por titulares me parece muy poco profesional. Estoy segurísimo de que la señora intendenta Soledad Núñez no quiso referirse hacia la responsabilidad de la Junta”, agregó.

Bancada oficialista atribuye cortes de combustible a atrasos de pago de la gestión anterior

Desde la bancada oficialista, el concejal Álvaro Grau (PPQ) sostuvo que los tres cortes previos en el suministro de combustible ocurridos en el año no se debieron a la falta de aprobación de la Junta ni a contratos vencidos, sino a atrasos de pago de 9 a 10 meses con la proveedora. “Ninguno de estos 24 (concejales), que yo sepa, tuvo la actitud de dejarle sin combustible a la Intendencia Municipal”, aclaró.

El edil Mauricio Maluff (PDP) afirmó que el trámite de urgencia solicitado por la intendenta Soledad Núñez responde exclusivamente a la crisis heredada y no a una falta de apertura democrática o transparencia. “Cualquier solicitud de urgencia que venga de parte de la intendencia no responde, nunca, ni de ninguna manera, a una falta de apertura democrática, es meramente un resultado de la urgencia en la que se encuentra nuestra municipalidad”, expresó.

En la misma línea, el concejal Sebastián Garay (PPQ) negó la existencia de enfrentamientos o “medias verdades” impulsadas desde el Ejecutivo municipal y atribuyó las dificultades operativas al estado en que quedó la comuna. “Me gustaría escuchar en qué momento lo que la intendenta dijo lo que acá se está diciendo que dijo”, retrucó.

Garay ratificó que la postura de su bancada durante el periodo de gobierno será exponer la situación financiera de la institución sin ocultamientos ante los contribuyentes asuncenos. “Acá se va a hablar de frente a la ciudadanía y se va a hablar con la verdad”, concluyó el legislador comunal tras concretarse la aprobación unánime de la reprogramación.